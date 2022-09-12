https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dobrovoltsami-v-adygee-1041460867.html

Аслан Бжания и Мурат Кумпилов встретились с добровольцами в Адыгее

Аслан Бжания и Мурат Кумпилов встретились с добровольцами в Адыгее

В рамках рабочей поездки, которая длилась с 6 по 12 сентября, президент Абхазии посетил три республики Северного Кавказа – Адыгею, Кабардино-Балкарию и... 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T09:42+0300

2022-09-12T09:42+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Аслан Бжания и глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретились с добровольцами-участниками Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщает пресс-служба главы государства. Мурат Кумпилов в свою очередь отметил вековые братские отношения между Адыгеей и Абхазией и подчеркнул необходимость выстраивания и укрепления культурно-исторических связей. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с добровольцами, не остаются без внимания, и власть всегда поддерживает общественные организации, в том числе и добровольческие. В ходе встречи был поднят вопрос о присвоении посмертно звания "Герой Абхазии" двум добровольцам из Адыгеи, погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии и возведения памятника добровольцам на одной из сухумских площадей. Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе готовящийся к подписанию договор о взаимодействии в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах. Обсуждался и вопрос открытия в Абхазии дома Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.Также в рамках мероприятия директор АРИГИ имени Т.М. Керашева Адам Тлеуж был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в укрепление связей между научными центрами Республики Абхазия и республиками Северного Кавказа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-inauguratsii-glavy-adygei-1041455124.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-provel-onlayn-peregovory-s-glavoy-kabardino-balkarii-1041434838.html

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