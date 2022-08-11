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Нагрузка на пункт пропуска "Адлер" выросла по сравнению с прошлым годом
Нагрузка на пункт пропуска "Адлер" выросла по сравнению с прошлым годом
В курортный сезон нагрузка на пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность в шесть раз. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T11:05+0300
2022-08-11T11:05+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер выросла примерно на 10% по сравнению с августом прошлого года, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Так, например, в минувшие выходные таможенный контроль прошла 21 тысяча автомобилей и более 125 тысяч физических лиц.На пункте пропуска предпринят ряд мер для обеспечения максимальной пропускной способности – перераспределение транспортных потоков, увеличение количества сотрудников, использование реверсивного движения.Всего с мая в обе стороны абхазо-российскую границу пересекли 4,2 миллиона физических лиц и миллион транспортных средств, в том числе 31 тысяча экскурсионных автобусов. А всего с начала года границу пересекли около 7 миллионов пассажиров и 1,6 миллиона машин и автобусов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/labakhua-rasskazal-o-garmonizatsii-zakonodatelstv-rossii-i-abkhazii-v-sfere-tamozhni--1040723522.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/rossiyskie-pogranichniki-presekli-popytku-kontrabandy-sigaret-na-postu-adler-1040825202.html
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Нагрузка на пункт пропуска "Адлер" выросла по сравнению с прошлым годом
11:05 11.08.2022 (обновлено: 11:41 11.08.2022)
В курортный сезон нагрузка на пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность в шесть раз.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер выросла примерно на 10% по сравнению с августом прошлого года, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
В выходные дни, когда нагрузка достигает пика, в сутки границу в обоих направлениях пересекают более 11 тысяч автомобилей и 64 тысячи человек при суточной пропускной способности в полторы тысячи транспортных средств и 28 тысяч пешеходов.
Так, например, в минувшие выходные таможенный контроль прошла 21 тысяча автомобилей и более 125 тысяч физических лиц.
На пункте пропуска предпринят ряд мер для обеспечения максимальной пропускной способности – перераспределение транспортных потоков, увеличение количества сотрудников, использование реверсивного движения.
Всего с мая в обе стороны абхазо-российскую границу пересекли 4,2 миллиона физических лиц и миллион транспортных средств, в том числе 31 тысяча экскурсионных автобусов.
А всего с начала года границу пересекли около 7 миллионов пассажиров и 1,6 миллиона машин и автобусов.