https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/prazdnik-v-rabote-gendirektor-agtrk-irina-agrba-otmechaet-yubiley-1041442893.html

Праздник в работе: гендиректор АГТРК Ирина Агрба отмечает юбилей

Праздник в работе: гендиректор АГТРК Ирина Агрба отмечает юбилей

Гендиректор Абхазской Государственной телерадиокомпании Ирина Агрба родилась в селе Гуп Очамчырского района 10 сентября 1962 года. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T17:40+0300

2022-09-10T17:40+0300

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Гендиректор АГТРК, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета Ирина Агрба отмечает 10 сентября юбилей.В беседе с корреспондентом Sputnik Агрба призналась, что праздновать свой День рождения она не будет и проведет его дома за дистанционной работой.С раннего утра в адрес именинницы стали поступать не только поздравительные сообщения и звонки от родственников, друзей и коллег, но и букеты цветов.Ректор Абхазского Государственного университета Алеко Гварамия поздравил Ирину Агрба на официальной странице учреждения и пожелал ей от всего коллектива и студентов крепкого здоровья, долгих лет плодотворной деятельности, успехов в работе и благополучия.Сама Агрба относится к собственным Дням рождения и даже юбилеям спокойно. Она отметила, что не любит привлекать к себе повышенное внимание."У меня есть один близкий человек, который говорит, что я чуть ли не теряю сознание, когда за меня поднимают тост. Не могу сказать, что я прям теряю сознание, но мне кажется, что меня и так много. Нужно создавать общие праздники. Личные праздники я не признаю, но на чужие дни рождения и юбилеи я хожу с удовольствием и искренне поздравляю", - поделилась она.Самыми счастливыми днями в своей жизни юбиляр назвала рождения детей – сына Эраста и дочери Ярны. Ирина Агрба также подчеркнула, что все свое время и силы она тратит на усовершенствование работы возглавляемого ею телевидения. За последние годы были запущены новые передачи, рубрики и эта работа не останавливается.По словам юбиляра, коллектив компании старается обновить сетку вещания проектами, которые интересны зрителям с упором на развитие абхазского языка.В пример новых успешных проектов Агрба привела передачу "Абхазские сказки". Она надеется, что этот небольшой проект будет способствовать защите и развитию государственного языка.Еще одной из последних передач, которая нашла отклик среди зрителей, Агрба назвала "В наше время". Идея выпусков в том, что гости из числа старшего поколения приходят в студию и рассказывают о том, какую они прожили жизнь, о прошлом Абхазии и рассуждают о настоящем."Таким образом, мы пытаемся сохранить больше информации для архива и чтобы молодежь знала, как тогда жили люди, какие у них были ценности. У передачи хорошие просмотры. Люди ждут ее, звонят в редакцию. Оказалось, что и такой проект востребован. Старшее поколение нельзя забывать. Его надо любить и заботиться о нем", - уверена она.Ирина Агрба родилась в 1962 году в Ткуарчале, окончила в 1978 году Гупскую среднюю школу. С 1992 по 1993 годы была редактором и ведущей русской редакции новостей на Абхазском государственном радио. С 1989 по настоящее время – преподаватель, доцент кафедры истории России исторического факультета Абхазского государственного университета.В 2003–2004 годы она возглавляла Сухумскую городскую организацию общественно-политического движения "Айтайра".С 2007 по 2012 годы – депутат, вице-спикер Народного собрания–Парламента Республики Абхазия. В 2005–2014 годы – телеведущая АГТРК, автор ряда телевизионных проектов, в том числе "Аргама", "Кафедра", "Аибашьра анцоз".Агрба возглавила АГТРК в июле 2020 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/bzhaniya-pozdravil-abkhazskoe-televidenie-s-dnem-osnovaniya-1036218849.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/deyatelnost-rossii-v-abkhazii-v-sputnik-rasskazali-o-novom-konkurse-dlya-zhurnalistov-1041227005.html

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