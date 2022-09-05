https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/kommunalschiki-gudautskogo-rayona-zayavili-chto-svalka-v-sele-alakhadzkhy-perepolnena-1041334504.html
Коммунальщики Гудаутского района заявили, что свалка в селе Алахадзы переполнена
Коммунальщики Гудаутского района заявили, что свалка в селе Алахадзы переполнена
Мусор из Гудаутского района стали вывозить на свалку в селе Алахадзы с 2017 года после акций протеста жителей села Куланырхуа. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T15:20+0300
2022-09-05T15:20+0300
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ГУДАУТА, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Свалка в селе Алахадзы переполнена и представляет опасность, сказал на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симсим.По его мнению, вопрос о вывозе бытовых отходов вместо Алахадзы на Галский полигон может встать совсем скоро. Но это обойдется районному бюджету существенно дороже, так как необходимо будет подготовить площадку для предварительного сбора мусора и закупить самосвалы.Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба подчеркнула, что проблемы с утилизацией бытовых отходов наряду с отсутствием очистных сооружений – это стратегические вопросы государства в контексте экологии.Она уверена, что в Абхазии обязательно нужно строить мусороперерабатывающий завод и сортировочные пункты.Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После Отечественной войны народа Абхазии она стала неконтролируемо расти и значительно увеличилась. Полигон занимает около двадцати гектаров земли и уже много лет из-за частых пожаров доставляет неудобства жителям близлежащих сел.Сейчас мусор на эту свалку свозят со всего Гагрского района. После того, как в 2017 году жители села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/genpodryadchik-utochnil-sroki-nachala-ekspluatatsii-musornogo-poligona-v-katsikyte-1038733009.html
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абхазия, гудаутский район, новости
Коммунальщики Гудаутского района заявили, что свалка в селе Алахадзы переполнена
15:20 05.09.2022 (обновлено: 15:54 05.09.2022)
Мусор из Гудаутского района стали вывозить на свалку в селе Алахадзы с 2017 года после акций протеста жителей села Куланырхуа.
ГУДАУТА, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Свалка в селе Алахадзы переполнена и представляет опасность, сказал на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симсим.
"На свалке работает две единицы техники, но проблема в том, что уже некуда девать мусор. Отходы никто не сортирует. Их просто закапывают, и при любом возгорании тушить это невозможно. Когда в последний раз было возгорание, произошли серьезные взрывы накопившихся под землей газов от разложений", – отметил Симсим.
По его мнению, вопрос о вывозе бытовых отходов вместо Алахадзы на Галский полигон может встать совсем скоро. Но это обойдется районному бюджету существенно дороже, так как необходимо будет подготовить площадку для предварительного сбора мусора и закупить самосвалы.
Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба подчеркнула, что проблемы с утилизацией бытовых отходов наряду с отсутствием очистных сооружений – это стратегические вопросы государства в контексте экологии.
Она уверена, что в Абхазии обязательно нужно строить мусороперерабатывающий завод и сортировочные пункты.
Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар.
После Отечественной войны народа Абхазии она стала неконтролируемо расти и значительно увеличилась. Полигон занимает около двадцати гектаров земли и уже много лет из-за частых пожаров доставляет неудобства жителям близлежащих сел.
Сейчас мусор на эту свалку свозят со всего Гагрского района. После того, как в 2017 году жители села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.