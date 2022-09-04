https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/pvo-rossii-perekhvatila-tri-amerikanskie-rakety-harm-v-khersonskoy-oblasti-1041320349.html

ПВО России перехватила три американские ракеты HARM в Херсонской области

ПВО России перехватила три американские ракеты HARM в Херсонской области

Средства ПВО служат для защиты от средств воздушного нападения, уничтожают и перехватывают ракеты, снаряды РСЗО, военные беспилотники. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T15:22+0300

2022-09-04T15:22+0300

2022-09-04T16:35+0300

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили три противорадиолокационные ракеты "HARM" американского производства в районе населенного пункта Новая Каховка в Херсонской области, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За сутки были поражены три склада боеприпасов, четыре пункта управления, в том числе штаб нацформирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады, 65-й механизированной бригады, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.Минобороны также сообщает, что ВСУ по-прежнему пытаются закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки украинские войска потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.Кроме того, в небе над Николаевской областью российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25.ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и украинский склад боеприпасов в районе ДНР. Было ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.Также 110 боевиков было ликвидировано после огневых ударов по по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в ДНР и Харьковской области. А в районе населенного пункта Курахово в ДНР высокоточными ударами было уничтожено до 50 иностранных наемников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/rossiyskie-voyska-unichtozhili-rszo-himars-na-territorii-dnr-1041312074.html

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