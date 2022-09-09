Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/kak-vosstanavlivaetsya-volnovakha-1041423920.html
Как восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха
Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал в городе, который у всех на слуху – в Волновахе, где жилой фонд был разрушен на 85%, а социальные объекты ... 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T19:37+0300
2022-09-09T19:37+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/09/1041424559_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_75ce0f431070d8b00f171b1ae25f8e4e.jpg
На дорогах Донбасса не покидает ощущение, что никаких боевых действий тут нет: те же дороги, что под Ростовом и Краснодаром, на многих - свежеуложенный асфальт, какие-то приводит в порядок строительная техника. И такие же поля – скошенная пшеница, дозревшие подсолнухи, пасутся коровы.Здесь жили людиВ глаза бросаются разве что автобусные остановки в цветах российского триколора, а в населенных пунктах, которые попадаются по пути, флаги ДНР и России. Тут уже не ошибешься – это Донбасс.А еще не дают обмануться таблички с названиями сел и городов, которые проскакивает наш автобус с иностранными и российскими журналистами. Многие из населенных пунктов на слуху именно в контексте специальной военной операции. Например, Волноваха, которую, как нам рассказывали местные жители, украинские войска уничтожали, вначале прячась в жилых кварталах, а затем уже отступая. Чтобы не досталась никому.Вот практически уничтоженный дом, уцелели только ворота гаража, на которых крупными буквами написано: "ДЕТИ". Или другая надпись: "ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ" на уцелевшей стене дома, за которой видны лишь руины. Уже не живут, жили.До конца года больница будет готоваПодъезжаем к большой стройке, на которой работает сразу несколько бригад. Дорожные рабочие устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку, взад-вперед катается тяжелая техника – развозит песок, щебенку, стройматериалы. Строители занимаются отделкой сразу нескольких корпусов – укладывают блоки, штукатурят стены, пилят арматуру. А на въезде у КПП висит флаг Чеченской республики и стоит боец спецназа "Ахмат" - стройка находится под надежной охраной."Это наша больница, которая состоит из 10 корпусов. На момент окончания боевых действий она была полностью разрушена – оставались только внешние стены. Не было ни окон, ни крыш, ни внутренних стен. А в данный момент, спустя два с половиной месяца с начала работ, отстраивается уже девять корпусов, один работает в техническом режиме – прямо в нем расположен цех по производству металлопластиковых окон. Все делается на месте", - встречает нас временно исполняющая обязанности директора больницы Ирина Панасенко.Она уточняет, что мы стоим у главного корпуса, в котором будут расположены хирургия вместе с операционными блоками, терапия, диагностика. Чуть дальше откроет двери поликлиника, в которой среди прочего будут проходить профосмотры железнодорожники. Эта больница в прошлой жизни была железнодорожной. Сейчас функция медучреждения изменится, но к железнодорожникам по-прежнему будет особое отношение."Два корпуса пришлось полностью снести – их невозможно было восстановить. Теперь на этом месте будут отстраиваться быстровозводимые здания, - указывает Ирина Панасенко на фундаменты, которые рабочие как раз при нас заливают бетоном. - Там будут флюорография, маммография, КТ. Также дополнительно откроем инфекционный кабинет, клинико-диагностическую лабораторию, стоматологическое отделение".Заметно, что и. о. директора больницы искренне переживает за результат. "Срок сдачи, как сказал губернатор Ямало-ненецкого округа, который курирует стройку, - 31 декабря 2022 года. До конца года ключи от больницы должны передать нам", - говорит Ирина Панасенко.Всех жителей ждем назадСледующая наша встреча - с заместителем главы Волновахи по социальным вопросам Еленой Слесаренко. Она специально приезжает к нам на стройку – здесь безопаснее. Ко вниманию такого большого числа журналистов чиновница еще явно не привыкла – она заметно волнуется."Я занимаюсь восстановлением и жизнеобеспечением нескольких областей - медицины, образования, культуры. Все социально значимые объекты - жилье, здания здравоохранения, образования, культуры, - были максимально разрушены. Спасибо нашим братьям, что помогают восстанавливать все это. Нам помогают Ямало-ненецкий автономный округ, Ростовская и Челябинская области, Москва, Магнитогорск", - отмечает она.По словам Елены Слесаренко, работа сейчас есть у всех оставшихся в городе жителей. Если не по профессии, то на объектах, которые отстраиваются и приводятся в порядок.Никого из жителей власти не оставляют один на один с их проблемами, подчеркивает она. Частное жилье также восстанавливается за государственный счет. Единственная проблема – не хватает строителей. Но если жители Волновахи не могут ждать и готовы сами браться за восстановление своей недвижимости, им бесплатно выделяются стройматериалы, отмечает замглавы города."Всех наших жителей, кто выехал, мы ждем назад. И я считаю, они вернутся. Специалисты, которыми гордилась Волноваха и Волновахский район, будут работать также, как это было до боевых действий", - уверенно говорит Елена Слесаренко.И добавляет, что люди уже возвращаются - оформляют пенсии, выплаты на детей, готовы отправлять детей в школы. По всему Волновахскому району школ уцелело мало, но они в сжатые сроки восстанавливаются. Одна школа в самом городе построена фактически с нуля за два месяца. Туда мы и отправляемся.По российским стандартамВокруг Волновахской школы №4 на улице 40 лет Октября кипит работа – укладываются пешеходные дорожки, подготавливается проезжая часть, за забором десятки людей доделывают большую спортивную площадку, занимаются благоустройством территории.Само здание почти полностью готово: в столовой уже устанавливается кухонная техника, в кабинетах есть парты и стулья, в спортзале - весь необходимый инвентарь, в санузлах остается только подключить воду. Руководитель показывает нам все помещения на трех этажах и попутно раздает последние указания рабочим. До сдачи объекта в эксплуатацию остается буквально день.Если бы не знал, что нахожусь в Волновахе, был бы уверен, что объект сдается в Москве – быстро, четко, слаженно, аккуратно. Впрочем, руководитель стройки и большая часть бригады как раз и прибыла из Москвы."Из семи школ в Волновахе осталось три, это одна из них. Она большая – на 960 учеников. В данный момент учиться в две смены не понадобится, места хватит всем детям, - говорит начальник управления образования Волновахского района Надежда Заиченко. - Но в будущем, возможно, придется - люди, к счастью, возвращаются. Причем, многие с территории Украины. Поэтому на 2023 год в планах стоит открытие всех школ, которые были разрушены".Чиновница рассказывает, что в 2020 году в школах района обучалось более четырех тысяч учеников, сейчас около двух тысяч. Но с учетом возвращения семей, администрация не успевает менять сетку – ученики постоянно прибывают. Перспективы радужные."Сейчас мы переходим на российские стандарты образования, срок перехода – пять лет, но, я думаю, сделаем это гораздо быстрее", - подчеркивает Надежда Заиченко. Этим фактом коллеги из стран Евросоюза особенно интересуются.В подтверждение слов чиновницы при нас в школу завозят новые российские учебники для разных классов – "История России", "Русский язык", "Литература", "Биология", "Геометрия", "Информатика", "Экология". И представители администрации города с гордостью их демонстрируют."Родителей устраивает обучение на русском, и нас тоже", - отвечает на вопрос иностранных журналистов Надежда Заиченко.Об этом говорят и другие сотрудники администрации Волновахи, подчеркивая, что в этих краях всегда жили люди, для которых русский язык был родным. Но киевская власть в последние годы пыталась жителей Волновахского района переформатировать, заставив отказаться от корней. Люди терпели долго. Но любому терпению приходит конец.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/minoborony-rossii-voennye-ukrainy-v-nikolaevskoy-oblasti-brosayut-pozitsii-iz-za-poter-1041392041.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/odin-den-iz-zhizni-donetska-reportazh-pod-grokhot-priletov-1041366516.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/desyat-tonn-gumanitarnogo-gruza-otpravil-v-dnr-fond-ashana-1041366150.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/09/1041424559_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0051b308b35cd6fffb90feebe312405d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донбасс, в мире
россия, украина, донбасс, в мире

Как восстанавливается Волноваха

19:37 09.09.2022
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / Алексей Стефанов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал в городе, который у всех на слуху – в Волновахе, где жилой фонд был разрушен на 85%, а социальные объекты - больницы, детские сады, школы и дома культуры уничтожены полностью.
На дорогах Донбасса не покидает ощущение, что никаких боевых действий тут нет: те же дороги, что под Ростовом и Краснодаром, на многих - свежеуложенный асфальт, какие-то приводит в порядок строительная техника. И такие же поля – скошенная пшеница, дозревшие подсолнухи, пасутся коровы.

Здесь жили люди

В глаза бросаются разве что автобусные остановки в цветах российского триколора, а в населенных пунктах, которые попадаются по пути, флаги ДНР и России. Тут уже не ошибешься – это Донбасс.
А еще не дают обмануться таблички с названиями сел и городов, которые проскакивает наш автобус с иностранными и российскими журналистами. Многие из населенных пунктов на слуху именно в контексте специальной военной операции. Например, Волноваха, которую, как нам рассказывали местные жители, украинские войска уничтожали, вначале прячась в жилых кварталах, а затем уже отступая. Чтобы не досталась никому.
После Донецка, в котором много разрушенных домов, но на улицах кипит жизнь, Волноваха кажется вымершей. По обеим сторонам дороги стоят разрушенные частные и многоквартирные дома, посеченные снарядами деревья.
Вот практически уничтоженный дом, уцелели только ворота гаража, на которых крупными буквами написано: "ДЕТИ". Или другая надпись: "ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ" на уцелевшей стене дома, за которой видны лишь руины. Уже не живут, жили.

До конца года больница будет готова

Подъезжаем к большой стройке, на которой работает сразу несколько бригад. Дорожные рабочие устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку, взад-вперед катается тяжелая техника – развозит песок, щебенку, стройматериалы. Строители занимаются отделкой сразу нескольких корпусов – укладывают блоки, штукатурят стены, пилят арматуру. А на въезде у КПП висит флаг Чеченской республики и стоит боец спецназа "Ахмат" - стройка находится под надежной охраной.
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
1/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
2/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
3/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
"Это наша больница, которая состоит из 10 корпусов. На момент окончания боевых действий она была полностью разрушена – оставались только внешние стены. Не было ни окон, ни крыш, ни внутренних стен. А в данный момент, спустя два с половиной месяца с начала работ, отстраивается уже девять корпусов, один работает в техническом режиме – прямо в нем расположен цех по производству металлопластиковых окон. Все делается на месте", - встречает нас временно исполняющая обязанности директора больницы Ирина Панасенко.
Работа подразделений ВДВ ВС РФ под Николаевом - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России: военные Украины в Николаевской области бросают позиции из-за потерь
Вчера, 15:50
Она уточняет, что мы стоим у главного корпуса, в котором будут расположены хирургия вместе с операционными блоками, терапия, диагностика. Чуть дальше откроет двери поликлиника, в которой среди прочего будут проходить профосмотры железнодорожники. Эта больница в прошлой жизни была железнодорожной. Сейчас функция медучреждения изменится, но к железнодорожникам по-прежнему будет особое отношение.
"Два корпуса пришлось полностью снести – их невозможно было восстановить. Теперь на этом месте будут отстраиваться быстровозводимые здания, - указывает Ирина Панасенко на фундаменты, которые рабочие как раз при нас заливают бетоном. - Там будут флюорография, маммография, КТ. Также дополнительно откроем инфекционный кабинет, клинико-диагностическую лабораторию, стоматологическое отделение".
Заметно, что и. о. директора больницы искренне переживает за результат. "Срок сдачи, как сказал губернатор Ямало-ненецкого округа, который курирует стройку, - 31 декабря 2022 года. До конца года ключи от больницы должны передать нам", - говорит Ирина Панасенко.

Всех жителей ждем назад

Следующая наша встреча - с заместителем главы Волновахи по социальным вопросам Еленой Слесаренко. Она специально приезжает к нам на стройку – здесь безопаснее. Ко вниманию такого большого числа журналистов чиновница еще явно не привыкла – она заметно волнуется.
"Я занимаюсь восстановлением и жизнеобеспечением нескольких областей - медицины, образования, культуры. Все социально значимые объекты - жилье, здания здравоохранения, образования, культуры, - были максимально разрушены. Спасибо нашим братьям, что помогают восстанавливать все это. Нам помогают Ямало-ненецкий автономный округ, Ростовская и Челябинская области, Москва, Магнитогорск", - отмечает она.
Один день из жизни Донецка. Репортаж под грохот прилетов - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилетов"
6 сентября, 20:40
По словам Елены Слесаренко, работа сейчас есть у всех оставшихся в городе жителей. Если не по профессии, то на объектах, которые отстраиваются и приводятся в порядок.
Никого из жителей власти не оставляют один на один с их проблемами, подчеркивает она. Частное жилье также восстанавливается за государственный счет. Единственная проблема – не хватает строителей. Но если жители Волновахи не могут ждать и готовы сами браться за восстановление своей недвижимости, им бесплатно выделяются стройматериалы, отмечает замглавы города.
"Всех наших жителей, кто выехал, мы ждем назад. И я считаю, они вернутся. Специалисты, которыми гордилась Волноваха и Волновахский район, будут работать также, как это было до боевых действий", - уверенно говорит Елена Слесаренко.
И добавляет, что люди уже возвращаются - оформляют пенсии, выплаты на детей, готовы отправлять детей в школы. По всему Волновахскому району школ уцелело мало, но они в сжатые сроки восстанавливаются. Одна школа в самом городе построена фактически с нуля за два месяца. Туда мы и отправляемся.

По российским стандартам

Вокруг Волновахской школы №4 на улице 40 лет Октября кипит работа – укладываются пешеходные дорожки, подготавливается проезжая часть, за забором десятки людей доделывают большую спортивную площадку, занимаются благоустройством территории.
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
© Sputnik / Алексей СтефановКак восстанавливается Волноваха
Как восстанавливается Волноваха - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
1/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
2/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
3/3
© Sputnik / Алексей Стефанов
Как восстанавливается Волноваха
Само здание почти полностью готово: в столовой уже устанавливается кухонная техника, в кабинетах есть парты и стулья, в спортзале - весь необходимый инвентарь, в санузлах остается только подключить воду. Руководитель показывает нам все помещения на трех этажах и попутно раздает последние указания рабочим. До сдачи объекта в эксплуатацию остается буквально день.
Если бы не знал, что нахожусь в Волновахе, был бы уверен, что объект сдается в Москве – быстро, четко, слаженно, аккуратно. Впрочем, руководитель стройки и большая часть бригады как раз и прибыла из Москвы.
КБФ Ашана отправил гуманитарный груз в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР фонд "Ашана"
6 сентября, 19:46
"Из семи школ в Волновахе осталось три, это одна из них. Она большая – на 960 учеников. В данный момент учиться в две смены не понадобится, места хватит всем детям, - говорит начальник управления образования Волновахского района Надежда Заиченко. - Но в будущем, возможно, придется - люди, к счастью, возвращаются. Причем, многие с территории Украины. Поэтому на 2023 год в планах стоит открытие всех школ, которые были разрушены".
Чиновница рассказывает, что в 2020 году в школах района обучалось более четырех тысяч учеников, сейчас около двух тысяч. Но с учетом возвращения семей, администрация не успевает менять сетку – ученики постоянно прибывают. Перспективы радужные.
"Сейчас мы переходим на российские стандарты образования, срок перехода – пять лет, но, я думаю, сделаем это гораздо быстрее", - подчеркивает Надежда Заиченко. Этим фактом коллеги из стран Евросоюза особенно интересуются.
В подтверждение слов чиновницы при нас в школу завозят новые российские учебники для разных классов – "История России", "Русский язык", "Литература", "Биология", "Геометрия", "Информатика", "Экология". И представители администрации города с гордостью их демонстрируют.
Запорожская АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС
3 сентября, 14:17
"Родителей устраивает обучение на русском, и нас тоже", - отвечает на вопрос иностранных журналистов Надежда Заиченко.
Об этом говорят и другие сотрудники администрации Волновахи, подчеркивая, что в этих краях всегда жили люди, для которых русский язык был родным. Но киевская власть в последние годы пыталась жителей Волновахского района переформатировать, заставив отказаться от корней. Люди терпели долго. Но любому терпению приходит конец.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0