https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/ekspert-rasskazala-chto-podderzhit-ekonomiku-v-usloviyakh-sanktsiy-1041452742.html
Эксперт рассказала, что поддержит экономику в условиях санкций
Эксперт рассказала, что поддержит экономику в условиях санкций
Эксперт считает, что в новых условиях продолжится сокращение роли сырьевого сектора экономики. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T18:18+0300
2022-09-11T18:18+0300
2022-09-11T18:18+0300
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4fffbfada53b26a6dc1d38ac694aecd1.jpg
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Для трансформации российской экономики необходимо повысить долю высокотехгологичных производств, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на руководителя направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталью Сафину.По мнению Сафиной, в целом в российском секторе наблюдаются положительные тенденции, особенно на фоне спада, случившегося весной. Устойчивость, пояснила Сафина, сохраняется в добыче полезных ископаемых, металлургии, химической промышленности и электроэнергии.При этом, добавила эксперт, из-за санкций и экономического спада страдает машиностроение и производство автомобилей, обработка древесины.После начала специальной военной операции западные страны наложили жесткие санкции на Россию, призванные разрушить российскую экономику и банковскую систему. Правительство России вместе с Центробанком приняло ряд спасательных мер, которые помогли стабилизировать экономическую ситуацию. В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации экономики и нацеленности на создание условий для ее дальнейшего роста.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/ekonomist-rasskazal-grozit-li-rossii-retsessiya-1041361459.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7811a7486bbbb36c2c60d7fe37a1cb69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика
Эксперт рассказала, что поддержит экономику в условиях санкций
Эксперт считает, что в новых условиях продолжится сокращение роли сырьевого сектора экономики.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Для трансформации российской экономики необходимо повысить долю высокотехгологичных производств, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на руководителя направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталью Сафину.
"В рамках политики импортозамещения должна повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры", — сказала она.
По мнению Сафиной, в целом в российском секторе наблюдаются положительные тенденции, особенно на фоне спада, случившегося весной. Устойчивость, пояснила Сафина, сохраняется в добыче полезных ископаемых, металлургии, химической промышленности и электроэнергии.
При этом, добавила эксперт, из-за санкций и экономического спада страдает машиностроение и производство автомобилей, обработка древесины.
После начала специальной военной операции западные страны наложили жесткие санкции на Россию, призванные разрушить российскую экономику и банковскую систему.
Правительство России вместе с Центробанком приняло ряд спасательных мер, которые помогли стабилизировать экономическую ситуацию. В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации экономики и нацеленности на создание условий для ее дальнейшего роста.