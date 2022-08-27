https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/shtrafy-za-narushenie-pravil-kupaniya-vveli-v-abkhazii-1041188749.html

Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии

Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии

Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу в сумму от 600 до 1000 рублей. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T19:49+0300

2022-08-27T19:49+0300

2022-08-27T19:49+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.Для того, чтобы спасать утопающих сотрудникам МЧС приходится выходить на катерах далеко в море.“Многие думают, что хорошо плавают и с ними ничего не случится. Но когда они слишком далеко заплывают, становится тяжело возвращаться. Часто люди на сап-серфах выходят в море, заплывают далеко, удаляются от берега более, чем на пятьсот метров. А там, как известно, различные течения. Люди не справляются с управлением и не могут вернуться к берегу. Затем нам звонят, и мы их на маломерных судах спасаем их”, - отметил Сабуа.Штрафы ввели и за неготовность пляжей к купальному сезону. За это нарушение ответственные лица будут обязаны отдать от 9 тысяч до 12 тысяч рублей.“Ежегодно мы делаем предписания администрациям городов и районов по подготовке пляжей к купальному сезону. Но мы слышим одно и то же: деньги на эти мероприятия не были предусмотрены бюджетом. Для того, чтобы решить эту проблему, мы решили ввестиштрафы. Надеюсь, благодаря новым предусмотренным мерам, на местах будут лучше подходить к вопросу подготовки пляжей к купальному сезону”, - пояснил начальник ГИМС.Изменения в законодательные акты относительно нарушений в сфере охраны жизни людей на водных объектах уже приняты в Парламенте и подписаны главой государства. Фактически они уже вступили в силу.Тенгиз Сабуа добавил, что цель введения штрафов - не сбор денег, а попытка приучить людей соблюдать правила. При этом, если нарушитель в течение месяца не оплатит штраф, то дело передается судебным приставам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/takie-obstoyatelstva-spasateli-o-prichinakh-tragediy-na-vode--1040533898.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/mchs-abkhazii-spaslo-dvukh-turistov-iz-lipetska-zaplyvshikh-daleko-v-more-1041161843.html

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