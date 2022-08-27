https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/shtrafy-za-narushenie-pravil-kupaniya-vveli-v-abkhazii-1041188749.html
Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии
Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии
Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу в сумму от 600 до 1000 рублей. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T19:49+0300
2022-08-27T19:49+0300
2022-08-27T19:49+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.Для того, чтобы спасать утопающих сотрудникам МЧС приходится выходить на катерах далеко в море.“Многие думают, что хорошо плавают и с ними ничего не случится. Но когда они слишком далеко заплывают, становится тяжело возвращаться. Часто люди на сап-серфах выходят в море, заплывают далеко, удаляются от берега более, чем на пятьсот метров. А там, как известно, различные течения. Люди не справляются с управлением и не могут вернуться к берегу. Затем нам звонят, и мы их на маломерных судах спасаем их”, - отметил Сабуа.Штрафы ввели и за неготовность пляжей к купальному сезону. За это нарушение ответственные лица будут обязаны отдать от 9 тысяч до 12 тысяч рублей.“Ежегодно мы делаем предписания администрациям городов и районов по подготовке пляжей к купальному сезону. Но мы слышим одно и то же: деньги на эти мероприятия не были предусмотрены бюджетом. Для того, чтобы решить эту проблему, мы решили ввестиштрафы. Надеюсь, благодаря новым предусмотренным мерам, на местах будут лучше подходить к вопросу подготовки пляжей к купальному сезону”, - пояснил начальник ГИМС.Изменения в законодательные акты относительно нарушений в сфере охраны жизни людей на водных объектах уже приняты в Парламенте и подписаны главой государства. Фактически они уже вступили в силу.Тенгиз Сабуа добавил, что цель введения штрафов - не сбор денег, а попытка приучить людей соблюдать правила. При этом, если нарушитель в течение месяца не оплатит штраф, то дело передается судебным приставам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/takie-obstoyatelstva-spasateli-o-prichinakh-tragediy-na-vode--1040533898.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/mchs-abkhazii-spaslo-dvukh-turistov-iz-lipetska-zaplyvshikh-daleko-v-more-1041161843.html
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абхазия, мчс абхазии, отдых в абхазии
абхазия, мчс абхазии, отдых в абхазии
Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии
Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу в сумму от 600 до 1000 рублей.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik.
Штрафы за нарушение правил купания ввели в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik
начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.
Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу от 600 до 1000 рублей. Чаще всего, по словам Сабуа, это касается любителей сапсерфинга и тех, кто заплывает за буйки.
Для того, чтобы спасать утопающих сотрудникам МЧС приходится выходить на катерах далеко в море.
“Многие думают, что хорошо плавают и с ними ничего не случится. Но когда они слишком далеко заплывают, становится тяжело возвращаться. Часто люди на сап-серфах выходят в море, заплывают далеко, удаляются от берега более, чем на пятьсот метров. А там, как известно, различные течения. Люди не справляются с управлением и не могут вернуться к берегу. Затем нам звонят, и мы их на маломерных судах спасаем их”, - отметил Сабуа.
Штрафы ввели и за неготовность пляжей к купальному сезону. За это нарушение ответственные лица будут обязаны отдать от 9 тысяч до 12 тысяч рублей.
“Ежегодно мы делаем предписания администрациям городов и районов по подготовке пляжей к купальному сезону. Но мы слышим одно и то же: деньги на эти мероприятия не были предусмотрены бюджетом. Для того, чтобы решить эту проблему, мы решили ввестиштрафы. Надеюсь, благодаря новым предусмотренным мерам, на местах будут лучше подходить к вопросу подготовки пляжей к купальному сезону”, - пояснил начальник ГИМС.
Изменения в законодательные акты относительно нарушений в сфере охраны жизни людей на водных объектах уже приняты в Парламенте и подписаны главой государства. Фактически они уже вступили в силу.
Тенгиз Сабуа добавил, что цель введения штрафов - не сбор денег, а попытка приучить людей соблюдать правила. При этом, если нарушитель в течение месяца не оплатит штраф, то дело передается судебным приставам.