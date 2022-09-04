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ПВО России перехватила три американские ракеты HARM в Херсонской области
ПВО России перехватила три американские ракеты HARM в Херсонской области
Средства ПВО служат для защиты от средств воздушного нападения, уничтожают и перехватывают ракеты, снаряды РСЗО, военные беспилотники. 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T15:22+0300
2022-09-04T15:22+0300
2022-09-04T16:35+0300
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили три противорадиолокационные ракеты "HARM" американского производства в районе населенного пункта Новая Каховка в Херсонской области, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За сутки были поражены три склада боеприпасов, четыре пункта управления, в том числе штаб нацформирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады, 65-й механизированной бригады, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.Минобороны также сообщает, что ВСУ по-прежнему пытаются закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки украинские войска потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.Кроме того, в небе над Николаевской областью российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25.ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и украинский склад боеприпасов в районе ДНР. Было ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.Также 110 боевиков было ликвидировано после огневых ударов по по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в ДНР и Харьковской области. А в районе населенного пункта Курахово в ДНР высокоточными ударами было уничтожено до 50 иностранных наемников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html
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новости, россия, украина, в мире, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, в мире, донбасс, министерство обороны рф
ПВО России перехватила три американские ракеты HARM в Херсонской области
15:22 04.09.2022 (обновлено: 16:35 04.09.2022)
Средства ПВО служат для защиты от средств воздушного нападения, уничтожают и перехватывают ракеты, снаряды РСЗО, военные беспилотники.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили три противорадиолокационные ракеты "HARM" американского производства в районе населенного пункта Новая Каховка в Херсонской области, сообщает
Минобороны России.
Также средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, четыре из них – "HIMARS", три – "Ольха".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За сутки были поражены три склада боеприпасов, четыре пункта управления, в том числе штаб нацформирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады, 65-й механизированной бригады, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.
Минобороны также сообщает, что ВСУ по-прежнему пытаются закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки украинские войска потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.
Кроме того, в небе над Николаевской областью российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25.
ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и украинский склад боеприпасов в районе ДНР. Было ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
Также 110 боевиков было ликвидировано после огневых ударов по по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в ДНР и Харьковской области. А в районе населенного пункта Курахово в ДНР высокоточными ударами было уничтожено до 50 иностранных наемников.