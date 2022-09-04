https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/chto-budet-s-rublem-i-dollarom-osenyu-1041316725.html

Что будет с рублем и долларом осенью

Что будет с рублем и долларом осенью

С начала года россияне наблюдали как резкий рост цены доллара до 120 рублей, так и его резкое падение. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T09:00+0300

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2022-09-04T09:00+0300

деньги

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валюта

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На осень приходятся выплаты государства и компаний по внешним долгам, в преддверии новогодних праздников повышается спрос на импортные товары, поэтому рубль традиционно слабеет. Однако антироссийские санкции внесли коррективы: во взаиморасчетах все шире используют валюту дружественных стран, личные сбережения из долларов и евро переводят в юани. Каким в результате будет обменный курс, для РИА Новости разбиралась Ирина Красикова.На все параллельный импортВ марте доллар взлетал до 120 рублей. Однако уже в конце июня упал до 50 — минимум за семь лет. Евро — до 52.В итоге в условиях санкций и резко просевшего импорта курс стабилизировался в районе 60.По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальный для промышленности курс — 70-80. "Пятьдесят пять — шестьдесят — это слишком. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", — пояснил он.Осенью на ситуацию повлияют несколько факторов. Прежде всего рост параллельного импорта, уже достигшего шести с половиной миллиардов долларов, как отмечал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.К концу года ожидают 16 миллиардов. В результате скорректируется перекошенный в сторону экспорта торговый баланс. А это ослабит рубль.Между тем спрос на валюту пока не восстановился. По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в июле превысил 28 миллиардов долларов — столько же, как и месяцем ранее."По мере того как заканчиваются запасы товаров в торговле и производстве, увеличивается ввоз. Плюс люди возвращаются из отпусков и возобновляют покупки", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Минус доллар и евроДругой фактор — отказ от "токсичных" долларов и евро, переход на расчеты в альтернативных валютах. У России этот показатель уже достиг 75 процентов.В том же направлении движутся и остальные страны БРИКС. В июле юань занял пятое место в международной торговле — больше двух процентов.Впереди по-прежнему доллар — главная резервная валюта. Безусловно, за несколько месяцев он этот статус не утратит. Однако из-за политики Запада доверия ему все меньше. А рисковать активами никто не хочет — ни население, ни тем более государства.Все поняли, что США и ЕС могут в любой момент заблокировать накопления другой страны. Половину валютных резервов России заморозили, банки отключили от SWIFT.С другой стороны, добавляет Гойхман, нельзя забывать об общем укреплении доллара в мире из-за ужесточения денежной политики Федеральной резервной системы США. Если учетную ставку 21 сентября опять повысят на 0,75 процентного пункта, американская валюта подорожает.Да и российский регулятор не бездействует. В первой декаде сентября Росстат опубликует данные по ценам за август. В случае продолжения дефляции, которую фиксируют с начала лета, ключевую ставку понизят на 0,23-0,5 пункта, полагают аналитики. С соответствующим ослаблением рубля.Кроме того, осенью Минфин может вернуться на рынок с обновленным бюджетным правилом, чтобы опять покупать на бирже валюту на нефтегазовые сверхдоходы. Об этом упоминалось в докладе ЦБ о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие три года.Во благо бюджетаМногое по-прежнему зависит от нефтяных котировок. Эксперты не исключают ста долларов за Brent и даже выше при замедлении наращивания добычи странами ОПЕК+. Ну а газ продолжает бить рекорды, способствуя увеличению валютной выручки России, несмотря на сокращение экспорта. На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы в Европе достигали 3500 долларов за тысячу кубических метров.На руку рублю и то, что банки стараются минимизировать оборот "токсичной" валюты: берут с клиентов комиссию, усложняют переводы. Это заставляет население избавляться от долларов и евро.Объем операций с долларом на Московской бирже значительно упал. Для сравнения: 15 февраля таких сделок было на 405,8 миллиарда рублей, 15 июля — 119,4 миллиарда.Россияне переводят сбережения в альтернативную валюту, главным образом — юань.Раньше такие экзотичные депозиты предлагали не более десяти кредитных организаций. Теперь — массово.Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров полагает, что траекторию рубля определят в первую очередь внутренние условия — решения регулятора и правительства. А внешние — ограничение импорта, высокие цены на нефть — исключают резкое падение.При нынешней геополитической нестабильности возможно движение как вверх, так и вниз. Согласно консенсус-прогнозу, осенью доллар может подняться до 63-65 рублей, евро — до 64-65.Большинство специалистов предсказывают постепенное ослабление нацвалюты. "В интересах бюджета и при условии восстановления импорта — до десяти процентов", — предупреждает Аяз Алиев, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.Таким образом, доллар понемногу приблизится к 70 рублям, как требует казна. А если к 2023-му восстановится торговый баланс и "недружественным" нерезидентам вернут доступ к российским активам, возможен взлет до 90-100.

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