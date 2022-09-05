https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/politolog-beslan-khagba-amerikanskie-laboratorii-predstavlyayut-bolshuyu-ugrozu-1041340470.html
Политолог Беслан Хагба: американские лаборатории представляют большую угрозу
Политолог Беслан Хагба: американские лаборатории представляют большую угрозу
Американские власти намерены перенести лаборатории из Украины в другие страны Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T19:37+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Американские биологические лаборатории, которые расположены у границ России, представляют большую угрозу, сказал в интервью радио Sputnik политолог Беслан Хагба.По его мнению, исследования, которые проводятся в этих лабораториях, могут иметь целью создание биологического оружия. Во времена холодной войны, несмотря на большую напряженность между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, стороны не допускали возможности разработок и использования биологического и химического оружия, отметил Хагба."Тогда лаборатории были и у Советского Союза, но их хорошо контролировали. В советское время в Армении были институт микробиологии, он считался самым передовым институтом в этой области. После развала СССР американские ученые стали там проводить исследования в области биологии", – сказал политолог.Также он напомнил, Россия неоднократно призывала закрыть биологическую лабораторию Лугара в Грузии. По его словам, все крупные державы мира должны прийти к соглашению о том, что любые разработки химического и биологического оружия недопустимы, так как это может привести к трагическим последствиям для всего человечества.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США потратили более 250 миллионов долларов на биолаборатории на Украине,.По его словам, что болезни, которые изучались в лабораториях, не соответствуют проблемам здравоохранения Украины: вместо кори, туберкулеза и СПИДа исследовались чума, холера, хантавирусы. Более того, деятельность лабораторий заметно ухудшила ситуацию на территории страны.Минобороны России еще раз призвало мировое сообщество создать юридически обязывающий механизм проверки соблюдения условий Конвенции о биологическом оружии, в том числе расследовать инциденты силами Совета Безопасности ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/minoborony-rossii-rasskazalo-skolko-ssha-potratili-na-biolaboratorii-na-ukraine-1041314332.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/v-rossii-obnarodovali-novye-dannye-ob-opytakh-ssha-nad-zhitelyami-ukrainy-1039057235.html
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Политолог Беслан Хагба: американские лаборатории представляют большую угрозу
Американские власти намерены перенести лаборатории из Украины в другие страны Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik.
Американские биологические лаборатории, которые расположены у границ России, представляют большую угрозу, сказал в интервью радио Sputnik
политолог Беслан Хагба.
По его мнению, исследования, которые проводятся в этих лабораториях, могут иметь целью создание биологического оружия.
"Хочу напомнить, что существует международная конвенция Организации Объединенных Наций, которая запрещает разработку биологического и химического оружия и которую подписали все члены ООН. Но когда ситуация в мире накаляется и существует такое противостояние, появляются подобного рода лаборатории", – подчеркнул эксперт.
Во времена холодной войны, несмотря на большую напряженность между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, стороны не допускали возможности разработок и использования биологического и химического оружия, отметил Хагба.
"Тогда лаборатории были и у Советского Союза, но их хорошо контролировали. В советское время в Армении были институт микробиологии, он считался самым передовым институтом в этой области. После развала СССР американские ученые стали там проводить исследования в области биологии", – сказал политолог.
Также он напомнил, Россия неоднократно призывала закрыть биологическую лабораторию Лугара в Грузии. По его словам, все крупные державы мира должны прийти к соглашению о том, что любые разработки химического и биологического оружия недопустимы, так как это может привести к трагическим последствиям для всего человечества.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США потратили более 250 миллионов долларов на биолаборатории на Украине,.
По его словам, что болезни, которые изучались в лабораториях, не соответствуют проблемам здравоохранения Украины: вместо кори, туберкулеза и СПИДа исследовались чума, холера, хантавирусы. Более того, деятельность лабораторий заметно ухудшила ситуацию на территории страны.
Минобороны России еще раз призвало мировое сообщество создать юридически обязывающий механизм проверки соблюдения условий Конвенции о биологическом оружии, в том числе расследовать инциденты силами Совета Безопасности ООН.