https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/mvd-abkhazii-zayavilo-o-vozobnovlenii-skrytogo-patrulirovaniya-na-dorogakh-1041248740.html
МВД Абхазии заявило о возобновлении скрытого патрулирования на дорогах
МВД Абхазии заявило о возобновлении скрытого патрулирования на дорогах
Скрытое патрулирование на трассах и дорогах республики было приостановлено в начале апреля этого года, как сообщил глава МВД Вальтер Бутба, до получения... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T14:56+0300
2022-08-31T14:56+0300
2022-08-31T14:56+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на заседании Кабинета министров сообщил, что на дорогах республики возобновится скрытое патрулирование.Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обратил внимание главы министерства на то, что необходимо разъяснять водителям правила вождения праворульных машин, и принять участие в записи передачи на эту тему для Абхазского телевидения. Причина в том, что по статистике, аварии на таких машинах совершают чаще, так как управлять ими сложнее."Статистика следующая: в прошлом году, может быть ошибусь на 5-6%, из 180 ДТП сто было совершено участниками движения, у которых праворульные машины. За семь месяцев этого года из 116 ДТП примерно 65 были совершены на машинах с правым рулем", - сказал Анкваб.Кроме того, министр внутренних дел отметил, что количество аварий с участием водителей находящихся в алкогольном опьянении, сократилось.Информация о том, что МВД приостановит скрытое патрулирование на дорогах Абхазии появилась 4 июля после расширенного заседания парламентского комитета по государственно-правовой политике. Депутаты обсуждали эту тему из-за участившихся жалоб граждан на правомерность осуществления такого патрулирования. Тогда Вальтер Бутба сообщил о том, что МВД Абхазии приостановит скрытое патрулирование на дорогах до получения сертифицированных технических средств.
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абхазия, мвд абхазии, кабмин абхазии
МВД Абхазии заявило о возобновлении скрытого патрулирования на дорогах
Скрытое патрулирование на трассах и дорогах республики было приостановлено в начале апреля этого года, как сообщил глава МВД Вальтер Бутба, до получения сертифицированных технических средств.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на заседании Кабинета министров сообщил, что на дорогах республики возобновится скрытое патрулирование.
Руководство МВД приняло к сведению жалобы некоторых жителей Абхазии о том, что сотрудники ГАИ намеренно сбавляют скорость автомобилей, чтобы спровоцировать водителей на нарушение правил. Для исключения такой возможности ведомство приобрело регистраторы, которые фиксируют скорость.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обратил внимание главы министерства на то, что необходимо разъяснять водителям правила вождения праворульных машин, и принять участие в записи передачи на эту тему для Абхазского телевидения. Причина в том, что по статистике, аварии на таких машинах совершают чаще, так как управлять ими сложнее.
"Статистика следующая: в прошлом году, может быть ошибусь на 5-6%, из 180 ДТП сто было совершено участниками движения, у которых праворульные машины. За семь месяцев этого года из 116 ДТП примерно 65 были совершены на машинах с правым рулем", - сказал Анкваб.
Кроме того, министр внутренних дел отметил, что количество аварий с участием водителей находящихся в алкогольном опьянении, сократилось.
Информация о том, что МВД приостановит скрытое патрулирование
на дорогах Абхазии появилась 4 июля после расширенного заседания парламентского комитета по государственно-правовой политике. Депутаты обсуждали эту тему из-за участившихся жалоб граждан на правомерность осуществления такого патрулирования.
Тогда Вальтер Бутба сообщил о том, что МВД Абхазии приостановит скрытое патрулирование на дорогах до получения сертифицированных технических средств.