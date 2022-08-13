https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/gorod-na-trekh-kholmakh-chto-ischut-uchenye-v-antichnom-polise-v-ochamchye-1040906826.html

Город на трех холмах: что ищут ученые в античном полисе в Очамчые

Город на трех холмах: что ищут ученые в античном полисе в Очамчые

Гюэнос или Гиенос в Очамчыре - единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, уже четвертый год абхазские и российские ученые ведут... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T20:25+0300

2022-08-13T20:25+0300

2022-08-13T21:44+0300

в абхазии

история

культура

археология

раскопки

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За это время было сделано немало важных открытий, но в богатом раскопе остается еще много работы.Сария Кварацхелия, SputnikУ кромки реденького леса нас встречает директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.- Добро пожаловать в Гиенос! Только обратите внимание на эту табличку, - улыбается он.На молодом деревце исследователи древностей повесили прайс: спросить археолога, нашли ли золото - 400 рублей, фото с археологом - 200 рублей и далее по списку.- У меня вопросов много, крупная сумма получается, - с важным видом произношу я, чтобы поддержать шутку.Под этим же деревом с табличкой сидят две женщины. Они моют все находки и фиксируют их в ежедневник. А мы с Аркадием Ивановичем проходим к самому месту раскопок. Здесь нас и встречает заместитель Института Востоковедения Александр Скаков, который и соглашается провести нам экскурсию по древнему городу.Уникальный город-полисГюэнос - единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии. Диоскурия и Питиунт до сих пор не найдены.Гюэнос был городом на трех холмах. Такой ландшафт получился неслучайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой.Первые два холма располагались в районе нынешнего очамчырского морпорта. Еще в 20-30-х годах прошлого столетия эту территорию раскопали, чтобы построить инфраструктуру.На другом же холме, где сейчас работают ученые, в средневековье находился храм, который был раскопан еще в советское время ученым и общественно-политическим деятелем Сергеем Шамба. Сейчас абхазские и российские ученые продолжают исследовать это место.“Мы начали работать возле храма, изученный нашими предшественниками, то есть по обе стороны от него к Востоку и к Западу", - поясняет российский историк, замдиректора Института востоковедения Александр Скаков.За четыре года исследований абхазские и российские ученые сделали немало важных находок. Это и плита с надписью на арамейском - языке Иисуса Христа, и капители из импортного каррарского мрамора, и свинцовый саркофаг, деревянная скоба седла. Находка последнего времени - бронзовая фигурка божества V века до нашей эры."Самая яркая находка этого года - культовое место античного времени. То есть это примерно V век до нашей эры. На вымостке из гальки фрагменты античных сосудов, здесь есть и импортные, и местные" - отмечает Александр Юрьевич.Встречаются и странные вещи, которым ученые пока не находят объяснения. Так, на месте перекопа более древнего времени обнаружили железное пушечное ядро XIX века.Глубина раскопа в некоторых местах уже достигает более пяти метров. Это уже доантичный культурный слой, который свидетельствует о том, что до появления греков здесь жили местные племена."Впервые было установлено, что античному поселению здесь предшествовало доантичное поселение местного населения. И пришедшие сюда колонисты не вступали ни в какой конфликт с местным населением, а общались с ним, была интеграция", - добавляет Скаков.Археология, как хоббиАрхеологические раскопки в Гюэносе объединяют людей разных профессии и с разных уголков Абхазии и России. Так учитель географии из Москвы Евгений Щеглов с 2008 года приезжает на экспедиции в Абхазию. Сначала он копал историю в Акармаре, последние четыре года - в Гюэносе. Для Евгения археология - хобби, которое помогает ему от рутинной жизни в Москве.Волонтерит здесь и студент исторического факультета Абхазского госуниверситета Нарт Дбар. У него интерес к археологии носит профессиональный характер."Два года назад впервые я пришел сюда. Я думаю заниматься археологией и этнологией. Почему именно эта профессия? В детстве много смотрел National Geographic. Часто показывали фильмы по археологии и истории. Также в школе у меня был отличный учитель по истории, которая привила во мне любовь к истории. Поэтому наверное история. Цели найти определенный артефакт нет. Мне нравится сам процесс. Если что-то интересное попадется - хорошо. Нет так отрицательный опыт в археологии - тоже опыт”, - добавляет Нарт.Раскопки ученых из Абхазии и России в античном городище Гюэнос продлятся до 20 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210822/Unikalnaya-nakhodka-arkheologi-nashli-svintsovyy-sarkofag-v-Ochamchyre-1033084021.html

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история, культура, археология, раскопки