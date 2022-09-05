https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/telefony-v-shkolakh-abkhazii-kak-gadzhety-vliyayut-na-uchebnyy-protsess-1041324086.html

Телефоны в школах Абхазии: как гаджеты влияют на учебный процесс

Телефоны в школах Абхазии: как гаджеты влияют на учебный процесс

С большой общей проблемой – гаджетами на уроках, учителя борются по-разному. В Абхазии дети во время уроков складывают телефоны на отдельные полочки, а в... 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T09:00+0300

2022-09-05T09:00+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Наличие телефонов у учеников в классах очень мешает проведению уроков, сказала в интервью радио Sputnik завуч начальных классов сухумской средней школы №3 Татьяна Инапшба.В сухумской средней школе №3 перед началом урока ученики складывают свои телефоны на специальные полочки. В условиях отсутствия гаджетов дети не отвлекаются, и у них есть возможность лучше усвоить тему урока, отмечает Инапшба."Телефоны переводятся на беззвучный режим, и мы не даем детям отвечать на звонки, кто бы ни звонил. У учителя есть возможность спокойно провести урок, не отвлекаясь. А так, телефоны, конечно, есть у всех, так как родители хотят знать, где находится их ребенок", – сказала завуч.Оценивая инициативу Министерства просвещения России о запрете использования телефонов во время уроков, психолог Анжела Ладария сказала, что во время учебного процесса смартфоны не нужны."Это действительно мешает. Да, в смартфонах есть польза, потому что можно найти какой-то материал для образовательного момента, но дети на уроках явно этого не делают. В основном это переписки в социальных сетях и так далее, поэтому это естественно мешает учебному процессу. Мы не можем лишить детей связи с родителями, поэтому есть разные способы, например, простейшие телефоны, так называемые "фонарики", чтобы дети были в зоне доступа родителей", – сказала она.Ладария добавила, что педагоги могут также принять на вооружение такой вариант – перед началом урока отбирать у детей телефоны и возвращать их после того, как прозвенит звонок."Ограничивать детей от смартфонов нужно, особенно если они маленькие. Это большая нагрузка для глаз ребенка, поэтому еще и этот момент нужно учитывать. Нужно находить подход к своему ребенку, договариваться", – отметила Ладария.Запрет на использование телефонов в российских школах вступил в силу с этого года. Объявляя об этом, глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что меры были приняты из-за того, что мобильные телефоны мешают учебному процессу и отвлекают детей от получения знаний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/pervyy-zvonok-den-znaniy-v-sukhume--1041271710.html

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