https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/rossiyskie-sredstva-pvo-perekhvatili-raketu-tochka-u-v-khersonskoy-oblasti-1041168161.html

Российские средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" в Херсонской области

Российские средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" в Херсонской области

В рамках военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские войска уничтожают военную технику, инфраструктуру и живую силу противника. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T13:05+0300

2022-08-26T13:05+0300

2022-08-26T13:24+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Новой Каховки в Херсонской области, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ, живая сила и военная техника в 163 районах, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и радиолокатор наведения ЗРК С-300. В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода РСЗО "Град", два взвода гаубиц Д-30 и два взвода орудий "Гиацинт-Б".Также ведомство сообщает, что сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР было уничтожено более 50 националистов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Кроме того, сообщается, что из-за больших потерь подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном в Харьковской области оставили свои позиции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/zapad-vstrevozhen-kosmicheskimi-vozmozhnostyami-istrebitelya-mig-31i-1041161453.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/shoygu-zamedlenie-tempov-nastupleniya-v-khode-svo--soznatelnoe-reshenie-1041100996.html

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