Беседа с будущими дипломатами: Инал Ардзинба встретился со студентами МГИМО
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча студентов Московского государственного института международных отношений с министром иностранных дел Абхазии Иналом Ардзинба и студентами АГУ состоялась в медиа-центре МИД 12 июля.
Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.
Всего Абхазию приехали 45 студентов МГИМО, которые проявили себя в научной, спортивной, творческой деятельности института в течение года.
Асмат Цвижба, Sputnik
Обмен идеями и новые знакомства
Вице-президент Бадра Гунба отметил, что МГИМО – динамично развивающийся вуз с богатой историей, выпускники которого внесли весомый вклад в укрепление России на международной арене.
Также он выразил благодарность ректору вуза Анатолию Торкунову за подготовку кадров для страны и отметил, что народ республики высоко ценит его внимание и вклад в становление современной Абхазии.
"Студенты и активная молодежь любого государства всегда стремятся к новым достижениям. В этом отношении главная задача государства – поспевать за молодыми людьми в их стремлении к новым знаниям и победам, которые зачастую зависят от умения приобретать новых друзей, укреплять имеющиеся связи", – сказал он.
Гунба подчеркнул, что встреча – это площадка для обмена идеями, конкуренции знаний, возможность для каждого расширить свои познания мира и завести новые полезные знакомства.
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
© Sputnik / Марианна Кубрава Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
9/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
1/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
2/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
3/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
4/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
5/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
6/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
7/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
8/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
9/9
© Sputnik / Марианна Кубрава
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре
"Возможно, кому-то из присутствующих студентов МГИМО однажды выпадет честь представлять Россию в качестве посла или дипломатического сотрудника в Абхазии или наоборот, кто-то из студентов АГУ будет представлять нашу страну в Российской Федерации. Наращивание контактов, развитие дружеских отношений – это путь к народной дипломатии, лучше которой наука дипломатия еще ничего не придумала. В этом огромная народная мудрость, возможность для реализации деловых, творческих и общественных инициатив и карьерного старта", – добавил он.
Начальник Управления по воспитательной работе МГИМО Хамед Хасан напомнил, что МГИМО с 2009 года на официальном уровне сотрудничает с Абхазским государственным университетом. Для абитуриентов из Абхазии ежегодно выделяются квоты, в 2022 году было выделено семь мест. Всего в вузе обучаются 32 студента, а с 2013 года его окончили 60 граждан республики.
Хасан добавил, что Абхазское землячество МГИМО – одно из наиболее активных, что Совет землячеств возглавляет абхазский студент, отметил и тот факт, что в 2022 году была создана Абхазская ассоциация выпускников МГИМО.
Студентам был представлен ролик об истории, культуре, развитии Абхазии в различных сферах. После этого им рассказали об образовательных и инновационных проектах, которые проводятся в республике – о "Будущем Абхазии" и "Гордости Абхазии", республиканском онлайн-диктанте по абхазскому языку как аналоге тотального диктанта в России, о зимней школе "Учитель года".
Об актуальном
После официальной части студентам МГИМО была предоставлена возможность задать вопросы на интересующие темы.
Студента третьего курса правового факультета Эдуарда Астафорова интересовало, сотрудничает ли Абхазия со странами-членами ООН.
Инал Ардзинба ответил, что Организация Объединенных Наций находится "в заложниках у Америки" и у республики нет к ней физического доступа, в особенности в связи с обострившейся геополитической ситуацией.
Министр напомнил, что Абхазия наладила дипломатические связи с Сирией и рядом стран Латинской Америки, а также торгово-экономические отношения с Турцией.
Студенты вуза поинтересовались и об эффективности участия в Женевских дискуссиях. По словам Ардзинба, работа в рамках формата Женевских дискуссий ведется активно, но достичь результатов, а именно, двустороннего соглашения о неприменении силы не получается, так как Грузия документ не подписывает.
"Основная причина, на мой взгляд, в том, что возможность применения силы рассматривается. Иначе они бы его подписали", – сказал он.
Затронули студенты и тему развития Абхазии как бренда, в том числе туристического. Министр иностранных дел отметил, что специалисты республики стараются активно работать с ведущими российскими СМИ для минимизации негативных ассоциаций с республикой. Глава МИД подчеркнул, что ведомство активно работает над оптимизацией имиджа республики и борьбой с дезинформацией.
Будущие дипломаты коснулись актуальных проблем в Абхазии, в том числе ситуации в сфере энергетики. Глава МИД объяснил студентам, что в связи с распространением добычи криптовалюты в Абхазии и устаревшими электросетями в республике существует дефицит электричества.
"Идет работа по оптимизации этой сферы. Тема сложная, мы исходим из того, что оптимальное решение будет найдено", – сказал он и добавил, что Россия осуществляет переток электричества в Абхазию, за что народ республики очень благодарен.
Молодых людей, у которых, по их словам, около часа проверяли документы на абхазо-российской границе, интересовал вопрос о том, планируется ли упрощение режима пропуска между странами.
"Конечно, есть потенциал для упрощения, и мы видим будущее в упрощении, чтобы переход работал более активно. Многочасовые очереди никому не нужны, тем более в летний период. Если мы двигаемся в сторону прогресса, цифровизации, то прохождение одного человека может занимать 15-20 секунд", – объяснил Ардзинба.
Подводя итоги встречи, министр выразил надежду, что кто-то из выпускников вуза в будущем будет работать во благо развития отношений России с Абхазией, чему республика будет очень рада.
"Мы всегда вас ждем и добро пожаловать в Абхазию", – добавил он.
Самому активному участнику встречи министр просвещения и языковой политики Инал Габлия подарил книгу о втором президенте Абхазии Сергее Багапш.