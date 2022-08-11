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Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России

Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом в четверг, 11 августа. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T18:00+0300

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2022-08-11T18:18+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.Министр экономического развития России, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за приглашение."Прямо скажу - очень много впечатлений, положительных впечатлений разумеется. Не только от республики, красот, природы, гостеприимства, но большое впечатление от проделанной работы. Действительно, за 13 лет при поддержке Российской Федерации была проведена в республике большая работа, более пятисот объектов, я сегодня посмотрел совсем небольшую часть того, что сделано", - заметил он.Решетников отметил, лучше всего соотносишь потраченные деньги с тем, что сделано, когда имеешь возможность посетить объекты. Он заявил, что проекты, по которым реализуется Инвестиционная программа выверены и хорошо реализованы. Сегодня министр посетил несколько объектов, которые были сданы в эксплуатацию в 2014 году, в том числе Абхазский театр и школу в Новом Афоне."Действительно, очень высокое качество, все сделали с душой местные подрядчики, восемь лет прошло, но как вчера закончили", - сказал министр.Совместная работа, подчеркнул Решетников, и дальше будет направлена на то, чтобы экономический потенциал Абхазии был максимально реализован.В ходе визита в Абхазию, министр экономического развития России Максим Решетников побывал на объектах, которые были построены в республике по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В их число вошли Парк принца Ольденбургского и колоннада в Гагре, подстанция "Гагра-1" и очистные сооружения в Гагрском районе, а также школа в Новом Афоне и Абхазский драматический театр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/maksim-reshetnikov-posetil-obekty-vosstanavlivaemye-za-schet-rossiyskoy-pomoschi-1040868157.html

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абхазия, россия, аслан бжания, максим решетников, министерство экономического развития рф, новости