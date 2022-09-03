https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/rossiyskie-voyska-unichtozhili-rszo-himars-na-territorii-dnr-1041312074.html
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на территории ДНР
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на территории ДНР
Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины длится чуть более полугода, ее целью служит защита жителей Донбасса от действий... 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T14:56+0300
2022-09-03T14:56+0300
2022-09-03T14:56+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/15/1041061767_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_607e0c7cd0f6c812337c49a780960328.jpg
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 157-и районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ.Российские средства ПВО сбили три дрона, в том числе один "Байрактар ТБ-2", три тактические ракеты "Точка-У" и 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО HIMARS, 12 – "Ольха", 4 – "Ураган"Кроме того, Минобороны сообщает о безуспешных попытках Киева закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.Также ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 и один МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет "HARM".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/minoborony-rossii-nastuplenie-kieva-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-provalilos-1041244638.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/15/1041061767_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_db9716ad2e2fe940c363a4ffe04493ee.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на территории ДНР
Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины длится чуть более полугода, ее целью служит защита жителей Донбасса от действий киевского режима.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщает
Минобороны России.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Славянск в ДНР был поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады, а в районе Константиновки были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Уничтожено более двухсот военнослужащих и более 20 единиц техники.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 157-и районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ.
Российские средства ПВО сбили три дрона, в том числе один "Байрактар ТБ-2", три тактические ракеты "Точка-У" и 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО HIMARS, 12 – "Ольха", 4 – "Ураган"
Кроме того, Минобороны сообщает о безуспешных попытках Киева закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.
Также ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 и один МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет "HARM".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.