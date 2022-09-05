https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-natsformirovaniya-kraken-na-ukraine-1041334328.html

ВКС России уничтожили пункт дислокации нацформирования "Кракен" на Украине

ВКС России уничтожили пункт дислокации нацформирования "Кракен" на Украине

Военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T14:16+0300

2022-09-05T14:16+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в районе Харькова, сообщает Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ, 48 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 152-х районах, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и пусковую установку РСЗО "HIMARS" в Харьковской области.Кроме того, сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ.Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2" и четыре противорадиолокационные ракеты "HARM", перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS", "Ураган" и "Ольха".На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ за сутки потеряли 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих. Также ударами высокоточного оружия были поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады, сбит самолет Ми-8, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня "HIMARS"

https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/pvo-rossii-perekhvatila-tri-amerikanskie-rakety-harm-v-khersonskoy-oblasti-1041320349.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html

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