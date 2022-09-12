https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/inal-ardzinba-prokommentiroval-soglashenie-o-gosdache-v-pitsunde-1041474333.html

Инал Ардзинба прокомментировал Соглашение о госдаче в Пицунде

Инал Ардзинба прокомментировал Соглашение о госдаче в Пицунде

Глава абхазского внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба дал комментарий Sputnik по вопросу передачи российской стороне государственной дачи "Пицунда". 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T20:02+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба рассказал Sputnik о ходе переговоров с российской стороной по теме Соглашения о государственной даче "Пицунда".Он отметил, что в соответствии со статьями 7 и 8 федерального закона "О государственной охране" госохрана полагается высшим должностным лицам. Соответственно, дачу смогут посещать президент России, председатель правительства, председатели Совета Федерации и Государственной Думы, председатели Конституционного суда и Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель Следственного комитета."Сегодня мы видим беспрецедентную политизацию темы госдачи. Все мы любим нашу страну и переживаем за будущее Абхазии, и любовь к своей родине должны доказывать делами и результатами. Но мы видим, что естественные переживания по теме госдачи "Пицунда" подхватываются и искусственно нагнетаются извне", - подчеркнул министр.Он пояснил, что не последнюю роль в этом играют международные неправительственные организации и стоящее за ними грузинское правительство. Так, добавил Ардзинба, в Грузии недавно прошла акция против соглашения о передаче госдачи в Пицунде, в которой участвовала молодежь."Грузинское правительство через НПО пытается вмешиваться в наши внутренние дела. Их общая цель понятна - они делают все, для того чтобы испортить межгосударственные абхазо-российские отношения, довести до предела антироссийские настроения в нашей стране для последующей смены внешнеполитического курса. Но у них это не получится. Наш народ с благодарностью и уважением относится к России, к руководству России, учитывая огромную поддержку, которую все эти годы оказывается нам", - сказал он.Ардзинба подчеркнул, что долгое время работал в Администрации президента России Владимира Путина, и что ему трудно представить, что глава российского государства может предложить или согласиться с чем-либо, что ущемляет государственный суверенитет или оскорбляет национальное самосознание граждан Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/mid-abkhazii-obyavil-personoy-non-grata-predstavitelnitsu-zapadnogo-npo-1041474012.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-tekst-soglasheniya-po-pitsunde--1041386686.html

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