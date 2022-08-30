https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/strategicheskiy-proekt-khintba-ob-obuchenii-abkhazskikh-studentov-v-schepkinskom-institute-1041231400.html

Стратегический проект: Хинтба об обучении абхазских студентов в Щепкинском институте

Стратегический проект: Хинтба об обучении абхазских студентов в Щепкинском институте

В этом году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров будут готовить специально для Русского... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Обучение абхазских студентов в Высшем театральном училище имени Щепкина - стратегический проект, заявил в эфире радио Sputnik генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба.Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. Для этого была создана специальная отборочная комиссия.Руководитель абхазского курса стал заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский.Директор РУСДРАМА рассказал, что студенты уже находятся в Москве, их заселили в общежитие на Тверской улице. И, по его словам, театр впредь будет оказывать содействие будущим актерам и решать возникающие вопросы.“Мы их вели, ведём и будем вести. И все вопросы, которые у них будут возникать, мы будем решать. Кроме одного. Никто никогда ни за кого не заступится, если этот студент плохо учится и плохо себя ведёт. Это жесткий принцип. Нам нужны мотивированные, ответственные люди, которые любят свою страну, и которые достойно ее будут представлять во время учебы в этом элитарном вузе”, - подчеркнул Хинтба и выразил уверенность в том, что студентом ждут интересные четыре года.Ранее выпускники из Абхазии проходили обучение в Театральном институте имени Щукина в Москве и Институте культуры в Санкт-Петербурге. В Высшее театральное училище имени Щепкина набор проходит впервые, это старейшая театральная школа России. Всего в училище поступили 15 человек из Абхазии.По словам Хинтба, институт имени Щепкина - одна из самых элитарных и старейших театральных школ России, в которой сохраняются традиции русского реалистического театра. После окончания вуза, по словам Хинтба, проблем с трудоустройством у молодых актеров не будет.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/direktor-rusdrama-o-pomoschi-minkultury-rossii-chuvstvuem-etu-podderzhku-1040229556.html

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