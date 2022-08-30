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Деятельность России в Абхазии: в Sputnik рассказали о новом конкурсе для журналистов

Деятельность России в Абхазии: в Sputnik рассказали о новом конкурсе для журналистов

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказали о журналистском конкурсе, принять участие в котором смогут как профессионалы, так и любители. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T17:20+0300

2022-08-30T17:20+0300

2022-08-30T17:29+0300

пресс-центр

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В этом году конкурс проводится впервые, его организатор – представительство Россотрудничества в Абхазии. Цель конкурса – повышение интереса широких слоев общества к взаимодействию и сотрудничеству между Россией и Абхазией.Бадрак Авидзба, SputnikПервый конкурсКонкурс среди журналистов Абхазии стартовал 19 августа. В нем могут принять участие репортеры, журналисты, студенты, блогеры, видеографы, фоторепортеры и колумнисты из всех районов республики. Конкурсные работы будут приниматься до 16 сентября включительно, а итоги планируют подвести 23 сентября."Для того, чтобы в истории что-то осталось, думаю, что сильнее слова ничего нет. Не зря же говорят, что то, что написано пером, не вырубишь топором. С одной стороны, вроде как избитая фраза, но с другой стороны ты реально понимаешь, что это действительно очень важно", – рассказал руководитель представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов.Призы, которые получат победители конкурса, Федотов не назвал, однако отметил, что все останутся довольны. Он также добавил, что участники конкурса останутся "в поле зрения" Россотрудничества, их будут приглашать на мероприятия и даже отправлять на стажировки в Россию в рамках программы "Новое поколение".Об интересе к конкурсуКуратор конкурса "Взгляд 2022" Руслана Гегредава рассказала, что в состав жюри журналистского состязания вошли люди, давно работающие в этой сфере. В их числе гендиректор Абхазской Гостелерадиокомпании Ирина Агрба, руководитель информагентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба, заведующий кафедрой журналистики АГУ Гурам Амкуаб, директор Государственного информагентства "Апсныпресс" Манана Гургулия.Она добавила, что многие представители СМИ, в том числе и районных, уже выказали желание принять участие в конкурсе, и добавила, что на суд жюри можно отправить работу, опубликованную в 2022 году.При этом председатель жюри Ирина Агрба заметила, что рамки проведения конкурса очень сжаты, поэтому не все, кто захочет принять в нем участие, смогут это сделать."Сроки, которые обозначены, очень сжаты, и быстро сориентироваться будет тяжело, даже таким СМИ, как наш канал, "Апсныпресс", "Абаза-ТВ" и так далее. Мы вроде бы все время работаем в этом ключе, но именно сконцентрированно работать по данной теме, такой задачи не стояло. Это одно из направлений нашей работы, но журналисты-профессионалы понимают, насколько это серьезно", – сказала Агрба.Мнение о том, что сроки подачи конкурсных работ следует перенести, высказал и другой член жюри – завкафедрой журналистики Абхазского госуниверситета Гурам Амкуаб. По его словам, сделать так, чтобы студенты смогли успеть подать свои работы до 16 сентября будет проблематично.В ответ Дмитрий Федотов пояснил, что при необходимости сроки приема работ могут быть пересмотрены. Также в рамках пресс-конференции организаторы и члены жюри ответили на вопросы, которые задавали представители российских СМИ.Для участия в конкурсе нужно направить оригинальную авторскую работу, написанную в 2022 году, она может быть как опубликованной ранее, так и не опубликованной в СМИ. Текст можно направить на электронную почту konkurs.rs.gov@mail.ru вместе с конкурсной заявкой или принести в офис Россотрудничества, расположенный в Сухуме по адресу улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.

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