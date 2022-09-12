https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/mid-abkhazii-obyavil-personoy-non-grata-predstavitelnitsu-zapadnogo-npo-1041474012.html

МИД Абхазии объявил персоной нон грата представительницу западного НПО

МИД Абхазии объявил персоной нон грата представительницу западного НПО

Глава МИД Абхазии продемонстрировал электронные датчики, размещенные НПО в Абхазии для сбора разведывательной информации. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T19:17+0300

2022-09-12T19:17+0300

2022-09-12T19:17+0300

в абхазии

абхазия

новости

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040376270_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_d903547a8e3f7a3c1fb27d5cd7381ab8.jpg

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что за шпионскую деятельность в республике персоной нон грата объявлена гражданка Франции Тифэн Лукас, которая руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).При этом, пояснил он, территория, выбранная для реализации этого проекта, находится в непосредственной близости от места дислокации российской объединенной военной базы и технической позиции ПВО."По нашей информации, гражданке Тифэн была поставлена задача заниматься сбором разведывательных данных на территории Республики Абхазия. Такие действия мы рассматриваем как прямую угрозу национальной безопасности Абхазии. В связи с этим приняты следующие решения – запретить реализацию этого проекта вблизи российской объединенной военной базы, которая гарантирует нашу безопасность. Гражданку Лукас мы объявляем персоной нон грата – нежелательным лицом в Абхазии. По поступившей информации, она уже покинула территорию Абхазии", - сказал министр.Ардзинба проинформировал, что Тифэн Лукас ранее работала в министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси.Глава МИД отметил, что в Абхазии в данное время 11 международных НПО."Значительная часть их деятельности нацелена на сбор разведывательных данных, содействие реализации так называемой грузинской программы "вовлечения без признания". Ее главная цель – это мягкая интеграция абхазского общества в грузинское через оказание гуманитарной помощи, проведение конференций, образовательных тренингов, активной работы с молодежью", - отметил Ардзинба.Он добавил, что ни одна из этих организаций, работая в Абхазии, не признает государственный суверенитет республики и ее международную правосубъектность."Значит, они не признают страдания и победы нашего народа, занимаются здесь у нас манипуляциями и не признают нашу государственность. Но мы им покажем, что такое абхазское государство", - заявил он.Инал Ардзинба отметил, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности неправительственных организаций на территории Абхазии. Главные задачи – обеспечить прозрачность деятельности НПО, прозрачность источников финансирования, невмешательство во внутренние дела Абхазии.Глава МИД Абхазии также продемонстрировал электронные датчики, размещенные НПО в Абхазии для сбора разведданных. Приборы якобы должны были заниматься сбором информации о природных, климатических и топографических параметрах Абхазии. Ардзинба добавил, что аналогичные датчики были установлены в Нагорном Карабахе перед началом последней фазы вооруженного конфликта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/mid-abkhazii-zapretil-realizatsiyu-odnoy-iz-programm-mezhdunarodnoy-organizatsii-1039091288.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/glava-mid-abkhazii-obyasnil-mekhanizm-raboty-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1041468292.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/inal-ardzinba-abkhaziya-trebuet-priznaniya-suvereniteta-so-storony-gruzii-1038840423.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мид абхазии