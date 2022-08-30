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МЧС Абхазии о пожарной безопасности в школах: готовы принять детей
МЧС Абхазии о пожарной безопасности в школах: готовы принять детей
Большая часть мелких нарушений, выявленных в школах, касалась пожарных сигнализаций, которые вышли из строя из-за пыли или насекомых, а также истечения сроков... 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T09:00+0300
2022-08-30T11:12+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В течение лета специалисты МЧС Абхазии проверяют состояние систем пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики, и школы, по большей части, уже готовы принимать учеников. Об этом радио Sputnik рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Омар Возба.По словам Возба, в детских садах и школах, в которых относительно недавно проходил капитальный ремонт, работы велись с учетом требований управления пожарного надзора. Но в старых учреждениях, ремонтировавшихся еще в советский период, ситуация сложнее. "Мы понимаем, что средств на полное оснащение нет, и государственный пожарный надзор применяет требование по применению самых элементарных правил по защите от пожаров. Это огнетушители, информационные таблички с номерами и, конечно же, проводить инструктаж с детьми, как вести себя при возникновении пожара", – рассказал Омар Возба. Эксперт подчеркнул важность инструктажа, который учителя должны проводить для детей, чтобы школьники не растерялись во время эвакуации. Что до количества парт, которые могут мешать эвакуации или установки кондиционеров, то это, по его словам, не представляет серьезной угрозы безопасности детей. Тем не менее он добавил, что в конце рабочего дня необходимо полностью обесточить все кабинеты и проверить розетки, так как это может стать одной из причин возгорания ночью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/mchs-abkhazii-predupredilo-o-neobkhodimosti-soblyudat-pravila-protivopozharnoy-bezopasnosti-1041200795.html
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абхазия, мчс абхазии, школа

МЧС Абхазии о пожарной безопасности в школах: готовы принять детей

09:00 30.08.2022 (обновлено: 11:12 30.08.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пустой школьный класс
Пустой школьный класс - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Большая часть мелких нарушений, выявленных в школах, касалась пожарных сигнализаций, которые вышли из строя из-за пыли или насекомых, а также истечения сроков хранения огнетушителей, нуждающихся в замене.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В течение лета специалисты МЧС Абхазии проверяют состояние систем пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики, и школы, по большей части, уже готовы принимать учеников. Об этом радио Sputnik рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Омар Возба.

По его словам, 187 образовательных учреждений в Абхазии были проверены специалистами в конце июня, руководителям каждого из них были вручены предписания с требованиями об устранении нарушений и конкретными сроками. А в августе начались контрольные проверки.

По словам Возба, в детских садах и школах, в которых относительно недавно проходил капитальный ремонт, работы велись с учетом требований управления пожарного надзора. Но в старых учреждениях, ремонтировавшихся еще в советский период, ситуация сложнее.
"Мы понимаем, что средств на полное оснащение нет, и государственный пожарный надзор применяет требование по применению самых элементарных правил по защите от пожаров. Это огнетушители, информационные таблички с номерами и, конечно же, проводить инструктаж с детьми, как вести себя при возникновении пожара", – рассказал Омар Возба.
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Эксперт подчеркнул важность инструктажа, который учителя должны проводить для детей, чтобы школьники не растерялись во время эвакуации. Что до количества парт, которые могут мешать эвакуации или установки кондиционеров, то это, по его словам, не представляет серьезной угрозы безопасности детей.
Тем не менее он добавил, что в конце рабочего дня необходимо полностью обесточить все кабинеты и проверить розетки, так как это может стать одной из причин возгорания ночью.
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