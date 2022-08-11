https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/maksim-reshetnikov-oznakomilsya-s-khodom-rabot-v-aeroportu-sukhuma-1040874196.html
Максим Решетников ознакомился с ходом работ в аэропорту Сухума
Максим Решетников ознакомился с ходом работ в аэропорту Сухума
Глава Минэкономразвития России в рамках рабочей поездки в Абхазию планирует посетить ряд объектов, которые восстанавливаются за счет средств российской... 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T20:12+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников посетил международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба, сообщает информагентство "Апсныпресс".По словам управляющего директора группы компаний "Базовый элемент" Алексея Васильченко, завершено испытание покрытия взлетно-посадочной полосы, которая потребует укрепления. В первый этап реализации проекта вошли 2,4 километра полосы (длина полосы - 3,6 километра, - прим. ред), одна рулежная дорожка и перрон, в котором можно будет разместить до пяти самолетов. Кроме того, планируется ремонт самого здания аэровокзала."Мы будем возводить комплекс на десять тысяч квадратных метров с пропускной способностью в 435 человек в час. Это то, что можно сделать быстро, хорошо и запустить. Это позволит обслуживать до полутора миллионов пассажиров год", - рассказал Васильченко.Вторым этапом реализации проекта станет увеличение пассажиропотока до двух с половиной миллионов человек в год и строительство двухэтажного терминала на месте старого. Начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев сказал, что концептуально проект и все технические решения согласовываются с ведомством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/bzhaniya-i-reshetnikov-prokommentirovali-itogi-vstrechi-1040873120.html
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Максим Решетников ознакомился с ходом работ в аэропорту Сухума
20:12 11.08.2022 (обновлено: 20:39 11.08.2022)
Глава Минэкономразвития России в рамках рабочей поездки в Абхазию планирует посетить ряд объектов, которые восстанавливаются за счет средств российской финансовой помощи.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников посетил международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба, сообщает информагентство "Апсныпресс".
В аэропорту министра проинформировали о том, какие работы к открытию объекта еще предстоит сделать.
По словам управляющего директора группы компаний "Базовый элемент" Алексея Васильченко, завершено испытание покрытия взлетно-посадочной полосы, которая потребует укрепления.
В первый этап реализации проекта вошли 2,4 километра полосы (длина полосы - 3,6 километра, - прим. ред), одна рулежная дорожка и перрон, в котором можно будет разместить до пяти самолетов. Кроме того, планируется ремонт самого здания аэровокзала.
"Мы будем возводить комплекс на десять тысяч квадратных метров с пропускной способностью в 435 человек в час. Это то, что можно сделать быстро, хорошо и запустить. Это позволит обслуживать до полутора миллионов пассажиров год", - рассказал Васильченко.
Вторым этапом реализации проекта станет увеличение пассажиропотока до двух с половиной миллионов человек в год и строительство двухэтажного терминала на месте старого.
Начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев сказал, что концептуально проект и все технические решения согласовываются с ведомством.