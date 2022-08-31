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МВД Абхазии заявило о возобновлении скрытого патрулирования на дорогах

МВД Абхазии заявило о возобновлении скрытого патрулирования на дорогах

Скрытое патрулирование на трассах и дорогах республики было приостановлено в начале апреля этого года, как сообщил глава МВД Вальтер Бутба, до получения... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T14:56+0300

2022-08-31T14:56+0300

2022-08-31T14:56+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на заседании Кабинета министров сообщил, что на дорогах республики возобновится скрытое патрулирование.Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обратил внимание главы министерства на то, что необходимо разъяснять водителям правила вождения праворульных машин, и принять участие в записи передачи на эту тему для Абхазского телевидения. Причина в том, что по статистике, аварии на таких машинах совершают чаще, так как управлять ими сложнее."Статистика следующая: в прошлом году, может быть ошибусь на 5-6%, из 180 ДТП сто было совершено участниками движения, у которых праворульные машины. За семь месяцев этого года из 116 ДТП примерно 65 были совершены на машинах с правым рулем", - сказал Анкваб.Кроме того, министр внутренних дел отметил, что количество аварий с участием водителей находящихся в алкогольном опьянении, сократилось.Информация о том, что МВД приостановит скрытое патрулирование на дорогах Абхазии появилась 4 июля после расширенного заседания парламентского комитета по государственно-правовой политике. Депутаты обсуждали эту тему из-за участившихся жалоб граждан на правомерность осуществления такого патрулирования. Тогда Вальтер Бутба сообщил о том, что МВД Абхазии приостановит скрытое патрулирование на дорогах до получения сертифицированных технических средств.

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