https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/festival-organnye-vechera-otkrylsya-v-pitsunde-1041342564.html

Фестиваль "Органные вечера" открылся в Пицунде

Фестиваль "Органные вечера" открылся в Пицунде

XIII фестиваль "Органные вечера" будет проходить в Пицундском храме с 5 по 10 сентября. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

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ПИЦУНДА, 5 сен - Sputnik, Бадри Есиава. XIII фестиваль "Органные вечера" открылся в Пицунде в понедельник, 5 сентября, передает корреспондент Sputnik.На церемонии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове, который поздравил артистов и зрителей со значимым событием.Конферансье Диана Чагава напомнила об истории фестиваля, который стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. Его инициатором был российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, следивший за установкой органа в пицундском храме, Леонид Ройзман.После начала войны фестиваль какое-то время не проводился, пока Народная артистка Абхазии и первая органистка республики Марина Шамба не стала инициатором возрождения этой культурной традиции.По состоянию здоровья Шамба не смогла присутствовать на открытии фестиваля, но направила приветственное письмо в адрес артистов и зрителей."За минувшие годы наш фестиваль занял прочное место в культурной жизни Абхазии и подарил нам всем множество прекрасных вечеров. Безумно приятно осознавать, что с каждым годом фестиваль расширяется, пополняется список участников, мастеров из Абхазии и со всего мира, а аудитория становится более чуткой и обширной",- в частности, говорилось в ее обращении.Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, фестиваль в этом году должен был стать юбилейным - десятым по счету, но из за пандемии коронавируса в последние две года он не проводился."Помню наш первый фестиваль. Он был очень торжественным, так как это было некое обновление того фестиваля, который проходил в 1970-х годах. Программа была очень насыщенной. Выступали не только органисты, но и хоровая капелла, камерный оркестр. Насколько помню, я выступал с сольной программой",- поделился Гаделия.Он также добавил, что программа фестиваля каждый год разная и при этом организаторам и музыкантам удается сохранить заданную в прошлом высокую планку.Органист Московского римско-католического собора Марина Амельченко впервые стала участницей фестиваля в Пицунде. Она подчеркнула, что приехала в Абхазию с тщательно подготовленной программой, в которую вошли композиции Баха, сочинения романтического периода и музыка, напрямую связанная с каталитической церковной традицией."При подготовке программы я основывалось на том, что, прежде всего, должна быть красивая и доступная музыка. Думаю, что классика мировой музыка не оставит равнодушным никого. Сочинениям уже более эпохи, надеюсь, также откроют новую страничку в знаниях слушателей",- отметила она.По мнению Амельченко, акустика пицундского зала идеально подходит для подобных концептов, а установленный там духовой орган - это редкий инструмент, которых даже в России немного - всего несколько штук."Органные вечера в Пицунде" будут проходить с 5 по 10 сентября. В фестивале принимают участие десять исполнителей из Абхазии и России, среди которых Народные и Заслуженные артисты, Заслуженные деятели искусств, лауреаты и обладатели первых премий международных конкурсов, члены Союза композиторов России.

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