https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/kak-vosstanavlivaetsya-volnovakha-1041423920.html

Как восстанавливается Волноваха

Как восстанавливается Волноваха

Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал в городе, который у всех на слуху – в Волновахе, где жилой фонд был разрушен на 85%, а социальные объекты ... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T19:37+0300

2022-09-09T19:37+0300

2022-09-09T19:37+0300

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На дорогах Донбасса не покидает ощущение, что никаких боевых действий тут нет: те же дороги, что под Ростовом и Краснодаром, на многих - свежеуложенный асфальт, какие-то приводит в порядок строительная техника. И такие же поля – скошенная пшеница, дозревшие подсолнухи, пасутся коровы.Здесь жили людиВ глаза бросаются разве что автобусные остановки в цветах российского триколора, а в населенных пунктах, которые попадаются по пути, флаги ДНР и России. Тут уже не ошибешься – это Донбасс.А еще не дают обмануться таблички с названиями сел и городов, которые проскакивает наш автобус с иностранными и российскими журналистами. Многие из населенных пунктов на слуху именно в контексте специальной военной операции. Например, Волноваха, которую, как нам рассказывали местные жители, украинские войска уничтожали, вначале прячась в жилых кварталах, а затем уже отступая. Чтобы не досталась никому.Вот практически уничтоженный дом, уцелели только ворота гаража, на которых крупными буквами написано: "ДЕТИ". Или другая надпись: "ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ" на уцелевшей стене дома, за которой видны лишь руины. Уже не живут, жили.До конца года больница будет готоваПодъезжаем к большой стройке, на которой работает сразу несколько бригад. Дорожные рабочие устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку, взад-вперед катается тяжелая техника – развозит песок, щебенку, стройматериалы. Строители занимаются отделкой сразу нескольких корпусов – укладывают блоки, штукатурят стены, пилят арматуру. А на въезде у КПП висит флаг Чеченской республики и стоит боец спецназа "Ахмат" - стройка находится под надежной охраной."Это наша больница, которая состоит из 10 корпусов. На момент окончания боевых действий она была полностью разрушена – оставались только внешние стены. Не было ни окон, ни крыш, ни внутренних стен. А в данный момент, спустя два с половиной месяца с начала работ, отстраивается уже девять корпусов, один работает в техническом режиме – прямо в нем расположен цех по производству металлопластиковых окон. Все делается на месте", - встречает нас временно исполняющая обязанности директора больницы Ирина Панасенко.Она уточняет, что мы стоим у главного корпуса, в котором будут расположены хирургия вместе с операционными блоками, терапия, диагностика. Чуть дальше откроет двери поликлиника, в которой среди прочего будут проходить профосмотры железнодорожники. Эта больница в прошлой жизни была железнодорожной. Сейчас функция медучреждения изменится, но к железнодорожникам по-прежнему будет особое отношение."Два корпуса пришлось полностью снести – их невозможно было восстановить. Теперь на этом месте будут отстраиваться быстровозводимые здания, - указывает Ирина Панасенко на фундаменты, которые рабочие как раз при нас заливают бетоном. - Там будут флюорография, маммография, КТ. Также дополнительно откроем инфекционный кабинет, клинико-диагностическую лабораторию, стоматологическое отделение".Заметно, что и. о. директора больницы искренне переживает за результат. "Срок сдачи, как сказал губернатор Ямало-ненецкого округа, который курирует стройку, - 31 декабря 2022 года. До конца года ключи от больницы должны передать нам", - говорит Ирина Панасенко.Всех жителей ждем назадСледующая наша встреча - с заместителем главы Волновахи по социальным вопросам Еленой Слесаренко. Она специально приезжает к нам на стройку – здесь безопаснее. Ко вниманию такого большого числа журналистов чиновница еще явно не привыкла – она заметно волнуется."Я занимаюсь восстановлением и жизнеобеспечением нескольких областей - медицины, образования, культуры. Все социально значимые объекты - жилье, здания здравоохранения, образования, культуры, - были максимально разрушены. Спасибо нашим братьям, что помогают восстанавливать все это. Нам помогают Ямало-ненецкий автономный округ, Ростовская и Челябинская области, Москва, Магнитогорск", - отмечает она.По словам Елены Слесаренко, работа сейчас есть у всех оставшихся в городе жителей. Если не по профессии, то на объектах, которые отстраиваются и приводятся в порядок.Никого из жителей власти не оставляют один на один с их проблемами, подчеркивает она. Частное жилье также восстанавливается за государственный счет. Единственная проблема – не хватает строителей. Но если жители Волновахи не могут ждать и готовы сами браться за восстановление своей недвижимости, им бесплатно выделяются стройматериалы, отмечает замглавы города."Всех наших жителей, кто выехал, мы ждем назад. И я считаю, они вернутся. Специалисты, которыми гордилась Волноваха и Волновахский район, будут работать также, как это было до боевых действий", - уверенно говорит Елена Слесаренко.И добавляет, что люди уже возвращаются - оформляют пенсии, выплаты на детей, готовы отправлять детей в школы. По всему Волновахскому району школ уцелело мало, но они в сжатые сроки восстанавливаются. Одна школа в самом городе построена фактически с нуля за два месяца. Туда мы и отправляемся.По российским стандартамВокруг Волновахской школы №4 на улице 40 лет Октября кипит работа – укладываются пешеходные дорожки, подготавливается проезжая часть, за забором десятки людей доделывают большую спортивную площадку, занимаются благоустройством территории.Само здание почти полностью готово: в столовой уже устанавливается кухонная техника, в кабинетах есть парты и стулья, в спортзале - весь необходимый инвентарь, в санузлах остается только подключить воду. Руководитель показывает нам все помещения на трех этажах и попутно раздает последние указания рабочим. До сдачи объекта в эксплуатацию остается буквально день.Если бы не знал, что нахожусь в Волновахе, был бы уверен, что объект сдается в Москве – быстро, четко, слаженно, аккуратно. Впрочем, руководитель стройки и большая часть бригады как раз и прибыла из Москвы."Из семи школ в Волновахе осталось три, это одна из них. Она большая – на 960 учеников. В данный момент учиться в две смены не понадобится, места хватит всем детям, - говорит начальник управления образования Волновахского района Надежда Заиченко. - Но в будущем, возможно, придется - люди, к счастью, возвращаются. Причем, многие с территории Украины. Поэтому на 2023 год в планах стоит открытие всех школ, которые были разрушены".Чиновница рассказывает, что в 2020 году в школах района обучалось более четырех тысяч учеников, сейчас около двух тысяч. Но с учетом возвращения семей, администрация не успевает менять сетку – ученики постоянно прибывают. Перспективы радужные."Сейчас мы переходим на российские стандарты образования, срок перехода – пять лет, но, я думаю, сделаем это гораздо быстрее", - подчеркивает Надежда Заиченко. Этим фактом коллеги из стран Евросоюза особенно интересуются.В подтверждение слов чиновницы при нас в школу завозят новые российские учебники для разных классов – "История России", "Русский язык", "Литература", "Биология", "Геометрия", "Информатика", "Экология". И представители администрации города с гордостью их демонстрируют."Родителей устраивает обучение на русском, и нас тоже", - отвечает на вопрос иностранных журналистов Надежда Заиченко.Об этом говорят и другие сотрудники администрации Волновахи, подчеркивая, что в этих краях всегда жили люди, для которых русский язык был родным. Но киевская власть в последние годы пыталась жителей Волновахского района переформатировать, заставив отказаться от корней. Люди терпели долго. Но любому терпению приходит конец.

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