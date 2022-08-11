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Нехарактерная обращаемость: новые особенности заболеваемости кишечной инфекцией в Абхазии
Нехарактерная обращаемость: новые особенности заболеваемости кишечной инфекцией в Абхазии
За один день с кишечной инфекцией в Сухумскую инфекционную больницу обращается более 130 человек. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T14:59+0300
2022-08-11T14:59+0300
2022-08-11T14:59+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Врач Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях заболевания кишечной инфекцией в Абхазии этим летом.Хецерова добавила, что также нехарактерно, что в этом году за медицинской помощью обращается больше взрослых людей, хотя раньше очень от кишечных инфекций больше страдали дети.Врач предположила, что увеличение количества взрослых может быть связано с пандемией коронавируса, болезни, которая вызвала ослабление иммунитета у людей. В целом, в сутки, отметила она, в Сухумскую инфекционную больницу обращается 130-140 человек, большая часть из которых – туристы."Некоторые обслуживаются амбулаторно, многие лечатся стационарно, то есть укладываются на госпитализацию. С такой нагрузкой мы справляемся, несмотря на то, что это трудно. В день у нас работают четверо детских врачей, взрослый доктор, еще дежурные. Вечером после трех, конечно, уже сложнее, там работают два дежурных доктора, но, в принципе, справляются, оказывают всяческую поддержку пациентам", –сказала врач.У инфицированных детей наблюдаются лихорадка, слабость и интоксикация. При возникновении подобных симптомов необходимо обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. Медик добавила, что кишечную инфекцию можно подхватить, купаясь в морской воде на людных пляжах, так как при высокой температуре это представляет опасность. Вирусы также могут передаваться воздушным путем и через грязные руки.Чтобы снизить опасность заражения, при купании в море нельзя глотать воду, а руки следует мыть как можно чаще.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/matua-rasskazala-ob-izmeneniyakh-v-marshrutizatsii-patsientov-s-covid-19-v-sukhume-1040857669.html
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Нехарактерная обращаемость: новые особенности заболеваемости кишечной инфекцией в Абхазии
За один день с кишечной инфекцией в Сухумскую инфекционную больницу обращается более 130 человек.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Врач Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова в интервью радио Sputnik
рассказала об особенностях заболевания кишечной инфекцией в Абхазии этим летом.
"Вспышка началась гораздо раньше, чем прогрелось море, то есть напрямую связывать это с морем я бы это не стала, количество обращений сильно увеличилось, и вирусный процесс стал протекать тяжелее. Мы проводили исследования ДНК, выявляли возбудителей. В основном это ротавирусная, норовирусная, артравирусная инфекции", – отметила она.
Хецерова добавила, что также нехарактерно, что в этом году за медицинской помощью обращается больше взрослых людей, хотя раньше очень от кишечных инфекций больше страдали дети.
Врач предположила, что увеличение количества взрослых может быть связано с пандемией коронавируса, болезни, которая вызвала ослабление иммунитета у людей.
В целом, в сутки, отметила она, в Сухумскую инфекционную больницу обращается 130-140 человек, большая часть из которых – туристы.
"Некоторые обслуживаются амбулаторно, многие лечатся стационарно, то есть укладываются на госпитализацию. С такой нагрузкой мы справляемся, несмотря на то, что это трудно. В день у нас работают четверо детских врачей, взрослый доктор, еще дежурные. Вечером после трех, конечно, уже сложнее, там работают два дежурных доктора, но, в принципе, справляются, оказывают всяческую поддержку пациентам", –сказала врач.
У инфицированных детей наблюдаются лихорадка, слабость и интоксикация. При возникновении подобных симптомов необходимо обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.
Медик добавила, что кишечную инфекцию можно подхватить, купаясь в морской воде на людных пляжах, так как при высокой температуре это представляет опасность. Вирусы также могут передаваться воздушным путем и через грязные руки.
Чтобы снизить опасность заражения, при купании в море нельзя глотать воду, а руки следует мыть как можно чаще.