https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/zapad-vstrevozhen-kosmicheskimi-vozmozhnostyami-istrebitelya-mig-31i-1041161453.html

Запад встревожен космическими возможностями истребителя МиГ-31И

Запад встревожен космическими возможностями истребителя МиГ-31И

На Западе с тревогой отреагировали на появление новейшей модификации ударного истребителя МиГ-31И на передовом рубеже в Балтийском регионе, пишет военный... 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T21:25+0300

2022-08-25T21:25+0300

2022-08-25T21:25+0300

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На безрассудное расширение НАТО и прокси-операции Пентагона в Старом Свете Россия ответила развертыванием гиперзвуковых ракетных комплексов воздушного базирования в Балтийском регионе, и сегодня держит под прицелом неотразимых "Кинжалов" всю Европу и Атлантику. Модернизированные тяжелые истребители МиГ-31И на авиабазе Чкаловск под Калининградом стали важным инструментом стратегического сдерживания, и одним своим появлением перечеркнули территориальные "бонусы" альянса в Северной Европе.На Западе с тревогой отреагировали на появление новейшей модификации ударного истребителя МиГ-31И на передовом рубеже в Балтийском регионе, ведь боевой радиус этой машины без дозаправки – 1200 км. По информации Минобороны РФ, три авиационных комплекса МиГ-31И развернуты под Калининградом "в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".Необходимо подчеркнуть: стратегическое сдерживание подразумевает круглосуточное боевое дежурство и наличие ядерных боеголовок на борту МиГ-31И. Дальность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"Х-47М2 – 2000 км, и неслучайно на Западе ее считают самой могущественной тактической ракетой в мире. Из воздушного пространства Калининградской области любой военный объект НАТО в Европе может быть гарантированно уничтожен за шесть минут (максимум).Высокотехнологичный авиакомплекс "Кинжал" на платформе МиГ-31 позволяет России асимметрично противостоять силам НАТО в Европе, не втягиваясь в разорительную (количественную) гонку вооружений. Гиперзвуковая ракета Х-47М2 способна поражать цели, хорошо защищенные средствами ПВО-ПРО: надводные корабли (авианосцы), аэродромы(авиабазы), заглубленные командные пункты. Скорость 10 Махов (около 12 тысяч км в час), высокая точность, впечатляющая маневренность и дальность делают "Кинжал" абсолютно неотразимым и разрушительным, даже в неядерном оснащении (за счет огромной кинетической энергии).В боевых условиях Россия впервые показала возможности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования в марте, уничтожив одним ударом стратегический подземный арсенал ВСУ на западе Украины. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в дальнейшем "Кинжалы" успешно поразили еще две "особо важные цели" на Украинском ТВД.И все же, новейшая модификация истребителя МиГ-31И –отдельная интрига.Тайны за "линией Армстронга"Тактико-технические характеристики и особенности модификации МиГ-31И не раскрываются, однако известно, что тяжелый истребитель постоянно совершенствуется, наращивает боевое могущество, расширяет специализацию.Интеграция новой электроники (компьютеризация) позволяет летчикам эффективнее решать поставленные задачи – применять высокоточное оружие или бороться с высокотехнологичными системами противника. Американское издание MilitaryWatch считает специализацией истребителя-перехватчика МиГ-31И запуск на высотах более 19 км над Землей, "выше предела Армстронга" космических аппаратов или применение гиперзвуковых ракет дальностью до 400 км "для охоты на спутники".Известно, что ОКБ Микояна с 1997 года разрабатывала систему выведения на околоземные орбиты космических аппаратов с помощью переоборудованного МиГ-31, базой служил экспериментальный опыт ОКБ в создании противоспутникового истребителя МиГ-31Д. Позднее для вывода на околоземную орбиту малоразмерных спутников Россия и Казахстан разрабатывали аэрокосмическую систему "Ишим" – самолет МиГ-31И и твердотопливная ракета Московского института теплотехники должны были выводить спутник массой 160 кг на орбиту высотой 300 км. Сегодняшний МиГ-31И вряд ли является повторением пройденного.Даже сотня модернизированных истребителей МиГ-31БМ ушла в такой технологический отрыв, получила столь могущественное оснащение и вооружение (РЛС на 24 цели, ракеты 9М96 от зенитной системы С-400), что модификация МиГ-31М померкла. Дальность обнаружения воздушных целей возросла до 320 км, дальность поражения – до 280 км.Группа из четырех МиГ-31БМ способна перекрыть (защитить) воздушное пространство по фронту до 1000 км (от Москвы до Краснодара). Новая система управления вооружением "Заслон-М" позволяет МиГ-31БМ применять высокоточное оружие по низкоорбитальным спутникам противника. Позднее появился истребитель модификации МиГ-31К (новое бортовое оборудование, увеличенный запас топлива, специальная аппаратура связи), способный с боевой нагрузкой 9 тонн подняться на высоту до 25 км, разогнаться до 3000 км/час (2,83 Маха), и запустить четырехтонный "Кинжал".Безусловно, модификация МиГ-31И располагает более могущественными опциями, и заставляет Запад по-новому оценивать расширение НАТО на восток, уязвимость европейской системы безопасности – всей Европы и Атлантики.Между тем, Россия разрабатывает многофункциональный истребитель шестого поколения МиГ-41, который обещает новую технологическую революцию в области боевого применения ударной авиации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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