https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/rossiyskie-voyska-unichtozhili-krupnyy-sklad-boepripasov-k-himars-na-ukraine-1041182903.html

Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов к "HIMARS" на Украине

Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов к "HIMARS" на Украине

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель - денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от действий киевского... 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T14:41+0300

2022-08-27T14:41+0300

2022-08-27T14:41+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по крупному складу боеприпасов, в котором, в том числе, хранились ракеты для РСЗО "HIMARS", сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены четыре взвода РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", три взвода гаубиц "Гиацинт-Б". Минобороны также сообщает, что ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над ДНР и уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Григоровка. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО "HIMARS".В результате успешных наступательных действий союзных войск 30-я механизированная и 95-й десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряли более двухсот человек личного состава, 46-я аэромобильная бригада потеряла более 130 боевиков и 10 единиц военной техники. Также в результате ударов оперативно-тактической операции ВКС России, более 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено, а в результате высокоточных ударов по по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/vsu-trizhdy-obstrelyali-territoriyu-zaporozhskoy-aes-za-poslednie-sutki-1041182139.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/vosstanovlenie-balansa-sil-ob-uvelichenii-kolichestva-kontraktnikov-v-rossiyskoy-armii-1041175661.html

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