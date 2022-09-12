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Аслан Бжания и Мурат Кумпилов встретились с добровольцами в Адыгее
Аслан Бжания и Мурат Кумпилов встретились с добровольцами в Адыгее
В рамках рабочей поездки, которая длилась с 6 по 12 сентября, президент Абхазии посетил три республики Северного Кавказа – Адыгею, Кабардино-Балкарию и... 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T09:42+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Аслан Бжания и глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретились с добровольцами-участниками Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщает пресс-служба главы государства. Мурат Кумпилов в свою очередь отметил вековые братские отношения между Адыгеей и Абхазией и подчеркнул необходимость выстраивания и укрепления культурно-исторических связей. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с добровольцами, не остаются без внимания, и власть всегда поддерживает общественные организации, в том числе и добровольческие. В ходе встречи был поднят вопрос о присвоении посмертно звания "Герой Абхазии" двум добровольцам из Адыгеи, погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии и возведения памятника добровольцам на одной из сухумских площадей. Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе готовящийся к подписанию договор о взаимодействии в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах. Обсуждался и вопрос открытия в Абхазии дома Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.Также в рамках мероприятия директор АРИГИ имени Т.М. Керашева Адам Тлеуж был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в укрепление связей между научными центрами Республики Абхазия и республиками Северного Кавказа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-inauguratsii-glavy-adygei-1041455124.html
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аслан бжания, новости, абхазия
Аслан Бжания и Мурат Кумпилов встретились с добровольцами в Адыгее
09:42 12.09.2022 (обновлено: 10:15 12.09.2022)
В рамках рабочей поездки, которая длилась с 6 по 12 сентября, президент Абхазии посетил три республики Северного Кавказа – Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Аслан Бжания и глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретились с добровольцами-участниками Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Вы, как настоящие братья, встали рядом, и этот поступок, эти действия навсегда останутся в памяти народа Абхазии. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы эту память передать будущим поколениям. Еще раз хочу вас поблагодарить за ваш подвиг и пожелать каждому из вас здоровья и успехов", – сказал президент.
Мурат Кумпилов в свою очередь отметил вековые братские отношения между Адыгеей и Абхазией и подчеркнул необходимость выстраивания и укрепления культурно-исторических связей. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с добровольцами, не остаются без внимания, и власть всегда поддерживает общественные организации, в том числе и добровольческие.
В ходе встречи был поднят вопрос о присвоении посмертно звания "Герой Абхазии" двум добровольцам из Адыгеи, погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии и возведения памятника добровольцам на одной из сухумских площадей.
Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе готовящийся к подписанию договор о взаимодействии в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах. Обсуждался и вопрос открытия в Абхазии дома Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Также в рамках мероприятия директор АРИГИ имени Т.М. Керашева Адам Тлеуж был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в укрепление связей между научными центрами Республики Абхазия и республиками Северного Кавказа.