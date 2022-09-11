https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/putin-obsudil-s-makronom-situatsiyu-na-zaporozhskoy-aes-1041456532.html
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС
Россия и Франция выразили обоюдную готовность к неполитизированному сотрудничеству по вопросу Запорожской АЭС с привлечением МАГАТЭ. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T19:00+0300
2022-09-11T19:00+0300
2022-09-11T20:05+0300
владимир путин
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россия
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запорожская аэс
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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба Кремля.Во время разговора Владимир Путин сообщил своему французскому коллеге о том, что российская сторона прикладывает усилия для защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на Киев для прекращения провокаций.При этом российский президент подчеркнул, что украинские военные совершают военные преступления, обстреливая жилые кварталы Донбасса из оружия, поставленного западными странами.Также главы государств обсудили проблему вывоза украинского зерна и глобальную продовольственную безопасность и условились продолжать диалог по затронутым вопросам.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию в начале сентября и зафиксировала повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Организация призвала достичь договоренности сторон о создании защитной зоны вокруг станции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/magate-prizvalo-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes-1041363718.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-grokhot-snaryadov-1041305283.html
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владимир путин, эмманюэль макрон, россия, франция, запорожская аэс
владимир путин, эмманюэль макрон, россия, франция, запорожская аэс
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС
19:00 11.09.2022 (обновлено: 20:05 11.09.2022)
Россия и Франция выразили обоюдную готовность к неполитизированному сотрудничеству по вопросу Запорожской АЭС с привлечением МАГАТЭ.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции, сообщает
пресс-служба Кремля.
"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями", - говорится в сообщении.
Во время разговора Владимир Путин сообщил своему французскому коллеге о том, что российская сторона прикладывает усилия для защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на Киев для прекращения провокаций.
При этом российский президент подчеркнул, что украинские военные совершают военные преступления, обстреливая жилые кварталы Донбасса из оружия, поставленного западными странами.
Также главы государств обсудили проблему вывоза украинского зерна и глобальную продовольственную безопасность и условились продолжать диалог по затронутым вопросам.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию в начале сентября и зафиксировала повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Организация призвала достичь договоренности сторон о создании защитной зоны вокруг станции.