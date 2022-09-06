https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/prervannaya-tishina-otkrytie-festivalya-organnye-vechera-v-pitsunde-1041358570.html

Прерванная тишина: открытие фестиваля "Органные вечера в Пицунде"

Прерванная тишина: открытие фестиваля "Органные вечера в Пицунде"

На VIII международном фестивале "Органные вечера в Пицунде" выступят абхазские и российские исполнители с 5 по 10 сентября. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T15:32+0300

2022-09-06T15:32+0300

2022-09-06T15:33+0300

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О том, какую программу подготовили организаторы и музыканты для зрителей фестиваля, какая многолетняя история стоит за этим, и как ценители классической музыки приняли их выступления, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Спустя два годаФестиваль "Органные вечера в Пицунде" впервые после Отечественной войны народа Абхазии открылся в концертном зале пицундского храма в 2012 году и стал традиционным. Он проводился ежегодно, пока во всем мире не объявили пандемию коронавируса, которая на два года приостановила проведение этого яркого для Абхазии культурного события. После двухлетней тишины пицундский патриарший собор вновь распахнул свои двери для артистов и зрителей фестиваля, который будет проходить с 5 по 10 сентября.Открытие было назначено на 20:00 в понедельник. Солнце уступило место луне на небосводе. Во дворе храма собирались люди, которые успели приобрести билеты. Многие подходили к кассе с надеждой, что вывеска "билетов нет" – лишь условность. Одна молодая пара из России даже пыталась выйти на перекупщиков, но их старания тоже не увенчались успехом.Меломаны стали занимать свои места в концертном зале, приглушенный свет придавал атмосферу таинственности. На стенах храма с многовековой историей частично сохранились фрески, а также изображение Иисуса Христа и библейских сцен на внутренней части купола. На главной сцене стоял рояль, напротив – величественный и единственный в Абхазии орган.Зрители спешили скорее погрузиться в мир классической музыки. Не дожидаясь заявленного времени начала фестиваля, раздались громкие аплодисменты.На сцену вышла конферансье Диана Чагава, которая поприветствовала гостей фестиваля и рассказала историю его возникновения. Она напомнила, что с 1977 по 1992 годы в стенах храма ежегодно проходил международный фестиваль органной музыки, начало которому положил российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского Леонид Ройзман. Он также был одним из тех людей, благодаря которому в храме появился орган.Проведение фестиваля пришлось прервать в 1992 году, когда в Абхазии началась война с Грузией. "Органные вечера в Пицунде" сохраняли молчание вплоть до 2012 года, пока Народная артистка Абхазии и первая органистка республики Марина Шамба не сумели возродить фестиваль.Шамба была заявлена в программе концерта-открытия, но в связи с плохим самочувствием она не смогла выступить. Конферансье зачитала приветственное письмо от нее.На церемонии открытия присутствовали министр культуры Абхазии Даур Кове и глава администрации Пицунды Руслан Хунцария. Кове отметил, что у фестиваля давнейшая история и выразил уверенность в том, что все присутствующие в зале получат удовольствие от концерта. Он пожелал участникам благодарного зрителя, а зрителям положительных эмоций.Концерт и зрителиОфициальная часть завершилась. На сцену вышли музыканты и певцы. Программа первого дня фестиваля состояла из выступлений Заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гаделия, органистки Московского римско-католического собора Марины Амельченко, кандидата искусствоведения, лауреата премии правительства Москвы и международных конкурсов Елены Симоньянц и солистки Абхазской госфилармонии Кристины Эшба.Все композиции сопровождались игрой на органе в исполнении Луки Гаделия. Одиннадцатиметровый инструмент с металлическими трубами появился в храме более 40 лет назад. На панелях органа десятки кнопок, тумблеров с горящими лампами, три небольших вентилятора, справа от маэстро – зеркало, чтобы музыкант мог видеть, что происходит на сцене.Артисты представили ценителям классического искусства произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучо Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Джорджа Гершвина. В зале царила абсолютная тишина. Зрители с упоением вслушивались в каждую ноту и каждое слово, произнесенное вокалисткой Кристиной Эшба. Ее исполнение "Аве Мария" в интерпретации композитора Уильяма Гомеса некоторых даже заставило прослезиться.Пожелания артистам министра культуры о благодарном зрителе были услышаны. Меломаны после выступлений одаривали музыкантов не только овациями, но также восторженными "браво".Вишенкой на торте стала игра в "четыре руки" Луки Гаделия на органе и Елены Симоньянц на рояле рапсодии в стиле блюз. Полуторачасовой концерт пролетел как один миг.Зрительница Ольга из Москвы призналась, что давно мечтала побывать на органном концерте, но сделать ей это еще не удавалось. В Абхазии же все звезды сошлись.В восторге от выступления вокалистки Кристины Эшба осталась туристка из Ростова-на-Дону Наталья. Больше всего ей понравилась композиция "Аве Мария" в исполнении абхазской артистки.Историк, гид-экскурсовод Давид Канделаки, чья группа посетила открытие фестиваля в Пицунде, поделился своими наблюдениями о том, что многие россияне готовы приезжать в Абхазию только ради таких концертов."Для них органная музыка – это воспоминания о советском времени, когда эта музыка звучала чаще. Мне часто звонят уточнить, будут ли такие концерты, когда именно, и просят помочь туда попасть. Для многих побывать на таком событии – это святое, так как орган стоит в знаменитом пицундском патриаршем соборе", – рассказал он.Вечер по плануГлавные герои вечера тоже не скупились на эмоции и поделились своими впечатлениями от концерта. Для органистки Елены Симоньянц этот фестиваль особенный, так как свой сольный концерт она посвятит первому педагогу по игре на органе Сергею Диденко.По ее ощущениям, на концерте не было случайных людей среди публики. Это она поняла из того, как публика слушала выступления, как она сохраняла тишину, встречала и провожала артистов.Несмотря на плотный график, Симоньянц удалось осмотреть Пицунду и даже искупаться в море. Она надеется, что после сольного концерта ей представится возможность посетить хотя бы основные достопримечательности Абхазии.Органистка Московского римско-католического собора Марина Амельченко подготовила насыщенную программу для фестиваля в Пицунде. В нее вошли композиции разного периода и стиля – барокко, романтические сочинения, импровизации на церковный григорианский хорал.Амельченко впервые участвует в фестивале "Органные вечера в Пицунде", но с Абхазией она знакома с детства. По ее воспоминаниям, она с родителями отдыхала в Сухуме, и ей запомнились столичная набережная, а также Обезьяний питомник. Вокалистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба призналась, что за два года успела соскучиться по этому фестивалю."Это большое событие для нашей Пицунды и нашего инструмента, когда приезжают прекрасные профессионалы со всей страны и из-за границы. Мы рады, что эта добрая традиция наконец возобновилась", – сказала Эшба.Что касается открытия фестиваля, добавила она, все прошло по плану. Чувствовались торжественная обстановка и теплое отношение со стороны публики.Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, фестиваль в этом году должен был стать юбилейным - десятым по счету, но из-за пандемии коронавируса в последние два года он не проводился."Помню наш первый фестиваль. Он был очень торжественным, так как это было некое обновление того фестиваля, который проходил в 1970-х годах. Программа была очень насыщенной. Выступали не только органисты, но и хоровая капелла, камерный оркестр. Насколько помню, я выступал с сольной программой", - поделился Гаделия.Он также добавил, что программа фестиваля каждый год разная и при этом организаторам и музыкантам удается сохранить заданную в прошлом высокую планку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/festival-organnye-vechera-otkrylsya-v-pitsunde-1041342564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201101/Pitsundskom-organu-45-let-interesnye-fakty-o-muzykalnom-instrumente-1025474367.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/gadeliya-o-muzykalnom-sezone-v-pitsundskom-khrame-nasyschennyy---1040565418.html

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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