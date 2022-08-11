https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/noveyshie-obraztsy-vooruzheniy-pokazhut-v-abkhazii-na-forume-armiya-2022-1040875357.html

Новейшие образцы вооружений покажут в Абхазии на форуме "Армия-2022"

Новейшие образцы вооружений покажут в Абхазии на форуме "Армия-2022"

Помимо Абхазии, форум пройдет на территории ЮВО и российских военных баз Армении и Южной Осетии. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T20:37+0300

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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Современные образцы вооружения Южного военного округа будут продемонстрированы в рамках военно-технического форума "Армия-2022", сообщает пресс-служба ЮВО.Гости выставки смогут увидеть колесную военную технику и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.Также на базе форума будут проведены развлекательные мероприятия, в том числе спортивно-военные игры. Форум пройдет на территории Южного военного округа и российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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