Город на трех холмах: что ищут ученые в античном полисе в Очамчые
20:25 13.08.2022 (обновлено: 21:44 13.08.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гюэнос или Гиенос в Очамчыре - единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, уже четвертый год абхазские и российские ученые ведут раскопки на одном из его сохранившихся холмов.
За это время было сделано немало важных открытий, но в богатом раскопе остается еще много работы.
Сария Кварацхелия, Sputnik
У кромки реденького леса нас встречает директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
- Добро пожаловать в Гиенос! Только обратите внимание на эту табличку, - улыбается он.
На молодом деревце исследователи древностей повесили прайс: спросить археолога, нашли ли золото - 400 рублей, фото с археологом - 200 рублей и далее по списку.
- У меня вопросов много, крупная сумма получается, - с важным видом произношу я, чтобы поддержать шутку.
Под этим же деревом с табличкой сидят две женщины. Они моют все находки и фиксируют их в ежедневник. А мы с Аркадием Ивановичем проходим к самому месту раскопок. Здесь нас и встречает заместитель Института Востоковедения Александр Скаков, который и соглашается провести нам экскурсию по древнему городу.
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук
Уникальный город-полис
Гюэнос - единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии. Диоскурия и Питиунт до сих пор не найдены.
Гюэнос был городом на трех холмах. Такой ландшафт получился неслучайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой.
Первые два холма располагались в районе нынешнего очамчырского морпорта. Еще в 20-30-х годах прошлого столетия эту территорию раскопали, чтобы построить инфраструктуру.
На другом же холме, где сейчас работают ученые, в средневековье находился храм, который был раскопан еще в советское время ученым и общественно-политическим деятелем Сергеем Шамба. Сейчас абхазские и российские ученые продолжают исследовать это место.
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“Мы начали работать возле храма, изученный нашими предшественниками, то есть по обе стороны от него к Востоку и к Западу", - поясняет российский историк, замдиректора Института востоковедения Александр Скаков.
За четыре года исследований абхазские и российские ученые сделали немало важных находок. Это и плита с надписью на арамейском - языке Иисуса Христа, и капители из импортного каррарского мрамора, и свинцовый саркофаг, деревянная скоба седла. Находка последнего времени - бронзовая фигурка божества V века до нашей эры.
"Самая яркая находка этого года - культовое место античного времени. То есть это примерно V век до нашей эры. На вымостке из гальки фрагменты античных сосудов, здесь есть и импортные, и местные" - отмечает Александр Юрьевич.
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
© Sputnik / Томас Тхайцук Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос
Встречаются и странные вещи, которым ученые пока не находят объяснения. Так, на месте перекопа более древнего времени обнаружили железное пушечное ядро XIX века.
Глубина раскопа в некоторых местах уже достигает более пяти метров. Это уже доантичный культурный слой, который свидетельствует о том, что до появления греков здесь жили местные племена.
"Впервые было установлено, что античному поселению здесь предшествовало доантичное поселение местного населения. И пришедшие сюда колонисты не вступали ни в какой конфликт с местным населением, а общались с ним, была интеграция", - добавляет Скаков.
© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Скаков
Александр Скаков
© Sputnik / Томас Тхайцук
Археология, как хобби
Археологические раскопки в Гюэносе объединяют людей разных профессии и с разных уголков Абхазии и России. Так учитель географии из Москвы Евгений Щеглов с 2008 года приезжает на экспедиции в Абхазию. Сначала он копал историю в Акармаре, последние четыре года - в Гюэносе. Для Евгения археология - хобби, которое помогает ему от рутинной жизни в Москве.
"То, что мы здесь делаем, как говорилось в одном из фильмов, отражается эхом в вечности. Мы уйдем, а статьи Александра Юрьевича, наши работы останутся. Здесь масса находок, отличная страна, отличные памятники. Я и на будущее собираюсь сюда приезжать. Провожу здесь личное исследование. У меня мысль написать большую статью по Ткуарчалу", - признается он.
Волонтерит здесь и студент исторического факультета Абхазского госуниверситета Нарт Дбар. У него интерес к археологии носит профессиональный характер.
"Два года назад впервые я пришел сюда. Я думаю заниматься археологией и этнологией. Почему именно эта профессия? В детстве много смотрел National Geographic. Часто показывали фильмы по археологии и истории. Также в школе у меня был отличный учитель по истории, которая привила во мне любовь к истории. Поэтому наверное история. Цели найти определенный артефакт нет. Мне нравится сам процесс. Если что-то интересное попадется - хорошо. Нет так отрицательный опыт в археологии - тоже опыт”, - добавляет Нарт.
Раскопки ученых из Абхазии и России в античном городище Гюэнос продлятся до 20 августа.