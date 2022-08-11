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Новейшие образцы вооружений покажут в Абхазии на форуме "Армия-2022"
Новейшие образцы вооружений покажут в Абхазии на форуме "Армия-2022"
Помимо Абхазии, форум пройдет на территории ЮВО и российских военных баз Армении и Южной Осетии. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T20:37+0300
2022-08-11T20:37+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Современные образцы вооружения Южного военного округа будут продемонстрированы в рамках военно-технического форума "Армия-2022", сообщает пресс-служба ЮВО.Гости выставки смогут увидеть колесную военную технику и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.Также на базе форума будут проведены развлекательные мероприятия, в том числе спортивно-военные игры. Форум пройдет на территории Южного военного округа и российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/rezervisty-spetsnaza-sgb-abkhazii-vpervye-proveli-masshtabnye-ucheniya-1040277767.html
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абхазия, юво, новости
Новейшие образцы вооружений покажут в Абхазии на форуме "Армия-2022"
Помимо Абхазии, форум пройдет на территории ЮВО и российских военных баз Армении и Южной Осетии.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Современные образцы вооружения Южного военного округа будут продемонстрированы в рамках военно-технического форума "Армия-2022", сообщает пресс-служба ЮВО.
Форум будет проходить с 19 по 21 августа на территории парка "Патриот" российского соединения в Гудауте, посетить его можно будет с 10:00 до 17:00.
Гости выставки смогут увидеть колесную военную технику и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.
Также на базе форума будут проведены развлекательные мероприятия, в том числе спортивно-военные игры.
Форум пройдет на территории Южного военного округа и российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.