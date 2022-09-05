https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/glavy-gudautskikh-sel-pozhalovalis-vlastyam-na-zakladchikov-narkotikov-1041334035.html

Главы гудаутских сел пожаловались властям на закладчиков наркотиков

Главы гудаутских сел пожаловались властям на закладчиков наркотиков

Жители сел Гудаутского района обеспокоены частым появлением на их территориях большего количества автомобилей с незнакомыми людьми. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T13:40+0300

2022-09-05T13:40+0300

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ГУДАУТА, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Главы гудаутских сел пожаловались властям на закладчиков наркотиков и попросили милицию принять меры во время совещания в районной администрации в понедельник, 5 сентября.Начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба сказал, что разделяет беспокойство граждан, и сотрудники милиции борются с этим явлением. При этом он попросил глав и жителей сел своевременно сообщать им о подобных случаях, для того чтобы оперативники могли быстро реагировать."Мы одни не справимся с этой проблемой. Нам нужна ваша помощь. Если кто-то увидел что-то подобное, сообщайте. Мы будем реагировать. По наблюдениям наших оперативных групп, в основном это происходит в селах Абгархук, Аацы и Звандрипш", - уточнил Гицба.По его информации, за последние два месяца закладкой наркотиков в основном занимались гастарбайтеры из Средней Азии и туристы из России.Гицба отметил, что у местной милиции нет возможности ежедневно объезжать все села района. В связи с этим, для более эффективной борьбы с распространением наркотических средств, он предложил звонить ему напрямую.Начальник РОВД отчитался руководству администрации Гудаутского района о криминогенной обстановке за последние 15 дней. За это время было совершено две кражи, одна из которых уже раскрыта, установлено три факта незаконного оборота наркотиков и один факт незаконного ношения оружия. Также в районе произошло десять ДТП, одно из них - с одним летальным исходом.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/grazhdanin-i-nachalnik-amichba-o-prigovorakh-za-narkotiki-i-rezonansnykh-delakh-v-abkhazii-1041005064.html

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