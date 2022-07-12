https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/beseda-s-buduschimi-diplomatami-inal-ardzinba-vstretilsya-so-studentami-mgimo-1040215126.html

Беседа с будущими дипломатами: Инал Ардзинба встретился со студентами МГИМО

Беседа с будущими дипломатами: Инал Ардзинба встретился со студентами МГИМО

Встреча студентов Московского государственного института международных отношений с министром иностранных дел Абхазии Иналом Ардзинба и студентами АГУ... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T18:10+0300

2022-07-12T18:10+0300

2022-07-12T18:10+0300

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Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.Всего Абхазию приехали 45 студентов МГИМО, которые проявили себя в научной, спортивной, творческой деятельности института в течение года.Асмат Цвижба, SputnikОбмен идеями и новые знакомстваВице-президент Бадра Гунба отметил, что МГИМО – динамично развивающийся вуз с богатой историей, выпускники которого внесли весомый вклад в укрепление России на международной арене. "Студенты и активная молодежь любого государства всегда стремятся к новым достижениям. В этом отношении главная задача государства – поспевать за молодыми людьми в их стремлении к новым знаниям и победам, которые зачастую зависят от умения приобретать новых друзей, укреплять имеющиеся связи", – сказал он.Гунба подчеркнул, что встреча – это площадка для обмена идеями, конкуренции знаний, возможность для каждого расширить свои познания мира и завести новые полезные знакомства."Возможно, кому-то из присутствующих студентов МГИМО однажды выпадет честь представлять Россию в качестве посла или дипломатического сотрудника в Абхазии или наоборот, кто-то из студентов АГУ будет представлять нашу страну в Российской Федерации. Наращивание контактов, развитие дружеских отношений – это путь к народной дипломатии, лучше которой наука дипломатия еще ничего не придумала. В этом огромная народная мудрость, возможность для реализации деловых, творческих и общественных инициатив и карьерного старта", – добавил он.Начальник Управления по воспитательной работе МГИМО Хамед Хасан напомнил, что МГИМО с 2009 года на официальном уровне сотрудничает с Абхазским государственным университетом. Для абитуриентов из Абхазии ежегодно выделяются квоты, в 2022 году было выделено семь мест. Всего в вузе обучаются 32 студента, а с 2013 года его окончили 60 граждан республики.Хасан добавил, что Абхазское землячество МГИМО – одно из наиболее активных, что Совет землячеств возглавляет абхазский студент, отметил и тот факт, что в 2022 году была создана Абхазская ассоциация выпускников МГИМО.Студентам был представлен ролик об истории, культуре, развитии Абхазии в различных сферах. После этого им рассказали об образовательных и инновационных проектах, которые проводятся в республике – о "Будущем Абхазии" и "Гордости Абхазии", республиканском онлайн-диктанте по абхазскому языку как аналоге тотального диктанта в России, о зимней школе "Учитель года".Об актуальномПосле официальной части студентам МГИМО была предоставлена возможность задать вопросы на интересующие темы.Студента третьего курса правового факультета Эдуарда Астафорова интересовало, сотрудничает ли Абхазия со странами-членами ООН. Министр напомнил, что Абхазия наладила дипломатические связи с Сирией и рядом стран Латинской Америки, а также торгово-экономические отношения с Турцией.Студенты вуза поинтересовались и об эффективности участия в Женевских дискуссиях. По словам Ардзинба, работа в рамках формата Женевских дискуссий ведется активно, но достичь результатов, а именно, двустороннего соглашения о неприменении силы не получается, так как Грузия документ не подписывает."Основная причина, на мой взгляд, в том, что возможность применения силы рассматривается. Иначе они бы его подписали", – сказал он.Затронули студенты и тему развития Абхазии как бренда, в том числе туристического. Министр иностранных дел отметил, что специалисты республики стараются активно работать с ведущими российскими СМИ для минимизации негативных ассоциаций с республикой. Глава МИД подчеркнул, что ведомство активно работает над оптимизацией имиджа республики и борьбой с дезинформацией.Будущие дипломаты коснулись актуальных проблем в Абхазии, в том числе ситуации в сфере энергетики. Глава МИД объяснил студентам, что в связи с распространением добычи криптовалюты в Абхазии и устаревшими электросетями в республике существует дефицит электричества."Идет работа по оптимизации этой сферы. Тема сложная, мы исходим из того, что оптимальное решение будет найдено", – сказал он и добавил, что Россия осуществляет переток электричества в Абхазию, за что народ республики очень благодарен.Молодых людей, у которых, по их словам, около часа проверяли документы на абхазо-российской границе, интересовал вопрос о том, планируется ли упрощение режима пропуска между странами."Конечно, есть потенциал для упрощения, и мы видим будущее в упрощении, чтобы переход работал более активно. Многочасовые очереди никому не нужны, тем более в летний период. Если мы двигаемся в сторону прогресса, цифровизации, то прохождение одного человека может занимать 15-20 секунд", – объяснил Ардзинба.Подводя итоги встречи, министр выразил надежду, что кто-то из выпускников вуза в будущем будет работать во благо развития отношений России с Абхазией, чему республика будет очень рада."Мы всегда вас ждем и добро пожаловать в Абхазию", – добавил он.Самому активному участнику встречи министр просвещения и языковой политики Инал Габлия подарил книгу о втором президенте Абхазии Сергее Багапш.

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