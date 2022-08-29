https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/buduschee-vvs-ukrainy-afganskie-letchiki-slovatskie-migi-begstvo-v-polshu-1041218699.html

Будущее ВВС Украины: афганские летчики, словацкие МиГи, бегство в Польшу

Будущее ВВС Украины: афганские летчики, словацкие МиГи, бегство в Польшу

Афганский опыт ничему не научил американцев. В Вашингтоне верят, что определенное количество долларов и поставки технологически устаревшего вооружения... 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T20:40+0300

2022-08-29T20:40+0300

2022-08-29T21:07+0300

аналитика

мнение

россия

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102531/40/1025314006_0:187:2650:1678_1920x0_80_0_0_005bf96fb10eb38d3db3f84acdb6e39b.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательДля доукомплектования украинских ВВС в США переучивают "турбовинтовых" афганских летчиков-дезертиров на старые реактивные истребители МиГ-29 из Словакии и другие самолеты советской эпохи, которые удается найти в разных странах. Опосредствованная военная помощь США позволит на время отодвинуть катастрофу киевского режима, но не повлияет на конечный результат СВО.Российский военно-дипломатический источник 29 августа сообщил журналистам, что квалифицированный летный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован (https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html). Только за минувшие сутки в Запорожской области и ДНР сбиты два украинских штурмовика Су-25. С начала проведения специальной военной операции уничтожены 276 самолетов, 148 вертолетов и 1832 беспилотников (https://t.me/mod_russia/19252) – эти цифры говорят о безвозвратной потере более 500 летчиков ВСУ.Решая проблему нехватки "призраков Киева", украинский президент Владимир Зеленский бросил в бой недоученных курсантов харьковского военного института, которых сбивали в ходе первого или второго вылета (вспоминаем 17-летних подростков Гитлерюгенда). Для компенсации катастрофических потерь воздушных сил Украины страны Запада безуспешно пытались нанять по контракту летчиков "советских" самолетов в Польше и других восточноевропейских странах.Созданная по американским стандартам афганская армия в августе 2021 года рассыпалась, как карточный домик; афганские летчики на вполне боеспособных машинах позорно бежали от пеших талибов в соседние страны. Привлечение Пентагоном таких "специалистов" для защиты Украины можно объяснить только состоянием отчаяния или выпадением из реальности. На родине афганцы летали преимущественно на турбовинтовых штурмовиках EMB-312 Tucano (с одним пропеллером). Пересадить такого летчика на реактивный МиГ-29 или Су-25 очень сложно, практически невозможно. В зоне российской СВО летать на "советских" самолетах афганские асы будут недолго.Возвращение в реальностьБразильские легкие штурмовики Tucano создавались в качестве учебной машины, и применялись в качестве легкого штурмовика в полицейских (противоповстанческих) операциях – при отсутствии истребителей и средств ПВО противника.Летчику-истребителю необходимы качественно иные навыки пилотирования. Тем более, что в комплекс вооружения украинских МиГ-29 недавно интегрированы американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM дальностью до 48 км. Применение ракет требует умелого обращения с электроникой и опасного сближения со средствами ПВО противника, афганский опыт борьбы с талибами здесь не поможет.Американское издание Air Force Magazine отмечает, что переход с "советских" самолетов на западные требует от летчиков изменения мышления и освоения иной тактики, это непросто. ВВС Румынии переходили на F-16 почти десять лет, и летчики еще не достигли требуемого уровня подготовки. Не все можно купить за деньги. В условиях российской специальной военной операции Киев не располагает временем для "перенастройки" ВСУ.Министерство обороны Словакии сообщило, что снятые с вооружения истребители МиГ-29 в конце августа – начале сентября будут переданы (проданы) Украине. Самолеты фактически уже "упакованы", остались формальности. В ближайшее время украинский парк истребителей пополнится, однако деньги и усталый металл сами по себе сражаться не могут, и не заменят опытных летчиков.Передача Киеву 11 словацких истребителей МиГ-29 – по сути новый акт жертвоприношения. На Украине этим машинам просто негде базироваться, основные базы уничтожены, любой аэродром находится в зоне досягаемости российских ракетных комплексов. Десяток словацких МиГов с иностранными экипажами может быть "демилитаризован" в течение недели, даже если новый аэродром оборудуют в одном из регионов западной Украины.Соединенные Штаты и около 50 других стран помогают Украине укрепить армию поставками технологически устаревших натовских вооружений. При этом проект передачи киевскому режиму американских истребителей F-16 "завис" на отметке голосования в Конгрессе (за выделение 100 млн долларов на переобучение украинских летчиков и техников). Далее дело не двигается из-за высокого риска неконтролируемой Вашингтоном военной эскалации в Европе, и прямых военных угроз непосредственно для североамериканской территории США. Всем ясно, что "центр принятия решений" находится не в Киеве.Военная помощь США и НАТО позволит лишь на время отодвинуть катастрофу ВСУ, и не повлияет на конечный результат российской специальной военной операции. Квалифицированный летный состав воздушных сил Украины уничтожен, на Западе заканчивается оружие для киевского режима (https://ria.ru/20220828/podderzhka-1812713391.html)."Афганизация" ВСУ закономерно завершится разгромом и бегством украинских войск в Польшу (Словакию, Венгрию, Румынию). Как это ранее бывало с американцами и проамериканскими национальными армиями в Кабуле и Сайгоне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/zapad-vstrevozhen-kosmicheskimi-vozmozhnostyami-istrebitelya-mig-31i-1041161453.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/vosstanovlenie-balansa-sil-ob-uvelichenii-kolichestva-kontraktnikov-v-rossiyskoy-armii-1041175661.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/forum-armiya-2022-kakuyu-tekhniku-poluchat-vooruzhennye-sily-rossii-1041080817.html

россия

украина

польша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, мнение, россия, украина, польша