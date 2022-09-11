https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-vertolet-mi-8-v-dnr-1041453795.html
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Вооруженные силы России ведут специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T14:02+0300
2022-09-11T14:02+0300
2022-09-11T16:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040845056_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d72ca9082cb77b9ff821d331d0b97848.jpg
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара в ДНР, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были уничтожены живая сила и военная техника 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР, 50 военнослужащих и 7 единиц техники 60-й пехотной бригады ВСУ. Поражены были восемь пунктов управления, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах, склады боеприпасов, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.Кроме того, ведомство сообщает, что военно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской обалсти. Поражены живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад, 113-й бригады территориальной обороны, пункт дислокации иностранных наёмников. Общие потери противника составили более 200 человек и 20 единиц техники.Также нанесено поражение ВСУ в Харьковской области - уничтожено более 250 военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.Помимо этого, на Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники.В ведомстве сообщают, что только на двух направлениях - Николаево-Криворожском и Харьковском потери украинских войск составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/minoborony-rossii-voyska-iz-balaklei-i-izyuma-peregruppirovany-na-donetskoe-napravlenie-1041445566.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/kak-vosstanavlivaetsya-volnovakha-1041423920.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040845056_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_912914f78b55e852ff19fc7be9b3e1dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
14:02 11.09.2022 (обновлено: 16:17 11.09.2022)
Вооруженные силы России ведут специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара в ДНР, сообщает
Минобороны России.
Также в воздухе за сутки были сбиты четыре украинских дрона, две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты "HARM", 12 снарядов РСЗО "HIMARS" и девять снарядов РСЗО "Ольха".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были уничтожены живая сила и военная техника 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР, 50 военнослужащих и 7 единиц техники 60-й пехотной бригады ВСУ.
Поражены были восемь пунктов управления, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах, склады боеприпасов, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Кроме того, ведомство сообщает, что военно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской обалсти. Поражены живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад, 113-й бригады территориальной обороны, пункт дислокации иностранных наёмников. Общие потери противника составили более 200 человек и 20 единиц техники.
Также нанесено поражение ВСУ в Харьковской области - уничтожено более 250 военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.
Помимо этого, на Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники.
В ведомстве сообщают, что только на двух направлениях - Николаево-Криворожском и Харьковском потери украинских войск составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.