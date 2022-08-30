https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/kontrnastuplenie-pod-nikolaevom-trebovanie-zapada-i-ognevoy-meshok-dlya-vsu-1041232368.html

"Контрнаступление" под Николаевом: требование Запада и "огневой мешок" для ВСУ

"Контрнаступление" под Николаевом: требование Запада и "огневой мешок" для ВСУ

В ночь с 28 на 29 августа украинские войска начали наступление на союзные силы в Николаевской и Херсонско областях, потеряв по итогу боев более пятисот... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T21:03+0300

2022-08-30T21:03+0300

2022-08-30T21:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

авторы

колумнисты

мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037889141_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fa883dedad11f58f41d1aa0755a88cb.jpg

Провальная попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях объективно свидетельствует о степени деградации киевского режима, которому не помогают десятки миллиардов долларов военной помощи коллективного Запада и значительные потоки натовского оружия, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.По прямому указанию президента Владимира Зеленского, в ночь на 29 августа подразделения ВСУ попытались атаковать российские войска и силы ДНР в Николаевской и Херсонской областях. По данным агентства Reuters, артиллерия киевского режима увеличила интенсивность огня на юге Украины. В ходе боев за несколько часов украинские войска безвозвратно потеряли более 560 военнослужащих, 26 танков, 32 бронемашины, два штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8.За минувшие сутки на Николаево-Криворожском и других направлениях российская группировка уничтожила более 1200 украинских военнослужащих, 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других бронемашин и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами ВСУ. Россия продолжает наносить удары по военным объектам на украинской территории силами и средствами ракетных войск и артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации.Между тем, сводка генерального штаба "Незалежной" скромно проигнорировала безрассудные наступательные действиях украинских войск в голой степи, фактически без прикрытия с воздуха, под массированными ударами российской артиллерии и авиации. Растянутые на четыре километра между селами Андреевка и Сухой Ставок на левом берегу реки Ингулец подразделения ВСУ попали в "огневой мешок", то есть под перекрестный огонь союзных войск. Катастрофические потери вызывают ассоциации с попыткой прорыва украинских войск из Иловайского котла в августе 2014 года, однако "осеннее обострение" только начинается.Верховный лицедей Украины недоволен развитием "контрнаступления" на Херсон, и требует от ВСУ идти вперед, невзирая на потери. Выпадая из реальности, Зеленский обещает украинцам "вернуть Крым", и призывает российские войска "спасаться бегством".Конфликт с реальностьюКиевскому режиму важно показать, что военно-финансовая поддержка Запада приносит результат – хотя бы минимально заметное на карте "возвращение территорий" села Сухой Ставок с населением около 100 человек. Без ежемесячной зарубежной поддержки в 5 млрд долларов марионеточная "украинская государственность" развалится, как карточный домик. Следовательно, в ближайшие месяцы ВСУ обречены на жертвоприношение – для обеспечения новых кредитов и оружейных поставок Запада.Оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях не имеет ничего общего с "голливудскими имитациями" Банковой. Переброшенная с запада Украины для участия в контрнаступлении 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ полностью разгромлена.Российские войска 30 августа наносят авиационные, артиллерийские и ракетные удары по выявленным в ходе неудачного наступления ВСУ целям в Николаевской области. Ударами "Искандеров" в районе Александровки Днепропетровской области "накрыта" 1-я таковая бригада – потери ВСУ превысили 200 человек, в том числе 40 иностранных наемников. Украинские беспилотники эффективно "выбиваются" российскими системами РЭБ. Подразделения ВС России сохраняют инициативу на всей 1000-километровой линии боевого соприкосновения – от Харькова до Николаева.В Херсонской области созданы рубежи эшелонированной обороны на случай украинских попыток вторжения – российские войска надежно обеспечивают безопасность региона. Запорожской области серьезно угрожают только обстрелы территории атомной станции артиллерией ВСУ. Эти "подвиги" нацистов заметили даже в Пентагоне. Коллективный Запад не готов платить за сохранение киевского режима любую цену. Кстати, Зеленский уже определился и с ценой послевоенного "восстановления Украины" – требуется примерно 800 млрд долларов США.Вопреки запретам киевского режима и жесточайшей цензуре в СМИ, отдельные военнослужащие ВСУ пытаются рассказать о реальном положении на фронте. После отступления из укрепрайона в Песках украинский солдат Владимир Регеша на странице одной из западных соцсетей написал: "Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы".На фоне конфликта Банковой с реальностью украинский генштаб стремится донести до президента простую истину: армия не может перейти в контрнаступление без прикрытия авиации и средств ПВО. Надо ждать помощи Запада, которой не будет без контрнаступления. Заколдованный круг театра марионеток.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/rossiyskie-voyska-unichtozhili-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-na-ukraine-1041224504.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/minoborony-rossii-na-yuge-provalilas-popytka-nastupleniya-vsu-ukrainy-1041219003.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/vosstanovlenie-balansa-sil-ob-uvelichenii-kolichestva-kontraktnikov-v-rossiyskoy-armii-1041175661.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

авторы, колумнисты, мнение