https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/nagruzka-na-punkt-propuska-adler-vyrosla-po-sravneniyu-s-proshlym-godom-1040855433.html

Нагрузка на пункт пропуска "Адлер" выросла по сравнению с прошлым годом

Нагрузка на пункт пропуска "Адлер" выросла по сравнению с прошлым годом

В курортный сезон нагрузка на пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность в шесть раз. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T11:05+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер выросла примерно на 10% по сравнению с августом прошлого года, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Так, например, в минувшие выходные таможенный контроль прошла 21 тысяча автомобилей и более 125 тысяч физических лиц.На пункте пропуска предпринят ряд мер для обеспечения максимальной пропускной способности – перераспределение транспортных потоков, увеличение количества сотрудников, использование реверсивного движения.Всего с мая в обе стороны абхазо-российскую границу пересекли 4,2 миллиона физических лиц и миллион транспортных средств, в том числе 31 тысяча экскурсионных автобусов. А всего с начала года границу пересекли около 7 миллионов пассажиров и 1,6 миллиона машин и автобусов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/rossiyskie-pogranichniki-presekli-popytku-kontrabandy-sigaret-na-postu-adler-1040825202.html

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