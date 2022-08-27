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Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов к "HIMARS" на Украине
Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов к "HIMARS" на Украине
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель - денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от действий киевского... 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T14:41+0300
2022-08-27T14:41+0300
2022-08-27T14:41+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по крупному складу боеприпасов, в котором, в том числе, хранились ракеты для РСЗО "HIMARS", сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены четыре взвода РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", три взвода гаубиц "Гиацинт-Б". Минобороны также сообщает, что ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над ДНР и уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Григоровка. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО "HIMARS".В результате успешных наступательных действий союзных войск 30-я механизированная и 95-й десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряли более двухсот человек личного состава, 46-я аэромобильная бригада потеряла более 130 боевиков и 10 единиц военной техники. Также в результате ударов оперативно-тактической операции ВКС России, более 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено, а в результате высокоточных ударов по по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/vsu-trizhdy-obstrelyali-territoriyu-zaporozhskoy-aes-za-poslednie-sutki-1041182139.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/vosstanovlenie-balansa-sil-ob-uvelichenii-kolichestva-kontraktnikov-v-rossiyskoy-armii-1041175661.html
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министерство обороны рф, россия, украина, новости, донбасс
министерство обороны рф, россия, украина, новости, донбасс
Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов к "HIMARS" на Украине
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель - денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от действий киевского режима.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по крупному складу боеприпасов, в котором, в том числе, хранились ракеты для РСЗО "HIMARS", сообщает Минобороны России.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" производства США и снарядами к американским гаубицам M777", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены четыре взвода РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", три взвода гаубиц "Гиацинт-Б".
Минобороны также сообщает, что ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над ДНР и уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Григоровка.
Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО "HIMARS".
В результате успешных наступательных действий союзных войск 30-я механизированная и 95-й десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряли более двухсот человек личного состава, 46-я аэромобильная бригада потеряла более 130 боевиков и 10 единиц военной техники.
Также в результате ударов оперативно-тактической операции ВКС России, более 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено, а в результате высокоточных ударов по по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.