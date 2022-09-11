https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-vertolet-mi-8-v-dnr-1041453795.html

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Вооруженные силы России ведут специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T14:02+0300

2022-09-11T14:02+0300

2022-09-11T16:17+0300

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара в ДНР, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были уничтожены живая сила и военная техника 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР, 50 военнослужащих и 7 единиц техники 60-й пехотной бригады ВСУ. Поражены были восемь пунктов управления, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах, склады боеприпасов, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.Кроме того, ведомство сообщает, что военно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской обалсти. Поражены живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад, 113-й бригады территориальной обороны, пункт дислокации иностранных наёмников. Общие потери противника составили более 200 человек и 20 единиц техники.Также нанесено поражение ВСУ в Харьковской области - уничтожено более 250 военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.Помимо этого, на Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники.В ведомстве сообщают, что только на двух направлениях - Николаево-Криворожском и Харьковском потери украинских войск составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/minoborony-rossii-voyska-iz-balaklei-i-izyuma-peregruppirovany-na-donetskoe-napravlenie-1041445566.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/kak-vosstanavlivaetsya-volnovakha-1041423920.html

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