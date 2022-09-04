https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/nazvany-strany-kotorye-pervymi-mogut-otkazatsya-ot-evro-1041319235.html
Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро
Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро
Экономический кризис в мире приводит и к региональным разногласиям, в том числе и в странах "золотого миллиарда". 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T16:58+0300
2022-09-04T16:58+0300
2022-09-04T16:58+0300
европа
россия
экономика
в мире
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Из-за наибольшей уязвимости к инфляции южные страны с высоким уровнем долга, такие как Италия, Греция, Испания и Португалия, могут захотеть вернуться к национальной валюте, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.Эксперт добавил, что экономика еврозоны стремительно сокращается, а с наступлением зимних холодов положение может ухудшиться, и это признают даже в Европейском центральном банке.Приближение зимы и рост цен на газ до трех тысяч долларов за тысячу кубов (что в 15 раз больше, чем европейцы платили в последнее десятилетие - прим.), производство товаров на территории ЕС становится невыгодным. На этом фоне евро начинает проигрывать доллару в цене, что еще сильнее "раскачивает" инфляцию за счет удорожания импортных товаров.Все это, подытожил эксперт, может привести к тому, что в скором времени в Европе будет куда больше стран, которые будут готовы договариваться с Россией и настаивать на ослаблении санкций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/chto-budet-s-rublem-i-dollarom-osenyu-1041316725.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/mishustin-zayavil-o-stabilizatsii-rossiyskoy-ekonomiki-1041225822.html
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европа, россия, экономика, в мире
европа, россия, экономика, в мире
Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро
Экономический кризис в мире приводит и к региональным разногласиям, в том числе и в странах "золотого миллиарда".
СУХУМ, 4 сен - Sputnik.
Из-за наибольшей уязвимости к инфляции южные страны с высоким уровнем долга, такие как Италия, Греция, Испания и Португалия, могут захотеть вернуться к национальной валюте, сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.
"На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте. Тем более, в Италии продолжается политический кризис – на 25 сентября назначены парламентские выборы", — пояснил Васильев.
Эксперт добавил, что экономика еврозоны стремительно сокращается, а с наступлением зимних холодов положение может ухудшиться, и это признают даже в Европейском центральном банке.
Приближение зимы и рост цен на газ до трех тысяч долларов за тысячу кубов (что в 15 раз больше, чем европейцы платили в последнее десятилетие - прим.), производство товаров на территории ЕС становится невыгодным. На этом фоне евро начинает проигрывать доллару в цене, что еще сильнее "раскачивает" инфляцию за счет удорожания импортных товаров.
Все это, подытожил эксперт, может привести к тому, что в скором времени в Европе будет куда больше стран, которые будут готовы договариваться с Россией и настаивать на ослаблении санкций.