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Спортивная гордость Абхазии: серебро Саиды Гунба на Олимпиаде-80
Спортивная гордость Абхазии: серебро Саиды Гунба на Олимпиаде-80
30 августа 1959 года родилась легкоатлетка Саида Гунба – призер Олимпиады в Москве. На летних Олимпийских играх она выступала за команду СССР и завоевала... 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T11:10+0300
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Результат Саиды Гунба на Олимпийских играх, с которым она заняла 2 место, – 67,76 метра. Первое место спортсменка из Абхазии тогда уступила кубинке Марии Каридад Колон, она показала лучший результат – 68,40 метра.SputnikПуть на ОлимпиадуМастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Гунба родилась 30 августа 1959 года. Впервые в легкую атлетику спортсменка из Пицунды пришла в 1974 году под руководством тренера из Гагры Михаила Каракеяна.С 1976 по 1981 год она училась в Грузинском государственном институте физической культуры, при этом начав выступать за команду СССР по легкой атлетике в 1978 году. В состав команды СССР по легкой атлетике Гунба вошла в 1977 году.Вспоминая о своей спортивной карьере, Гунба отмечала, что достичь успеха ей удалось благодаря терпению и упорствуИз профессионального спорта спортсменка ушла рано, травмы не позволили ей продолжить выступления."Стороннему наблюдателю виден конечный результат – успех, рукоплескание, цветы, почести. Но, к сожалению, это дается очень тяжело, и в конечном итоге за все надо расплачиваться. В моем случае я положила на алтарь спортивных достижений, служения профессиональному спорту, свое здоровье. Но я ни о чем не жалею. И сегодня я повторила бы все заново", – подчеркивала она.Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла второе место, – 67,76 метра. Первое место спортсменка из Абхазии тогда уступила Кубинке Марии Каридад Колон. Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, его она установила в 1980 году.Воспоминания о спортсменкеВспоминая про обладательницу серебряной медали Олимпиады-80, первый президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Барциц, отмечая вклад Саиды Гунба в развитие спорта, говорил о ее большом трудолюбии."Ее талант заметили сразу, и вскоре она стала принимать участие в юниорских спартакиадах в составе сборной СССР. Она была очень трудолюбивой, но, несмотря на свой талант, не любила много говорить о себе и была очень скромной", – подчеркивал он.В 1992 году, во время Отечественной войны народа Абхазии, Саида Гунба встала на защиту родины и работала санинструктором. Впоследствии она была награждена медалью "За отвагу" и орденом Леона за заслуги перед Отечеством."В 1992 году она показала свое мужество и героизм. Она была особым человеком. Саида никогда ни на что не жаловалась, даже когда ей было тяжело. Она была мужественная", – говорил Валерий Барциц.Саида Гунба – победительница первенства СССР среди юниоров в Риге в 1978 году. Чемпионка спартакиады народов СССР в 1979 году, чемпионка СССР 1978 года, победительница женского полуфинала кубка Европы в Нидерландах в 1979 году и турнира звезд в Токио в 1989 году. В 2004 году ее наградили орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в развитии спорта Абхазии.Спортсменка была награждена орденом "Знак почета" и орденом Славы III степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии. Обладательницы серебряной медали Олимпиады 1980 года в Москве Саиды Гунба не стало 24 ноября 2018 года, она скончалась после продолжительной болезни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/dopolnitelnoe-vremya-trenery-iz-rossii-o-potentsiale-abkhazskikh-detey-i-sborakh-v-abkhazii--1040700009.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/olimpiytsy-abkhazii-pobediteli-i-prizery-glavnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-1039778490.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mister-voleybol-intervyu-s-masterom-sporta-vladimirom-dorokhovym-1039129530.html
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абхазия, спорт, олимпийские игры
абхазия, спорт, олимпийские игры

Спортивная гордость Абхазии: серебро Саиды Гунба на Олимпиаде-80

11:10 30.08.2022 (обновлено: 11:34 30.08.2022)
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкКандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья
Кандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Юрий Сомов
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30 августа 1959 года родилась легкоатлетка Саида Гунба – призер Олимпиады в Москве. На летних Олимпийских играх она выступала за команду СССР и завоевала серебро в метании копья.
Результат Саиды Гунба на Олимпийских играх, с которым она заняла 2 место, – 67,76 метра. Первое место спортсменка из Абхазии тогда уступила кубинке Марии Каридад Колон, она показала лучший результат – 68,40 метра.
Sputnik

Путь на Олимпиаду

Мастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Гунба родилась 30 августа 1959 года. Впервые в легкую атлетику спортсменка из Пицунды пришла в 1974 году под руководством тренера из Гагры Михаила Каракеяна.
С 1976 по 1981 год она училась в Грузинском государственном институте физической культуры, при этом начав выступать за команду СССР по легкой атлетике в 1978 году. В состав команды СССР по легкой атлетике Гунба вошла в 1977 году.
© Foto / предоставлено Госкомспортом АбхазииСаида Гунба
Саида Гунба - Sputnik Абхазия
1/5
© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
© Foto / предоставлено Госкомспортом АбхазииСаида Гунба
Саида Гунба - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
© Foto / предоставлено Госкомспортом АбхазииСаида Гунба
Саида Гунба - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
© Sputnik / Р. Максимов / Перейти в фотобанкЧемпионка VII летней Спартакиады народов СССР 1979 года в метании копья Светлана (Саида) Гунба.
Чемпионка в метании копья Светлана Гунба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Р. Максимов
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Чемпионка VII летней Спартакиады народов СССР 1979 года в метании копья Светлана (Саида) Гунба.
© Foto / предоставлено Госкомспортом АбхазииСаида Гунба
Саида Гунба - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
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© Sputnik / Р. Максимов
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Чемпионка VII летней Спартакиады народов СССР 1979 года в метании копья Светлана (Саида) Гунба.
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© Foto / предоставлено Госкомспортом Абхазии
Саида Гунба
Вспоминая о своей спортивной карьере, Гунба отмечала, что достичь успеха ей удалось благодаря терпению и упорству

"Любые достижения, в частности спортивные, даются через большое терпение, неимоверное упорство, когда ограничиваешь себя во всем, когда все твое существо направлено на достижение цели. Это дано немногим, поэтому люди, достигающие определенных результатов в спорте, искусстве, идут на большие жертвы", – говорила она.

Из профессионального спорта спортсменка ушла рано, травмы не позволили ей продолжить выступления.
"Стороннему наблюдателю виден конечный результат – успех, рукоплескание, цветы, почести. Но, к сожалению, это дается очень тяжело, и в конечном итоге за все надо расплачиваться. В моем случае я положила на алтарь спортивных достижений, служения профессиональному спорту, свое здоровье. Но я ни о чем не жалею. И сегодня я повторила бы все заново", – подчеркивала она.
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Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла второе место, – 67,76 метра. Первое место спортсменка из Абхазии тогда уступила Кубинке Марии Каридад Колон. Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, его она установила в 1980 году.

Воспоминания о спортсменке

Вспоминая про обладательницу серебряной медали Олимпиады-80, первый президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Барциц, отмечая вклад Саиды Гунба в развитие спорта, говорил о ее большом трудолюбии.
"Ее талант заметили сразу, и вскоре она стала принимать участие в юниорских спартакиадах в составе сборной СССР. Она была очень трудолюбивой, но, несмотря на свой талант, не любила много говорить о себе и была очень скромной", – подчеркивал он.
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В 1992 году, во время Отечественной войны народа Абхазии, Саида Гунба встала на защиту родины и работала санинструктором. Впоследствии она была награждена медалью "За отвагу" и орденом Леона за заслуги перед Отечеством.
"В 1992 году она показала свое мужество и героизм. Она была особым человеком. Саида никогда ни на что не жаловалась, даже когда ей было тяжело. Она была мужественная", – говорил Валерий Барциц.
Саида Гунба – победительница первенства СССР среди юниоров в Риге в 1978 году. Чемпионка спартакиады народов СССР в 1979 году, чемпионка СССР 1978 года, победительница женского полуфинала кубка Европы в Нидерландах в 1979 году и турнира звезд в Токио в 1989 году. В 2004 году ее наградили орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в развитии спорта Абхазии.
Спортсменка была награждена орденом "Знак почета" и орденом Славы III степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии. Обладательницы серебряной медали Олимпиады 1980 года в Москве Саиды Гунба не стало 24 ноября 2018 года, она скончалась после продолжительной болезни.
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