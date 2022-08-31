https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/minoborony-rossii-nastuplenie-kieva-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-provalilos-1041244638.html

Минобороны России: наступление Киева на Николаево-Криворожском направлении провалилось

Минобороны России: наступление Киева на Николаево-Криворожском направлении провалилось

Российские войска продолжают военную спецоперацию по защите Донбасса, уничтожая военную технику, инфраструктуру и живую силу противника. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T13:56+0300

2022-08-31T13:56+0300

2022-08-31T15:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Попытка режима Зеленского возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, заявили в Министерстве обороны России.В ходе боевых действий украинские войска переправили 12 танков, поставленных из Польши, через реку Ингулец. Часть танков была уничтожена российскими войсками, несколько из них подорвались на своем минном поле, в конечном итоге только пять танков вырвались обратно на территорию, подконтрольную Киеву. Кроме того, Минобороны сообщает, что на Николаево-Криворожском и других направлениях ВСУ потеряли четыре боевых самолета – два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29 – и три вертолета Ми-8.Также российскими войсками уничтожено 63 танка ВСУ, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.Помимо этого, ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в ДНР, ликвидировав до 50 националистов и девять единиц военной техники. Также в результате удара по командному пункту складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады были уничтожены 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были поражены десять пунктов управления ВСУ, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников, перехватили 57 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/kontrnastuplenie-pod-nikolaevom-trebovanie-zapada-i-ognevoy-meshok-dlya-vsu-1041232368.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/rossiyskie-voyska-unichtozhili-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-na-ukraine-1041224504.html

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