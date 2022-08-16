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https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/naedine-s-prirodoy-v-abkhazii-otkryli-pervyy-krupnyy-glemping-1040985834.html
Наедине с природой: в Абхазии открыли первый крупный глэмпинг
Наедине с природой: в Абхазии открыли первый крупный глэмпинг
Глэмпинг-разновидность кемпинга с возможностью размещения в номерах с удобствами. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T23:12+0300
2022-08-16T23:12+0300
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Глэмпинг "Garuda" при поддержке российских туроператоров "Интурист" и "Fun &amp; Sun" официально открылся в Абхазии 16 августа.Строительство объекта обошлось в 75 миллионов рублей.Директор департамента внутреннего туризма компании "Интурист" Сергей Стрепков подчеркнул, что уровень сервиса, представленный компанией "Garuda" доказывает, что в Абхазии можно строить подобные объекты.По мнению Стрепкова, Абхазия с каждым годом привлекает все больше туристов, но в стране не хватает инфраструктуры за пределами объектов размещения - развлекательных объектов, аквапарков, семейных комплексов. Тем не менее, он добавил, что республика привлекательна для инвесторов, "если грамотно подходить к выбору поставщика на территории Абхазии".На открытии объекта присутствовал депутат Госдумы России, член комитета по туризму, развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Он отметил, что Россия будет поддерживать развитие подобных туристических объектов в Абхазии."Нам важно поддержать такие проекты, так как 95% туристов в Абхазии из России. Мы понимаем, что в республике нужна хорошая инфраструктура, объекты. Этот проект удовлетворяет этим требованиям - он новый, сделан на высоком уровне. Рад, что благодаря ограничениям на внешнем туристическом рынке, туристы из России приезжают в Абхазию. Уверен, что с каждым годом поток туристов будет расти", - добавил депутат.По словам собственника объекта, главы компании "Garuda" Георгия Ачба, это самый большой глэмпинг на территории постсоветского пространства. Строительство объекта началось в апреле 2022 года и шло около двух с половиной месяцев."У нас очень красивая страна, великолепная природа. То, что мы можем дать возможность людям просыпаться с пением птиц, - это очень круто, на мой взгляд",- сказал он.Ачба объяснил, что глэмпинг - это "гламурный кемпинг". Туристам предоставляется возможность разместиться в небольших домах, которые оборудованы ванной, туалетом, кондиционерами, пользоваться бассейнами и даже банями.На площади 12 гектаров построены 50 домов палаточного типа из дерева. Ачба подчеркнул, что при строительстве в большей степени использовались материалы от абхазских производителей, вся мебель ручной работы ,обслуживающий персонал состоит из местных жителей. Помимо проживания жителям предоставляется трансфер на море и обратно, трехразовое питание, конные прогулки, на территории могут проводиться разные мероприятия. Кемпинг принимает гостей до конца ноября, но в планах у хозяев объекта сделать объект круглогодичным.Глэмпинг был открыт 1 июля, и, по словам Ачба, на текущий момент мест для бронирования уже нет.Дарья Шурыгина приехала отдыхать в Абхазию с семьей из Санкт-Петербурга и выбрала глэмпинг "Garuda”."Я люблю природу, люблю такой отдых, а здесь все складывается - горы, море, воздух, красота. Здесь меня удивила чистота, новизна, все очень стильно, современно, очень вкусная кухня и высокий уровень обслуживания", - отметила она.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, что руководство страны поддерживает проекты, которые "сохраняют первозданную красоту природы"."Все объекты на территории глэмпинга построены из экологически чистых материалов, что очень важно. Экологическая составляющая в данном проекте основная, это не может нас не радовать", - сказал он.По словам министра, ежегодно запрос туристов на эко-отдых в Абхазии растет. Он выразил надежду, что глэмпинги будут открываться по всей территории страны, в особенности в восточной ее части.Открытие глэмпинга состоялось в торжественной обстановке. Для гостей был организован фуршет, концертная программа с абхазскими народными песнями, развлекательная программа для детей, файер-шоу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-bez-investitsiy-nevozmozhno-vyvesti-ekonomiku-abkhazii-na-novyy-uroven-1040911064.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/otdykh-v-barkhatnyy-sezon-v-gagre-podesheveet-po-sravneniyu-s-iyulem-1040535495.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм

Наедине с природой: в Абхазии открыли первый крупный глэмпинг

23:12 16.08.2022
© SputnikГлэмпинг в селе Дзыгута
Глэмпинг в селе Дзыгута - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2022
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Глэмпинг-разновидность кемпинга с возможностью размещения в номерах с удобствами.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Глэмпинг "Garuda" при поддержке российских туроператоров "Интурист" и "Fun & Sun" официально открылся в Абхазии 16 августа.
Строительство объекта обошлось в 75 миллионов рублей.
Директор департамента внутреннего туризма компании "Интурист" Сергей Стрепков подчеркнул, что уровень сервиса, представленный компанией "Garuda" доказывает, что в Абхазии можно строить подобные объекты.
"Мы видим, что объект действительно работает и он заработал в те сроки, которые мы планировали. Надеемся, что клиенты, которые будут приезжать сюда, будут получать отдых высокого качества и при этом единение с природой", - сказал он.
По мнению Стрепкова, Абхазия с каждым годом привлекает все больше туристов, но в стране не хватает инфраструктуры за пределами объектов размещения - развлекательных объектов, аквапарков, семейных комплексов. Тем не менее, он добавил, что республика привлекательна для инвесторов, "если грамотно подходить к выбору поставщика на территории Абхазии".
© SputnikГлэмпинг в селе Дзыгута
Глэмпинг в селе Дзыгута - Sputnik Абхазия
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Глэмпинг в селе Дзыгута
© SputnikГлэмпинг в селе Дзыгута
Глэмпинг в селе Дзыгута - Sputnik Абхазия
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Глэмпинг в селе Дзыгута
© SputnikГлэмпинг в селе Дзыгута
Глэмпинг в селе Дзыгута - Sputnik Абхазия
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Глэмпинг в селе Дзыгута
© SputnikГлэмпинг в селе Дзыгута
Глэмпинг в селе Дзыгута - Sputnik Абхазия
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Глэмпинг в селе Дзыгута
© SputnikГлэмпинг в селе Дзыгута
Глэмпинг в селе Дзыгута - Sputnik Абхазия
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Глэмпинг в селе Дзыгута
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Глэмпинг в селе Дзыгута
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Глэмпинг в селе Дзыгута
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Глэмпинг в селе Дзыгута
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Глэмпинг в селе Дзыгута
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Глэмпинг в селе Дзыгута
На открытии объекта присутствовал депутат Госдумы России, член комитета по туризму, развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Он отметил, что Россия будет поддерживать развитие подобных туристических объектов в Абхазии.
"Нам важно поддержать такие проекты, так как 95% туристов в Абхазии из России. Мы понимаем, что в республике нужна хорошая инфраструктура, объекты. Этот проект удовлетворяет этим требованиям - он новый, сделан на высоком уровне. Рад, что благодаря ограничениям на внешнем туристическом рынке, туристы из России приезжают в Абхазию. Уверен, что с каждым годом поток туристов будет расти", - добавил депутат.
Дмитрий Вольвач - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2022
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13 августа, 16:52
По словам собственника объекта, главы компании "Garuda" Георгия Ачба, это самый большой глэмпинг на территории постсоветского пространства. Строительство объекта началось в апреле 2022 года и шло около двух с половиной месяцев.
"У нас очень красивая страна, великолепная природа. То, что мы можем дать возможность людям просыпаться с пением птиц, - это очень круто, на мой взгляд",- сказал он.
Ачба объяснил, что глэмпинг - это "гламурный кемпинг". Туристам предоставляется возможность разместиться в небольших домах, которые оборудованы ванной, туалетом, кондиционерами, пользоваться бассейнами и даже банями.
На площади 12 гектаров построены 50 домов палаточного типа из дерева. Ачба подчеркнул, что при строительстве в большей степени использовались материалы от абхазских производителей, вся мебель ручной работы ,обслуживающий персонал состоит из местных жителей. Помимо проживания жителям предоставляется трансфер на море и обратно, трехразовое питание, конные прогулки, на территории могут проводиться разные мероприятия. Кемпинг принимает гостей до конца ноября, но в планах у хозяев объекта сделать объект круглогодичным.
Глэмпинг был открыт 1 июля, и, по словам Ачба, на текущий момент мест для бронирования уже нет.
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29 июля, 08:55
Дарья Шурыгина приехала отдыхать в Абхазию с семьей из Санкт-Петербурга и выбрала глэмпинг "Garuda”.
"Я люблю природу, люблю такой отдых, а здесь все складывается - горы, море, воздух, красота. Здесь меня удивила чистота, новизна, все очень стильно, современно, очень вкусная кухня и высокий уровень обслуживания", - отметила она.
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, что руководство страны поддерживает проекты, которые "сохраняют первозданную красоту природы".
"Все объекты на территории глэмпинга построены из экологически чистых материалов, что очень важно. Экологическая составляющая в данном проекте основная, это не может нас не радовать", - сказал он.
По словам министра, ежегодно запрос туристов на эко-отдых в Абхазии растет. Он выразил надежду, что глэмпинги будут открываться по всей территории страны, в особенности в восточной ее части.
Открытие глэмпинга состоялось в торжественной обстановке. Для гостей был организован фуршет, концертная программа с абхазскими народными песнями, развлекательная программа для детей, файер-шоу.
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