https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/bzhaniya-i-reshetnikov-prokommentirovali-itogi-vstrechi-1040873120.html

Бжания и Решетников прокомментировали итоги встречи

Бжания и Решетников прокомментировали итоги встречи

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым в четверг, 11 августа. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T18:35+0300

2022-08-11T18:35+0300

2022-08-11T18:35+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и министр экономического развития России Максим Решетников рассказали об итогах встречи.Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что для него визит в Абхазию имеет большое значение, так как это - возможность самостоятельно посмотреть объекты, построенные в республике за счет Инвестпрограммы, и те, что еще только строятся."Перед нами стоит большая задача - открыть новую страницу в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Абхазии, потому, что российский бизнес готов проявлять большой интерес к инвестициям, в первую очередь – к туризму. Мы видим насколько высок спрос, есть абсолютно уникальные возможности", - отметил он.Во время встречи стороны обсуждали инфраструктурные проекты – энергоснабжение, водоснабжение и в целом вопросы экономического развития Абхазии, рассказал министр."Российская Федерация помогала, помогает и будет помогать Республике Абхазия становиться более самодостаточной, более самостоятельной, и движение уже идет", - добавил Решетников.Сейчас основная задача сторон – это реализация инвестиционных проектов, в котором будут принимать участие как российский, так и абхазский бизнес, подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-ministrom-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-1040868705.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/maksim-reshetnikov-posetil-obekty-vosstanavlivaemye-za-schet-rossiyskoy-pomoschi-1040868157.html

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абхазия, новости, аслан бжания, максим решетников, министерство экономического развития рф