https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/ekspert-rasskazal-o-perspektivakh-barkhatnogo-sezona-v-abkhazii-1041234257.html

Эксперт рассказал о перспективах бархатного сезона в Абхазии

Эксперт рассказал о перспективах бархатного сезона в Абхазии

Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T09:00+0300

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в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В бархатный сезон в Абхазии ожидается до 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин."Более теплое море – это важно особенно в бархатный сезон, когда море остывает. По нашему опыту, в Абхазии на две-три недели дольше купаются в море, чем в соседнем Адлере. Во-вторых, важна экономическая причина. Абхазия, при том, что цены также выросли, по-прежнему дешевле Сочи и Адлера. Разница существенная, на 15-20% дешевле. Это достаточно большие деньги", – подчеркнул эксперт.Ромашкин сообщил, что на начало сентября в Абхазии распроданы все брони в отели, и потому многим туристам уже даже нечего выбирать.Ситуация изменится после 15 сентября, тогда отели станут менее загружены. А в октябре, когда купальный сезон завершается, среди туристов популярностью будут уже пользоваться отели с бассейнами, добавил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/bolee-350-tysyach-turistov-posetili-pitsundu-v-etom-godu-1041181227.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/shtrafy-za-narushenie-pravil-kupaniya-vveli-v-abkhazii-1041188749.html

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