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Наедине с природой: в Абхазии открыли первый крупный глэмпинг

Наедине с природой: в Абхазии открыли первый крупный глэмпинг

Глэмпинг-разновидность кемпинга с возможностью размещения в номерах с удобствами. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T23:12+0300

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СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Глэмпинг "Garuda" при поддержке российских туроператоров "Интурист" и "Fun & Sun" официально открылся в Абхазии 16 августа.Строительство объекта обошлось в 75 миллионов рублей.Директор департамента внутреннего туризма компании "Интурист" Сергей Стрепков подчеркнул, что уровень сервиса, представленный компанией "Garuda" доказывает, что в Абхазии можно строить подобные объекты.По мнению Стрепкова, Абхазия с каждым годом привлекает все больше туристов, но в стране не хватает инфраструктуры за пределами объектов размещения - развлекательных объектов, аквапарков, семейных комплексов. Тем не менее, он добавил, что республика привлекательна для инвесторов, "если грамотно подходить к выбору поставщика на территории Абхазии".На открытии объекта присутствовал депутат Госдумы России, член комитета по туризму, развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Он отметил, что Россия будет поддерживать развитие подобных туристических объектов в Абхазии."Нам важно поддержать такие проекты, так как 95% туристов в Абхазии из России. Мы понимаем, что в республике нужна хорошая инфраструктура, объекты. Этот проект удовлетворяет этим требованиям - он новый, сделан на высоком уровне. Рад, что благодаря ограничениям на внешнем туристическом рынке, туристы из России приезжают в Абхазию. Уверен, что с каждым годом поток туристов будет расти", - добавил депутат.По словам собственника объекта, главы компании "Garuda" Георгия Ачба, это самый большой глэмпинг на территории постсоветского пространства. Строительство объекта началось в апреле 2022 года и шло около двух с половиной месяцев."У нас очень красивая страна, великолепная природа. То, что мы можем дать возможность людям просыпаться с пением птиц, - это очень круто, на мой взгляд",- сказал он.Ачба объяснил, что глэмпинг - это "гламурный кемпинг". Туристам предоставляется возможность разместиться в небольших домах, которые оборудованы ванной, туалетом, кондиционерами, пользоваться бассейнами и даже банями.На площади 12 гектаров построены 50 домов палаточного типа из дерева. Ачба подчеркнул, что при строительстве в большей степени использовались материалы от абхазских производителей, вся мебель ручной работы ,обслуживающий персонал состоит из местных жителей. Помимо проживания жителям предоставляется трансфер на море и обратно, трехразовое питание, конные прогулки, на территории могут проводиться разные мероприятия. Кемпинг принимает гостей до конца ноября, но в планах у хозяев объекта сделать объект круглогодичным.Глэмпинг был открыт 1 июля, и, по словам Ачба, на текущий момент мест для бронирования уже нет.Дарья Шурыгина приехала отдыхать в Абхазию с семьей из Санкт-Петербурга и выбрала глэмпинг "Garuda”."Я люблю природу, люблю такой отдых, а здесь все складывается - горы, море, воздух, красота. Здесь меня удивила чистота, новизна, все очень стильно, современно, очень вкусная кухня и высокий уровень обслуживания", - отметила она.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, что руководство страны поддерживает проекты, которые "сохраняют первозданную красоту природы"."Все объекты на территории глэмпинга построены из экологически чистых материалов, что очень важно. Экологическая составляющая в данном проекте основная, это не может нас не радовать", - сказал он.По словам министра, ежегодно запрос туристов на эко-отдых в Абхазии растет. Он выразил надежду, что глэмпинги будут открываться по всей территории страны, в особенности в восточной ее части.Открытие глэмпинга состоялось в торжественной обстановке. Для гостей был организован фуршет, концертная программа с абхазскими народными песнями, развлекательная программа для детей, файер-шоу.

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