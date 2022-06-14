https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/tochka-rosta-kak-tranzit-cherez-abkhaziyu-mozhet-razvivat-ekonomiku-respubliki-1039572620.html

Точка роста: как транзит через Абхазию может развивать экономику республики

Точка роста: как транзит через Абхазию может развивать экономику республики

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях республики для наращивания транзитного потенциала и о... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T08:56+0300

2022-06-14T08:56+0300

2022-06-14T10:08+0300

в абхазии

абхазия

экономика

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Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях республики для наращивания транзитного потенциала и о том, как это может помочь в развитии экономики. Беседовала Наала Мукба.– Интенсивность грузовых перевозок по железной дороге Абхазии значительно возросла. С начала года было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год, идет транзит угля, перекиси водорода, фанеры. Как вы считаете, насколько сейчас актуальность транзита через Абхазию возросла в связи с геополитическими реалиями?– Я убежден, что востребованность Абхазии как логистического хаба, как транзитного хаба, будет возрастать. Это веяние и требование времени, складываются новые геостратегические, логистические, экономические и иные реалии и связи между странами. Мое глубокое убеждение – невозможно в условиях современного глобального мира и уровня взаимодействия между различными странами и регионами, изолировать ни одну страну в мире, если она сама этого не захочет. Всегда найдутся возможности, всегда найдется техническое, технологическое решение для того, чтобы товары доставлялись в тот регион, где возникает потребность. Абхазия здесь не исключение, тем более она обладает таким выгодным географическим и геополитическим положением. Абхазию никогда нельзя было изолировать, даже во времена блокады, она не была на сто процентов изолирована, были торговые, морские контакты.Что касается наших транзитных возможностей, то, что спрос увеличивается, вселяет оптимизм, это говорит о том, что Абхазия действительно обладает транзитным, логистическим потенциалом. Другое дело, что наши возможности ограничиваются инфраструктурной готовностью и железной дороги, и наших морских портов, поэтому здесь без сложностей не обойдется. Разумеется, мы должны наращивать усилия для создания соответствующей инфраструктуры, логистических объектов, а это предполагает и строительство различных терминалов, которые обязательно будут востребованы в новых реалиях. В Абхазии это направление в ближайшее время обязательно будет перспективным.Считаю, что наши морские порты, которые сегодня функционируют, давно морально и технологически исчерпали себя. Идет работа на выживание, честь и хвала работникам этих предприятий, которые не позволяют этому делу заглохнуть. Они ведут определенную деятельность, удовлетворяя потребность стран, которые торгуют с Абхазией, имеют экономические отношения с нами, поэтому я думаю это очень перспективное направление.– Давайте объясним нашим слушателям, что страна имеет от транзита. Как страна может на этом заработать?– Элементарно – если отвечать на этот вопрос очень тривиально. Это экономическая активность, работа предприятий – это тарифы. Что касается, допустим, железной дороги, естественно, тарифы ниже не станут. На транзите зарабатывают наши предприятия, зарабатывают люди, которые на них работают, государство получает налоги в казну, получает бюджетные поступления.Иного вида эффектов масса – это мультипликативные эффекты. Поскольку страна становится востребованной как логистический хаб, разумеется, это стимулирует активность предприятий, которые работают по обслуживанию этого процесса.Я думаю, что в ближайшее время активизируются наши экономические связи со странами Ближнего Востока. Здесь наше географическое положение явно говорит в нашу пользу, мы с вами хорошо знаем, что никогда не прекращалась наша торговая активность с Турцией, с портом Трабзон, слава богу, и сейчас есть такие возможности. Сейчас, в условиях глобальных санкций, которые накладываются на Российскую Федерацию, этот маршрут становится весьма перспективным и привлекательным.Уже сегодня мы получаем сигналы от российского бизнес-сообщества и других стран, которые заинтересованы во взаимозаменяемом направленном навстречу друг к другу торговом процессе. Я думаю, что этот процесс невозможно будет остановить, это будет только наращиваться, и мы должны быть к этому готовы в том числе инфраструктурно, административно. Мы должны создавать такие условия, при которых Абхазия будет развиваться именно как такой транзитный хаб.Мы с вами знаем примеры, когда порт, логистические, транзитные возможности становятся не просто точкой роста в развитии отдельных стран, а настоящими локомотивами развития экономики. Так произошло в Арабских Эмиратах, рост экономики Дубая начался с морского порта, с реализации их транспортного логистического потенциала. Дальше уже добавилась нефть, туризм и так далее. Тоже самое Сингапур, порт и географическое расположение сыграли решающую роль, конечно, в совокупности с качеством государственного администрирования.– Как увеличить пропускную способность? Тут встает вопрос инвестиций и насколько страна готова к увеличению мощностей.– Конечно, спрос будет порождать предложение, рынок будет диктовать свои неумолимые условия для бизнеса, для развития той или иной инфраструктуры, тех или иных направлений экономики в целом. Я начал говорить о морских портах, здесь хочется выразить осторожный оптимизм в связи с тем, что в марте наш Парламент одобрил выделение территории под потенциальное строительство современного морского порта с большими транзитными возможностями. Если этот проект будет реализован, наступает несколько иная экономическая реальность для нашей небольшой страны. Это группа серьезных инвесторов, которые декларируют готовность создать там действительно современный грузовой терминал. Это будут и сыпучие, и другие виды грузов. Значение такого проекта невозможно переоценить, это будет территория опережающего развития, если этот проект будет реализован.– Давайте поговорим, насколько это выгодно инвестору и насколько это проект реален? Потому что мы были свидетелями грандиозных проектов в Абхазии, но они остались на бумаге.– Да, мне хорошо известны такие случаи, когда большие амбициозные на бумаге проекты оставались благими пожеланиями и, к сожалению, они не были реализованы на практике. Многие из таких проектов могли бы оказать существенное влияние на темпы развития нашей экономики. Что касается данного проекта, я не так глубоко погружен в материал, бизнес-расчетов инвесторов я не видел, но, я думаю, инвесторы, как опытные практикующие бизнесмены, прекрасно понимают тот набор выгод, который существует с нынешней экономической конъюнктурой.Сегодня складываются такие условия, что это становится очень востребованным. Я недавно был в Сирийской Арабской Республике, общался с бизнес-сообществом, с руководством Сирии и двое из трех собеседников обязательно задавали вопрос о транзитных, логистических возможностях небольшой Абхазии.В современных условиях, люди, которые занимаются бизнесом, макроэкономикой, макрологистикой понимают, как устроено взаимодействие регионов, как оптимизировать свое взаимодействие с контрагентами даже в отдаленных местах.– Даже в Сирии, несмотря на то, что прямого сообщения у нее с Абхазией нет, есть желание наладить логистические цепочки.– Разумеется, есть группы товаров, в которых Сирия нуждается, эти товары производятся и в Абхазии, но в большей степени в России, Донецкой Народной Республике с ее колоссальным промышленным потенциалом. Конечно, в этом заинтересованы и страны Ближнего Востока, в частности, Сирия. Сирия является одним из крупнейших на Ближнем Востоке производителей фосфатных удобрений, они остаются востребованными во-многих регионах. Развивается сельское хозяйство Сирии, несмотря на то, что 30% территории не контролируется правительственными войсками.Тем не менее, они обеспечивают свою продовольственную безопасность, и сельское хозяйство у них на довольно хорошем уровне. Одних цитрусовых они производят около 1,2 миллиона тонн.Абхазия критично мало производит продукции, в том числе и сельскохозяйственной, это наша беда. Это положение дел мы обречены исправить, просто обязаны, для этого нужны быстрые, экспертно выверенные решения, и это можно сделать. Абхазия, с ее климатическими условиями и географическим положением, логистическими преимуществами, имея трудолюбивое население, обязана изменить положение в этой области.В беседе с премьер-министром Сирии мы обсуждали возможность создания совместных предприятий, которые будут производить новую продукцию. Здесь тоже не стоит закатывать глаза и пугаться, что же мы можем произвести. Сегодня технологии настолько способны к обмену, что создание новых производств – это не слишком запредельная мечта, это можно делать при наличии воли и знания предмета и конъюнктуры спроса в соседних регионах.

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абхазия, экономика