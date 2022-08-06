https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/antichnuyu-bronzovuyu-figurku-bozhestva-nashli-vo-vremya-raskopok-v-ochamchyre-1040757333.html

Античную бронзовую фигурку божества нашли во время раскопок в Очамчыре

Античную бронзовую фигурку божества нашли во время раскопок в Очамчыре

Раскопки на территории античного города Гюэнос в Очамчыре начались 24 июля и продлятся до 20 августа. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T12:33+0300

2022-08-06T12:33+0300

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Уникальную бронзовую фигурку божества V-IV веков до нашей эры обнаружили абхазские и российские ученые во время раскопок в древнем городе Гюэнос в Очамчыре. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор Абхазского Государственного музея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джапуа. Артефакт был обнаружен на территории культового сооружения. По словам Джопуа, находка уникальна для всего причерноморского побережья. Состояние статуэтки оценивается, как неплохое, и, тем не менее, без реставрации не обойдётся. "Так как у нас (в Абхазии - прим.) нет таких специалистов, скорее всего, мы будем их привлекать из России", - отметил Аркадий Джопуа. После изучения и реставрации фигурка станет частью экспозиции Абхазского государственного музея. Ученый добавил, что раскопки только начались. Впереди ожидаются еще немало интересных находок. Раскопки на территории античного города Гюэнос в Очамчыре начались 24 июля. В исследовании Гюэноса задействованы 15 человек. С абхазской стороны раскопки возглавляет директор Абхазского Госмузея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа, с российской – кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения Александр Скаков. Раскопки продлятся до 20 августа. Гюэнос – единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно. Именно на этой территории были найдены такие значимые находки, как плинфы (кирпичи - прим.ред) с надписями на арамейском языке и свинцовый саркофаг V-VI веков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/istoriya-odnogo-sarkofaga-sem-faktov-ob-unikalnoy-nakhodke-iz-ochamchyry--1040629265.html

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