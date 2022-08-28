https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/sputnik-nedeli-den-priznaniya-nezavisimosti-gosti-iz-sirii-i-khibla-priglashaet-1041200903.html

Sputnik недели: День признания независимости, гости из Сирии и "Хибла приглашает"

Sputnik недели: День признания независимости, гости из Сирии и "Хибла приглашает"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор значимых событий, произошедших в республике с 22 по 28 августа. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

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На уходящей неделе с официальным визитом в Абхазию прибыл глава МИД Сирийской Арабской республики, страна отпраздновала День признания независимости, а в Сухуме открылся оперный фестиваль Хиблы Герзмава.SputnikПочетный гостьМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл c официальным визитом в Абхазию 24 августа.25 августа Микдад и министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба возложили цветы к Мемориалу Славы в Сухуме. Затем делегация из Сирии отправилась к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Нижней Эшере и почтила его память.В этот же день состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств. Главным направлением совместной деятельности Ардзинба назвал торгово-экономическое сотрудничество между Абхазией и Сирией. Микдад подтвердил готовность Сирии развивать сотрудничество с Абхазией по различным направлениям деятельности.Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя государствами.С главой МИД Сирии встретился и президент Аслан Бжания. Он отметил, что Абхазия готова сотрудничать с Сирией и надеется на ее поддержку в расширении контактов с дружественными странами Ближнего Востока.Также Микдад провел встречу с депутатами Парламента Абхазии. Он отметил, что встреча отражает заинтересованность двух стран в сотрудничестве, развитии и укреплении двусторонних отношений.Признание независимости14-ю годовщину Дня признания независимости Абхазии отметили в республике 26 августа.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников.Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.В торжественной церемонии также приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, главы министерств, ведомств, сотрудники общественных и государственных организаций. После возложения в столице делегация отправилась в село Нижняя Эшера, чтобы отдать дань памяти первому президенту республики Владиславу Ардзинба, и в село Джгерда, чтобы возложить цветы на могилу второго президента Абхазии Сергея Багапш.Ко Дню признания независимости в пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум.В Москве в честь 14 лет со дня признания Россией независимости Абхазии прошел торжественный прием. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба дал эксклюзивное интервью @SputnikLive на торжественном приёме в честь 14-летия со дня признания Россией независимости Абхазии.Он также рассказал, как Абхазия помогает России в проведении спецоперации на Украине. По словам Ардзинба, сегодня это не просто локальная спецоперация, она имеет глобальный эффект, главная её задача — защита справедливости.Перспективы союза25 августа Аслан Бжания дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, в котором заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.По словам президента, в Абхазии понимают необходимость прочного союза с Российской Федерацией в новых реалиях, когда однополярный мир рухнул.В интервью Владимиру Соловьеву президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о планах по развитию отношений с ДНР и ЛНР. ⠀ Исторические находкиНа этой неделе останки древнего воина были найдены российскими и абхазскими археологами в ходе экспедиции на месте Маркулского городища в Очамчырском районе.Останки погибшего во время битвы воина, стрелы, найденные в его груди и рядом с телом, предварительно датируются Х веком.Археологи также нашли сосуды, кинжалы, оружие, фибулы, бусы, перстень, амулет в виде клыка, а также несколько римских погребений. Все это будет передано в Абхазский государственный музей после изучения.Также стало известно, что ученые Севастопольского госуниверситета готовят виртуальную 3D-выставку археологических объектов древней Абхазии."Хибла Герзмава приглашает…"XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." начался в Сухуме 26 августа.Во время пресс-подхода перед началом концерта Хибла Герзмава подчеркнула, что счастлива получить возможность "подарить музыку и счастье" зрителям на своей родине. Певица отметила символичность того, что 20-й фестиваль проходит в Абхазском драмтеатре и выразила надежду на то, что когда-то в республике появится свой оперный театр.Перед первым концертом артисты Василий Ладюк, Мигран Агаджанян, Вероника Джиоева и хозяйка фестиваля посадили восемь деревьев сакуры в парке у Абхазского драматического театра.Итоги АРми-2022Военнослужащие Минобороны Абхазии завершили участие в играх АрМИ-2022. Команда из Абхазии в общем зачете заняла 19 место среди 34 команд.Приказом министра обороны России Сергея Шойгу команда танкистов из Абхазии была награждена медалями "За укрепление боевого содружества".Медалью за вклад в развитие Международных армейских игр был поощрен участник команды, майор Нинуа, руководитель группы танкистов, подполковник Ванача получил грамоту за объективное судейство.Сборная Абхазии состояла из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву. Абхазия участвует в АрМИ третий год.Юбилей питомникаНаучно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии 24 августа справил свое 95-летие.Питомник был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко.После открытия института, здесь создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов. Первые опыты в институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х, тогда еще у учреждения не было своих кадров, приезжали ученые из Москвы, которые работали с приматами.Однако в 1992 году началась грузино-абхазская война. Во время войны животные исчезли из поля зрения физиологов, многие обезьяны погибли. Оставшиеся в живых ушли далеко в горы.Все 413 дней войны сотрудники института приходили в питомник и кормили обезьян. Корма для животных особо не было. Животные стали умирать от истощения. Из шести тысяч обезьян осталось всего 200.Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.Осторожно, штрафы!В Абхазии ввели штрафы за нарушение правил купания. Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу от 600 до 1000 рублей.Спасение недели25 августа сотрудники МЧС Абхазии спасли двух россиян, которые далеко заплыли, купаясь в Сухумской бухте.Туристы из Липецка Валерий Дерюгин и Михаил Алиев заплыли от берега на расстояние более двух километров. Обеспокоенные родственники обратились в МЧС Абхазии в половине восьмого вечера.Спасательный катер Госинспекции по маломерным судам МЧС вышел в море и в течение получаса искал туристов. Поиски увенчались успехом.Коронавирус в АбхазииС 12 по 22 августа в Абхазии выявили 739 случаев коронавируса.Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии — 55304, зарегистрировано 693 летальных случая.Минздрав Абхазии рассказал о графике работ пунктов ПЦР-тестирования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/orientiry-na-buduschee-k-chemu-privelo-priznanie-rossiey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041157393.html

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