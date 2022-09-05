https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/kommunalschiki-gudautskogo-rayona-zayavili-chto-svalka-v-sele-alakhadzkhy-perepolnena-1041334504.html

Коммунальщики Гудаутского района заявили, что свалка в селе Алахадзы переполнена

Коммунальщики Гудаутского района заявили, что свалка в селе Алахадзы переполнена

Мусор из Гудаутского района стали вывозить на свалку в селе Алахадзы с 2017 года после акций протеста жителей села Куланырхуа. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T15:20+0300

2022-09-05T15:20+0300

2022-09-05T15:54+0300

в абхазии

абхазия

гудаутский район

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032322759_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_e6aa7d9b2b3dd899bad4543eefc44c42.jpg

ГУДАУТА, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Свалка в селе Алахадзы переполнена и представляет опасность, сказал на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симсим.По его мнению, вопрос о вывозе бытовых отходов вместо Алахадзы на Галский полигон может встать совсем скоро. Но это обойдется районному бюджету существенно дороже, так как необходимо будет подготовить площадку для предварительного сбора мусора и закупить самосвалы.Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба подчеркнула, что проблемы с утилизацией бытовых отходов наряду с отсутствием очистных сооружений – это стратегические вопросы государства в контексте экологии.Она уверена, что в Абхазии обязательно нужно строить мусороперерабатывающий завод и сортировочные пункты.Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После Отечественной войны народа Абхазии она стала неконтролируемо расти и значительно увеличилась. Полигон занимает около двадцати гектаров земли и уже много лет из-за частых пожаров доставляет неудобства жителям близлежащих сел.Сейчас мусор на эту свалку свозят со всего Гагрского района. После того, как в 2017 году жители села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/genpodryadchik-utochnil-sroki-nachala-ekspluatatsii-musornogo-poligona-v-katsikyte-1038733009.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

абхазия

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гудаутский район, новости