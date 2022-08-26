https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/vosstanovlenie-balansa-sil-ob-uvelichenii-kolichestva-kontraktnikov-v-rossiyskoy-armii-1041175661.html

Восстановление баланса сил: об увеличении количества контрактников в российской армии

Восстановление баланса сил: об увеличении количества контрактников в российской армии

До того, как российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности военнослужащих, количество контрактников по закону ограничивалось 600... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T19:00+0300

2022-08-26T19:00+0300

2022-08-26T19:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Увеличение на 13% количества военнослужащих в составе ВС России за счет набора профессионалов-контрактников – мера необходимая и достаточная для реагирования на современные вызовы и угрозы национальной безопасности, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Президент РФ Владимир Путин 25 августа подписал Указ об увеличении с 1 января 2023 года численности ВС на 137 тысяч военнослужащих (это немногим более 13% от прежнего количества – 1 013 628 военнослужащих). Дата исполнения указа не привязана к СВО или призывной кампании. Решение Кремля вызвано не сиюминутными оперативными задачами, а общей деградацией глобальной безопасности за минувшие пять лет (после предыдущего указа от 17 ноября 2017 года), и отвечающим на этот вызов развитием профессиональных Вооруженных сил России. Главная цель – обеспечение высокой боевой устойчивости войск и обороноспособности по всему периметру территории РФ.Рост численности российских армии и флота за счет набора профессионалов-контрактников позволит при необходимости быстро восстановить баланс сил на любом из стратегических направлений в Европе или Азии, изменить географические границы СВО или переформатировать специальную операцию в контртеррористическую.Вероятно, после осенних референдумов пребывание российской армии в Донбассе, на территории Запорожской и Херсонской областей станет постоянным (бессрочным). Придется формировать новые войсковые части и гарнизоны – для надежной защиты миллионов российских граждан в Приазовье и Причерноморье. С экономической и логистической точек зрения дело это непростое, требующее значительных корректировок государственного бюджета РФ (крымский опыт внушает оптимизм).Как бы то ни было, армии не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей в погонах. Необходимы сто тысяч психологически устойчивых, физически подготовленных и социально мотивированных специалистов, которые могут посвятить воинской службе годы и десятилетия своей жизни. Ежегодно в России проходят службу по призыву около 240 тысяч человек, это рядовые и сержанты запаса с определенной подготовкой. Многие из них могут продолжить военную службу по контракту на вакантных с 1 января 2023 года должностях. Желающим предстоит пройти серьезный конкурсный отбор.Недоброе окружениеВсе познается в сравнении. Варшава решила увеличить численность Войска польского более чем в два раза – с нынешних 120 тысяч "штыков" до 300 тысяч. Глава мобилизационной службы Польши отметил, что в польской армии в ближайшее время будут служить 250 тысяч человек, и еще 50 тысяч – в войсках территориальной обороны. Не дожидаясь заказанных в США 250 танков Abrams M1A2 (версии SEPv3), Польша заключила контракты на поставку 1000 южнокорейских танков (рост более чем в два раза), гаубиц и самолетов. На польской территории развивается инфраструктура американской системы ПРО.В срочном порядке укрепляется Румыния, на территории которой за 12,2 млрд. долларов будет построено несколько военных баз, развернуты американские ЗРК Patriot, и мотопехотная бригад численностью до 5000 человек – в дополнение к уже размещенным иностранным войскам. Североатлантический альянс намерен и далее "сдерживать" Россию в Черноморском регионе.На вооружение нацистов "украинского проекта" США с 2014 года потратили 15,5 млрд долларов, и в ближайшее время намерены предоставить киевскому режиму новый пакет "цвета хаки" на 2,98 млрд долларов. По данным издания WallStreet Journal, Белый дом в ближайшее время намерен объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине в единую миссию под командованием американского трехзвездного генерала. Мы наблюдаем форсированное использование Соединенными Штатами Европы и Украины в качестве расходного материала для достижения (сохранения) глобального доминирования.Из Северной Дакоты в Англию 18 августа переброшена оперативная группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. Целями американской миссии декларируются улучшение оперативной совместимости с союзниками, демонстрация глобальной мощи "по всей Европе". "Стратеги" B-52H с осени 2019 года фактически постоянно базируются в британском Фэрфорде. Кроме того, в августе США перебросили в Польшу 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor – для "укрепления восточного фланга НАТО".Американцы буквально уничтожают систему европейской безопасности методом расширения НАТО на восток, сегодня – за счет Швеции и Финляндии. Протяженность российско-финской границы составляет более 1270 км, и этот участок Москва вынуждена укреплять всеми необходимыми силами и средствами, включая ударную авиацию, ПВО-ПРО, гиперзвуковые ракетные комплексы. Шведам и финнам придется постоянно жить под прицелом, но это их "суверенный" выбор.Коллективный Запад категорически отказался от предложенных Москвой в декабре 2021 года принципов равной и неделимой безопасности, проигнорировал справедливые требования РФ к США и НАТО (отказ от расширения альянса, возвращение иностранных войск и ударных вооружений из стран Восточной Европы в пределы 1997 года). На экстренном мартовском саммите министры обороны стран-членов НАТО приняли "историческое решение", открыто признав Россию своим противником. Стратегическая концепция закреплена на июньском саммите альянса в Мадриде.Готовность США к длительной, многолетней прокси-войне с Россией руками украинских "индейцев" не обещает американцам и их европейским союзникам ничего хорошего. Этот безответственный и безрассудный курс гарантирует коллективному Западу суровое военно-политическое и экономическое возмездие. Германия и Франция в условиях жесткой турбулентности уже пытаются дистанцироваться от "концессии Рамштайн", заявляют о нехватке вооружений для своих войск.С другой стороны, Россия постоянно владеет боевой инициативой в зоне СВО, успешно перемалывает живую силу ВСУ, натовские вооружения, и сохранила нормальное состояние экономики, несмотря на беспрецедентные санкции Запада. Газета Washington Post отмечает: "Боевые действия на Украине способствовали лишь консолидации российского общества".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, украина, россия, министерство обороны рф