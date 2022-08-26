https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/yubileynyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-nachalsya-v-abkhazii-1041176946.html

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." начался в Абхазии

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." начался в Абхазии

Юбилейный XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии 26 и 28 августа. Концерты пройдут в двух городах - в Сухуме и Пицунде 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T22:00+0300

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фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

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СУХУМ, 26 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. XX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." начался в Сухуме 26 августа. На пресс-конференции перед концертом артисты ответили на вопросы абхазских журналистов.По словам Герзмава, в программе концерта будут дуэты и арии. "Когда мы делали первый фестиваль, было трудное время. ы выросли, поменялась ситуация, мы стали взрослее, музыкальная жизнь стала другая. История фестиваля меняется, каждый год появляются новые имена, великие музыканты",- сказала она.Оперная дива отметила, что фестиваль посвящён памяти ее родителей. "Надеюсь, для них гордость, что я занимаюсь любимым делом. За 20 лет фестиваль очень вырос, у него есть свой балласт, своя высокая ниша, и я очень этим горжусь",- сказала она и добавила, что все вырученные на фестивале деньги идут в помощь музыкальным школам и училищам Абхазии. Оперная певица Вероника Джиоева приехала на фестиваль впервые и подчеркнула высокий уровень его организации. По ее словам, участие в фестивале - огромная честь.Артистка призналась, что в связи с антироссийскими санкциями, музыкантам рады уже не везде - срываются контракты, усложняются перелеты. "Мы с певцами не обсуждаем политику, и я не уважаю тех певцов, которые это делают. Мы должны созидать",- сказала она. Дирижёр Феликс Коробов подчеркнул, что каждое появление на абхазской сцене для него - счастье и он видит, как от фестиваля к фестивалю республика хорошеет. "Публика ждёт узнаваемых арий, но будут и несколько непопулярных произведений. На сцене не чужие друг другу люди - это особенность фестиваля. Концерты Хиблы - это встреча друзей, тёплые отношения на сцене. Иногда я жалею, что публика видит только концерт, репетиции иногда намного интереснее", - добавил он. Артист Василий Ладюк пожелал, чтобы культурные связи России и Абхазии крепли и отметил, что счастлив, что фестиваль столько лет вызывает интерес у зрителей. "Наша цель - выходить на сцену и дарить музыку людям, которые сидят в зале. Самое главное, что после концерта каждый унесёт частичку тепла",- сказал он. Перед первым концертом артисты Василий Ладюк, Мигран Агаджанян, Вероника Джиоева и сама оперная дива посадили восемь деревьев сакуры в парке у Абхазского драматического театра.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-vokalistov-khibly-gerzmava-1039349053.html

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