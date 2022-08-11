https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/nekharakternaya-obraschaemost-novye-osobennosti-zabolevaemosti-kishechnoy-infektsiey-v-abkhazii-1040861809.html

Нехарактерная обращаемость: новые особенности заболеваемости кишечной инфекцией в Абхазии

Нехарактерная обращаемость: новые особенности заболеваемости кишечной инфекцией в Абхазии

За один день с кишечной инфекцией в Сухумскую инфекционную больницу обращается более 130 человек. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T14:59+0300

2022-08-11T14:59+0300

2022-08-11T14:59+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Врач Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях заболевания кишечной инфекцией в Абхазии этим летом.Хецерова добавила, что также нехарактерно, что в этом году за медицинской помощью обращается больше взрослых людей, хотя раньше очень от кишечных инфекций больше страдали дети.Врач предположила, что увеличение количества взрослых может быть связано с пандемией коронавируса, болезни, которая вызвала ослабление иммунитета у людей. В целом, в сутки, отметила она, в Сухумскую инфекционную больницу обращается 130-140 человек, большая часть из которых – туристы."Некоторые обслуживаются амбулаторно, многие лечатся стационарно, то есть укладываются на госпитализацию. С такой нагрузкой мы справляемся, несмотря на то, что это трудно. В день у нас работают четверо детских врачей, взрослый доктор, еще дежурные. Вечером после трех, конечно, уже сложнее, там работают два дежурных доктора, но, в принципе, справляются, оказывают всяческую поддержку пациентам", –сказала врач.У инфицированных детей наблюдаются лихорадка, слабость и интоксикация. При возникновении подобных симптомов необходимо обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. Медик добавила, что кишечную инфекцию можно подхватить, купаясь в морской воде на людных пляжах, так как при высокой температуре это представляет опасность. Вирусы также могут передаваться воздушным путем и через грязные руки.Чтобы снизить опасность заражения, при купании в море нельзя глотать воду, а руки следует мыть как можно чаще.

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