https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/nazvany-strany-kotorye-pervymi-mogut-otkazatsya-ot-evro-1041319235.html

Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро

Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро

Экономический кризис в мире приводит и к региональным разногласиям, в том числе и в странах "золотого миллиарда". 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T16:58+0300

2022-09-04T16:58+0300

2022-09-04T16:58+0300

европа

россия

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039128619_0:88:3331:1961_1920x0_80_0_0_6d15768218d51fc7f49b2170679da9fe.jpg

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Из-за наибольшей уязвимости к инфляции южные страны с высоким уровнем долга, такие как Италия, Греция, Испания и Португалия, могут захотеть вернуться к национальной валюте, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.Эксперт добавил, что экономика еврозоны стремительно сокращается, а с наступлением зимних холодов положение может ухудшиться, и это признают даже в Европейском центральном банке.Приближение зимы и рост цен на газ до трех тысяч долларов за тысячу кубов (что в 15 раз больше, чем европейцы платили в последнее десятилетие - прим.), производство товаров на территории ЕС становится невыгодным. На этом фоне евро начинает проигрывать доллару в цене, что еще сильнее "раскачивает" инфляцию за счет удорожания импортных товаров.Все это, подытожил эксперт, может привести к тому, что в скором времени в Европе будет куда больше стран, которые будут готовы договариваться с Россией и настаивать на ослаблении санкций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/chto-budet-s-rublem-i-dollarom-osenyu-1041316725.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/mishustin-zayavil-o-stabilizatsii-rossiyskoy-ekonomiki-1041225822.html

европа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

европа, россия, экономика, в мире