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Министры обороны стран ШОС в Узбекистане определяют будущее мирового порядка

Министры обороны стран ШОС в Узбекистане определяют будущее мирового порядка

В столице Узбекистана, Ташкенте, 24 августа совещаются министры обороны стран ШОС и государств-наблюдателей. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T18:20+0300

2022-08-24T18:20+0300

2022-08-24T18:20+0300

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Главы военных ведомств восьми стран ШОС, четырех государств-наблюдателей и шести стран-партнеров по диалогу представляют интересы 3,6 млрд человек. Это почти половина населения планеты, и сегодня они в Ташкенте во многом определяют будущее мирового порядка, включая роль и место коллективного Запада – США и НАТО.В столице Узбекистана 24 августа совещаются министры обороны стран ШОС и государств-наблюдателей. Участвуют военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. Обсуждаются вопросы взаимодействия в военной сфере, вызовы региональной и международной безопасности, в том числе попытки США с помощью дестабилизации окраин России и Китая "раскачать" Европу и Азию, ослабить конкурентов во имя американской "исключительности".Военные делегации стран ШОС предложили меры нейтрализации угроз в рамках Плана сотрудничества на 2022-2023 годы. На фоне активности международных вооруженных террористических формирований министры обороны стран ШОС отметили важность совместных командно-штабных учений "Мирная миссия" для отработки взаимодействия органов военного управления и войск.Министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил коллегам, что "Мирная миссия – 2023" пройдет на территории России, а осенью нынешнего года состоится серия маневров ОДКБ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.На полях совещания проходят и двусторонние встречи. Так, развитие военного сотрудничества Беларуси и Индии обсудили министры обороны Виктор Хренин и Раджнатх Сингх.Безопасность стран Шанхайской организации многомерна, требует взаимодействия по многим направлениям. Российский президент Владимир Путин 23 августа обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящий в сентябре в Самарканде саммит ШОС.Ранее в столице Узбекистана состоялось совещание секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, на котором секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев напомнил партнерам, что военные учения США в регионе "нужны американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия".Позиции РоссииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании отметил растущую роль Шанхайской организации сотрудничества в качестве нового мирового центра силы и "образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении". Именно поэтому важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться по вопросам общей безопасности – на фоне крайне неустойчивой международной обстановки.Россия приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом ситуации в Афганистане (международные террористические организации, наркотрафик, идеология религиозного радикализма) Минобороны РФ повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане, сил реагирования на кризисные ситуации. В июне в Москве прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран Центральной Азии и России, посвященная оперативной обстановке на афганском направлении. Сергей Шойгу сегодня заявил, что такие встречи будут востребованы и на площадке ШОС.РФ предлагает нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества по линии обмена информацией в сфере военной безопасности. Подготовлен проект соглашения по оперативному обмену информацией между оборонными ведомствами государств - членов ШОС. Министр обороны РФ заявил о важности практики совместных учений, активизации обмена передовым опытом в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Приоритетные задачи – "борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность". Сергей Шойгу предложил провести в декабре совместную встречу министров обороны государств - членов ШОС, участников СНГ и других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности.Россия прилагает значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях многополярности. Запад во главе с Вашингтоном отказывается от системы взаимной безопасности, игнорирует принципиальную позицию российской стороны о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений альянса вблизи границ РФ. Сергей Шойгу жестко оценил роль США и коллективного Запада, которые для сохранения глобального доминирования "оказывают беспрецедентное давление на независимые государства... используют неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты".Инструментом гибридной войны против России была избрана Украина, на территории которой в 30 лабораториях Пентагона тайно разрабатывались компоненты биологического оружия. Подобные действия несут прямую угрозу всем странам ШОС. Киевский режим отказался выполнять Минские соглашения, генерировал военные угрозы мирным жителям Донбасса, и в перспективе – Российской Федерации. Все это объясняет необходимость специальной военной операции, которая развивается по плану. Поставки Украине вооружений США и НАТО множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт. Конечной целью Запада является изоляция и ослабление России, а Украина является расходным материалом. РФ благодарна партнерам по ШОС "за принципиальную позицию и поддержку".Для обеспечения глобальной гегемонии США пытаются расколоть сложившуюся систему безопасности и в Юго-Восточной Азии. На южном фланге пространства ШОС имеется комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряженности, которые Вашингтон стремится "украинизировать".Для сдерживания Китая создаются военно-политические блоки КВАД (QUAD) и АУКУС (AUKUS), страны региона вовлекаются в сотрудничество с НАТО. Целенаправленно обостряется тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Между тем, региональная безопасность "может быть обеспечена только совместными усилиями, с учетом интересов всех государств, при центральной роли АСЕАН и других многосторонних механизмов взаимодействия".Сергей Шойгу на совещании в Ташкенте подчеркнул: "Независимый курс государств-членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности – пример для всего мира". Напомню, в состав Шанхайской организации (создана в 2001 году) входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре государства – Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия – имеют статус наблюдателей. Шесть стран – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – партнеры по диалогу ШОС. В 2021 году начата процедура приема в ШОС Ирана. Штаб-квартира ШОС находится в Пекине. Аналогов организации, объединяющей практически половину человечества, на планете нет.Безусловно, будущее мирового порядка определяется сегодня не в Европе или Америке, а в Азии – в рамках ШОС. Поддержание мира и безопасности остается ключевым приоритетом организации. Итоги сегодняшней встречи послужат основой дальнейшего развития организации, укрепления стабильности в зоне ответственности. В сентябре в Самарканде мы увидим продолжение и развитие этого конструктивного процесса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, в мире, россия, казахстан, таджикистан, шос