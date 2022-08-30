https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/rossiyskie-voyska-unichtozhili-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-na-ukraine-1041224504.html

Российские войска уничтожили завод по производству взрывчатки на Украине

Российские войска уничтожили завод по производству взрывчатки на Украине

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля в целях демилитаризации и денацификации Украины, защиты жителей Донбасса, восемь лет страдавших от... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T13:25+0300

2022-08-30T13:25+0300

2022-08-30T14:56+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. ВКС России нанесли высокоточный удар по производственным цехам завода "Интервзрывпром" в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает Минобороны России.Кроме того, высокоточные удары были нанесены по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ, в результате чего было уничтожено более двухсот боевиков, в в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов. Также были нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из "Иностранного легиона" и командному пункту нацформирования "Кракен". Было уничтожено более ста боевиков и семь единиц военной техники.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было уничтожено пять пунктов управления, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Средства ПВО России за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и пять украинских беспилотников, перехватили в воздухе три баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда реактивных систем залпового огня: 44 – "HIMARS", пять снарядов РСЗО "Ольха" и четыре снаряда РСЗО "Ураган".Кроме того, ведомство сообщает о масштабных потерях украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях. За сутки российская группировка войск уничтожила 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих. Кроме того, пятеро военнослужащих 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/polevye-zanyatiya-rossiyskikh-voennykh-inzhenerov-nachalis-v-gorakh-abkhazii-1041224156.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/minoborony-rossii-na-yuge-provalilas-popytka-nastupleniya-vsu-ukrainy-1041219003.html

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