https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/slabye-mesta-trofeynogo-oruzhiya-nato-1041094655.html

"Слабые места" трофейного оружия НАТО

"Слабые места" трофейного оружия НАТО

Специальная военная операция России на Украине позволила развеять иллюзии американской "исключительности" и разрушить мифы о могуществе западных вооружений... 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T19:20+0300

2022-08-23T19:20+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательМинистр обороны РФ Сергей Шойгу 21 августа заявил , что в руки российских специалистов попали почти все образцы оружия, поставляемого США на Украину – реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, ПЗРК Stinger, гаубицы М777, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, которые ВСУ бросали на позициях сотнями. Среди трофеев много натовских бронемашин и стрелкового вооружения.Сергей Шойгу отметил, что США и другие страны НАТО поставляют Украине преимущественно "всякое старье", а действительно новой техники очень мало. Российские специалисты успешно изучают трофейные западные образцы, чтобы эффективнее бороться с ними. Никаких технологических "чудес" там нет. Западное вооружение отличается низкой надежностью (здесь Шойгу особо упомянул ПТРК Javelin и буксируемую гаубицу М-777) и по боевым характеристикам значительно уступает российским аналогам. К примеру, ПТРК "Корнет" поражает цели на расстоянии в два раза больше (до 5500 м днем и до 3500 м ночью), чем Javelin (до 2500 м).Явная и тайная накачка киевского режима западным вооружением не изменит целей и динамики российской специальной военной операции, не восстановит разрушенной мифологии технологического превосходства США и НАТО. Чрезмерное усердие коллективного Запада в поставках (прокси-войне с Россией) способно лишь расширить географические рамки СВО – за пределами украинского ТВД.Чуда не случилосьПервым серьезным разочарованием для ВСУ стал ПТРК Javelin FGM-148. К началу 2022 года киевский режим получил несколько сотен "культовых" комплексов, а после 24 февраля – еще семь тысяч. Даже по результатам тестовых испытаний фирмы-изготовителя Raytheon, из 11 пусков FGM-148 по стационарной цели завершились поражением только три.Общая статистика боевого применения на Украине еще более удручает. В борьбе с российскими танками тандемная боевая часть американской ракеты уничтожала блоки динамической защиты, наносила ущерб некоторым деталям, однако броня выдерживала удар. Экипаж и машина, как правило, сохраняли боеспособность. Чем сложнее были условия применения (городская застройка, задымленность), тем ниже эффективность Javelin.Неприемлемая в горячке боя дюжина подготовительных (обязательных) манипуляций перед пуском, ненадежность аккумуляторных батарей и электроники – быстро разочаровали украинских операторов. Кроме того, значительное количество поставленных "Джавелинов" стали трофеями или были уничтожены российскими ударами на складах – в глубоком оперативном тылу.Немало комплексов FGM-148 "вышли" на черный рынок Европы, Азии и Африки (стоимость одного ПТРК с шестью ракетами – 600 тысяч долларов). Очевидно, лучшие эпизоды боевого применения Javelin остались в 2003-м, когда американские войска использовали комплекс против технологически устаревших иракских танков Т-55.Буксируемые гаубицы М-777 оказались еще более уязвимыми для контрбатарейного огня российских войск. Близкие разрывы (осколки) снарядов быстро выводят М777 из строя, а ремонт в поле невозможен. К началу августа у ВСУ потеряли 33 гаубицы М777 из 107 ранее переданных Соединенными Штатами. За минувшие сутки российские артиллеристы уничтожили еще две гаубицы М-777 в Днепропетровской области.Немецкая 155-мм САУ Panzerhaubitze-2000 считается на Западе одной из самых высокотехнологичных и эффективных артиллерийских систем в мире. С начала лета ВСУ получили около 20 таких установок (дальностью 30 – 40 км). Вопреки натовской мифологии, САУ PzH-2000 не переломили ход боевых действий в Донбассе, не говоря уже о разгроме российской армии "за 20 дней", как ранее обещали в Киеве.Технологически ограниченное количество выстрелов (до 100 в сутки), неустойчивость системы к перепадам температур (украинскую зиму "немка" не переживет), значительная масса (более55 тонн) и демаскирующие на местности размеры заставляют артиллерийские расчеты ВСУ не столько стрелять, сколько прятать PzH-2000 в лесах от огня российской артиллерии (около 60 тысяч снарядов ежесуточно).Аналогичная российская САУ "Коалиция-СВ по степени автоматизации, надежности, точности и дальности (до 80 км) значительно опережает немецкую Panzerhaubitze-2000.Турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2 после 24 февраля не пинал только ленивый, на украинском ТВД они представляют собой легкую мишень для российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". "Знаменосцы" (так переводится с турецкого Bayraktar) ярко светятся на экранах радаров, не реагируют на облучение РЛС, совершают, как правило, первый и последний вылет.За полугодие сбиты сотни "Байрактаров", а всего – 1796 беспилотников ВСУ, включая и американские барражирующие (до 30 минут) дроны-камикадзе Switchblade 300 (складной нож), предназначенные для поражения живой силы и легкой бронетехники (на удалении до 40 км). Ранее легкие (бесполезные) Switchblade 300 использовали против талибов в Афганистане, там они погоды не сделали. И на украинском ТВД сотня американских "складных ножей" практически ни на что не влияет. Как и обещанные Киеву десять "противотанковых" дронов-камикадзе Switchblade 600, которые еще не приняты на вооружение в США (проходят испытания).Корреспондент французской газеты Le Figaro в Краматорске отмечает, что в Донбассе "достижения техники, поставляемые Соединенными Штатами или Европой, такие как САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки HIMARS, остаются пока далекими обещаниями". На Западе понимают: киевский режим обречен, ВСУ обескровлены, не способны к наступательным действиям, дрейфуют к катастрофическому финалу. США и НАТО отчаянно стремятся спасти "украинский проект", однако на поле боя с Россией чудес не бывает.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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