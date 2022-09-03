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https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/vtoroy-most-postroili-v-sinopskom-uschele-1041314615.html
Второй мост построили в Синопском ущелье
Второй мост построили в Синопском ущелье
Ряд строительных и ремонтных работ произвели в Сухумском районе в 2022 году за счет средств районного бюджета. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T18:29+0300
2022-09-03T18:32+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Второй мост в Синопском ущелье ввели в эксплуатацию несколько дней назад, рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава в эфире радио Sputnik."Завершили строительство второго моста в Синопском ущелье. Первый был построен в прошлом году, а второй приняли в эксплуатацию буквально несколько дней назад. Эти мосты отсутствовали с 2018 года. Во время плохой погоды уровень воды поднимается, и добраться до двенадцати домов физически было невозможно", - отметил он.По словам главы администрации, район решил эту проблему "своими силами", выделив на строительство, с учетом проектно-сметной документации, 2,3 миллиона рублей. Читанава добавил, что неделю назад завершились работы по расчистке и выпрямлению русла реки Басла, которая периодически выходит из берегов и затапливает близлежащие дома. Также восстанавливается насыпная дамба в селе Кяласур, которую размыло в результате дождей, что привело к частичному разрушению проезжей части в селах Кяласур и Дзыгута. Там, рассказал Читанава, ремонтируют дороги для того чтобы школьные и рейсовые автобусы могли по ним ездить. В школе села Дзыгута также заменили все окна и строят забор.Читанава также добавил, что в конце лета 2022 года в селе Дзыгута открылся крупный туристический комплекс (глэмпинг - прим.). Стоимость проекта, запущенного местными и российскими инвесторами, составила более 70 миллионов рублей. Как уточнил глава администрации, авторы проекта взяли на себя расходы по оплате работы мастеров, строящих забор вокруг школы. Стройматериалы же оплатят из районного бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/zasukha-privela-k-nekhvatke-vody-v-sukhumskom-rayone-1041314115.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/glavnyy-chetverg-chitanava-o-shkolakh-sukhumskogo-rayona-vodosnabzhenii-i-posledstviyakh-stikhii-1041296851.html
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абхазия, сухумский район, новости
абхазия, сухумский район, новости

Второй мост построили в Синопском ущелье

18:29 03.09.2022 (обновлено: 18:32 03.09.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Вид на Сухум с птичьего полета
Вид на Сухум с птичьего полета - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Ряд строительных и ремонтных работ произвели в Сухумском районе в 2022 году за счет средств районного бюджета.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Второй мост в Синопском ущелье ввели в эксплуатацию несколько дней назад, рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава в эфире радио Sputnik.
"Завершили строительство второго моста в Синопском ущелье. Первый был построен в прошлом году, а второй приняли в эксплуатацию буквально несколько дней назад. Эти мосты отсутствовали с 2018 года. Во время плохой погоды уровень воды поднимается, и добраться до двенадцати домов физически было невозможно", - отметил он.
По словам главы администрации, район решил эту проблему "своими силами", выделив на строительство, с учетом проектно-сметной документации, 2,3 миллиона рублей.
Читанава добавил, что неделю назад завершились работы по расчистке и выпрямлению русла реки Басла, которая периодически выходит из берегов и затапливает близлежащие дома.
Также восстанавливается насыпная дамба в селе Кяласур, которую размыло в результате дождей, что привело к частичному разрушению проезжей части в селах Кяласур и Дзыгута. Там, рассказал Читанава, ремонтируют дороги для того чтобы школьные и рейсовые автобусы могли по ним ездить. В школе села Дзыгута также заменили все окна и строят забор.
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Засуха привела к нехватке воды в Сухумском районе
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Читанава также добавил, что в конце лета 2022 года в селе Дзыгута открылся крупный туристический комплекс (глэмпинг - прим.). Стоимость проекта, запущенного местными и российскими инвесторами, составила более 70 миллионов рублей. Как уточнил глава администрации, авторы проекта взяли на себя расходы по оплате работы мастеров, строящих забор вокруг школы. Стройматериалы же оплатят из районного бюджета.
Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2022
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