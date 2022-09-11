https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/ekspert-rasskazala-chto-podderzhit-ekonomiku-v-usloviyakh-sanktsiy-1041452742.html

Эксперт рассказала, что поддержит экономику в условиях санкций

Эксперт рассказала, что поддержит экономику в условиях санкций

Эксперт считает, что в новых условиях продолжится сокращение роли сырьевого сектора экономики. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T18:18+0300

2022-09-11T18:18+0300

2022-09-11T18:18+0300

россия

экономика

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Для трансформации российской экономики необходимо повысить долю высокотехгологичных производств, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на руководителя направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталью Сафину.По мнению Сафиной, в целом в российском секторе наблюдаются положительные тенденции, особенно на фоне спада, случившегося весной. Устойчивость, пояснила Сафина, сохраняется в добыче полезных ископаемых, металлургии, химической промышленности и электроэнергии.При этом, добавила эксперт, из-за санкций и экономического спада страдает машиностроение и производство автомобилей, обработка древесины.После начала специальной военной операции западные страны наложили жесткие санкции на Россию, призванные разрушить российскую экономику и банковскую систему. Правительство России вместе с Центробанком приняло ряд спасательных мер, которые помогли стабилизировать экономическую ситуацию. В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации экономики и нацеленности на создание условий для ее дальнейшего роста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/ekonomist-rasskazal-grozit-li-rossii-retsessiya-1041361459.html

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