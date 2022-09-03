https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/rossiyskie-voyska-unichtozhili-rszo-himars-na-territorii-dnr-1041312074.html

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на территории ДНР

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на территории ДНР

Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины длится чуть более полугода, ее целью служит защита жителей Донбасса от действий... 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T14:56+0300

2022-09-03T14:56+0300

2022-09-03T14:56+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 157-и районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ.Российские средства ПВО сбили три дрона, в том числе один "Байрактар ТБ-2", три тактические ракеты "Точка-У" и 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО HIMARS, 12 – "Ольха", 4 – "Ураган"Кроме того, Минобороны сообщает о безуспешных попытках Киева закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.Также ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 и один МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет "HARM".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/minoborony-rossii-nastuplenie-kieva-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-provalilos-1041244638.html

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